Megpiszkálhatták az árfolyamot, négy bankot vesznek elő

Néhány hete bírságolta meg az EU több mint 1 milliárd euróra egy devizakartell ügyben a Barclays, a JPMorgan, a Citigroup és a Royal Bank of Scotland illetve a japán MUFG bankokat egy hasonló devizamanipulációs ügyben, most a japán bank kivételével újra előveszik a lap értesülései szerint a bankokat.A svájci felügyelet (Weko) gyanúja szerint a Barclays, JPMorgan, Citigroup és a Royal Bank of Scotland devizakereskedői kartellszerűen játszottak össze, hogy ezzel saját számlás kereskedésben és ügyfeleik részére manipulálják a devizaárfolyamokat, és ezzel profitra tegyenek szert. A bankok és a felügyelet nem reagáltak az értesülésre.A UBS bank is részese lehetett a kartellnek, de mivel a többi kartelltagot leleplezték, mentesülnek a bírság alól, amely összesen 91 millió dollárra rúghat. A Credit Suisse nem ismeri el vétségét, peres úton rendezi az ügyet. 2013 óta merültek fel hasonló devizapiaci manipulációs ügyek, azóta több mint 12 bank több mint 12 milliárd dollárnyi bírságot fizetett ki.