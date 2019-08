Moody's: egyre több a vészjósló jel

A hitelminősítő a stabil besorolást azzal magyarázza, hogy úgy látják, a nagy befektetési bankok profitabilitása ebben a gazdasági ciklusban már valószínűleg elérte tetőpontját.

A Moody's szerint az olyan nagy befektetési bankok, mint a Goldman Sachs, a JP Morgan, az HSBC és a Deutsche Bank profitabilitása nagy nyomás alatt lesz a következő 12-18 hónapban, ráadásul az ügyfeleik aktivitása is alacsonyabb lesz a szokásosnál a globális tőkepiaci bizonytalanság miatt.A Moody's elemzése kitér arra is, hogy a lassuló világgazdasági növekedés és a vállalati hitelállományok magas szintje nagyobb költségeket eredményezhet a befektetési bankok számára. És bár a monetáris politika még támogató lehet a pénzügyi kondíciók tekintetében, egy élesebb gazdasági lassulásnak egyre nagyobb a kockázata, főleg a kereskedelmi és geopolitikai feszültségek emelkedésével.A hitelminősítő kitér az augusztusban már kétszer is invertálódó amerikai hozamgörbére, amely szintén kockázatot jelent a bankokra nézve.