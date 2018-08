Nagyot bukhatnak a nyugati bankok Törökországban, aggódni kezdett az EKB

Nem tartják egyelőre kritikusnak a helyzetet, de különösen kitettnek tartják a török eseményekkel szemben az olasz UniCreditet, a francia BNP Paribas-t és a spanyol BBVA-t - mondta a lapnak két forrás. A bankok nem kommentálták a hírt.

A spanyol bankok 83,3 milliárd dollárros, a francia bankok 38,4 milliárd dolláros, az olasz bankok pedig 17 milliárd dolláros kitettséggel rendelkeznek Törökországban.

A brit üzleti napilap szerint a líra idei drasztikus gyengülésével összhangban az Európai Bankfelügyeleti Mechanizmus monitorozni kezdte a legnagyobb török kitettséggel rendelkező eurózónabeli bankok törökországi tevékenységét., az EKB elsősorban ezek törlesztési kockázatát vizsgálja. A Nemzetközi Fizetések Bankja (BIS) adatai alapján a 2006-os 36 milliárd dollárról mára 148 milliárd dollárra emelkedett a bankszektor dollárköveteléseinek összege, az eurókövetelések értéke pedig 110 milliárd dollárra rúg.A probléma a helyi bankokat is érinti, a Goldman Sachs e heti elemzése szerint a dollárral szemben 7,1-es árfolyam már jórészt erodálná a bankok többlettőkéjét.A török pénzügyminisztérium ugyanakkor csütörtökön azt közölte: a törökbankszektor robusztus tőkeszerkezete és mérlege védelmet biztosít számára, és a piaci spekulációk ellenére a szabályozó hatóságok nem látnak árfolyam- vagy likviditási kockázatot.vezérigazgatója, Carlos Torres Vila is úgy nyilatkozott a múlt hónapban, hogy "igazán nagyon, nagyon jól felkészültünk a helyzetre", hozzátéve: a bank csökkentette devizahitelei súlyát, és növelte az inflációhoz kapcsolt instrumentumok súlyát.Elemzők a héten megkérdeztek azis, hogy szükség lehet-e 2,5 milliárd euró rúgó, a törökleírására, miután annak piaci értékét a líra gyengülése 1,15 milliárd euróra csökkentette. Az olasz bankcsoport válasza alapján a Yapi Kredi alapvető működése jó, és a devizahatásokat saját tartalékaik fedezik. A Goldman Sachs elemzése ugyanakkor rámutatott: épp az UniCredit-érdekeltség tőkehelyzete a leggyengébb a legnagyobb török bankok közül.Ami pedig a-t illeti, arendelkezik, kitettsége a bankcsoport közlése szerint "nagyon korlátozott", hiszen a teljes csoport kitettségének mindössze 2%-áról van szó, és a francia bank 1,1 milliárd eurónyi török kitettségének 80%-a erre a helyi betétekből finanszírozott bankra korlátozódik.A nem teljesítő hitelek aránya egyelőre alacsony, 3% Törökországban. A Moody's szerint azonban sok a rejtett probléma a bankszektorban, és a gazdasági nyomás fokozódásával nőhet az arány.