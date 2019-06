Magyarországra jön a világ második legnagyobb bankja

A kínai döntésről beszámoló Reuters jelentése nem részletezi az állami tulajdonú bank döntésének célját és hátterét, ugyanakkor a bank európai oldalán fellelhető bemutatkozás alapján sejthető, hogy a külkereskedelemben és külföldi beruházásokban aktív kínai vállalatok renminbi elszámolásait (klíringjét), vállalati hitelezését (szindikált hiteleket, klubhiteleket és bilaterális kölcsönöket is nyújtanak), illetve kereskedelemfinanszírozási tevékenységét könnyítenék meg a fióktelep létrehozásával.A banknak szerepe lehet az Egy Övezet Egy Út együttműködés támogatásában. Amikor április végén a Magyar Nemzeti Bank vezetősége Kínában járt, a Magyarországon már jelenlévő Bank of China vezetősége mellett éppen a China Construcion Bank vezetőivel folytatott Matolcsy György vezetésével szakmai egyeztetéseket.A China Construction Bank 2013 augusztusa óta rendelkezik érdemi európai jelenléttel, ekkor alapították a China Construction Bank (Europe) S.A.-t mint saját európai licenccel rendelkező leánybankot, illetve a társaság luxembourgi székhelyű fióktelepét. E kettő székhelye ugyanazon luxembourgi épületben található.A magyarországi fióktelep alapításában szerepe lehet, hogy az elvileg versenytárs, ugyanakkor szintén kínai állami tulajdonban lévő Bank of China 2015 október óta magyarországi renminbi (RMB) klíring központtal rendelkezik, és úgy tudjuk, jelenleg kártya üzletág kiépítésén is dolgozik.