Összeolvadás helyett leválás jön a Deutsche Banknál?

Az üzleti napilap emlékeztet: 2018 végéig nyilvános megszólalásaikban ragaszkodtak ahhoz a legnagyobb német bank vezetői, hogy bármilyen tranzakcióra csak a bank megtisztítása után kerülhet sor.Most, hogy a Commerzbankkal történő esetleges összeolvadásról szóló tárgyalások már előrehaladottabb fázisban vannak, a korábbinál még radikálisabb tisztulási folyamatot fontolgat a legnagyobb német bank.A Commerzbankkal való tárgyalások állítólag bonyolultabbnak bizonyultak, mint azt korábban a Deutsche Bank vezetőségében feltételezték, ezért is kerülhetett fókuszba egy, a bank nem kívánatos (rossz megtérülésű) eszközeinek leválasztása, elhelyezése, majd leépítése céljából létrehozandó rossz bank ötlete.A leépítendő tevékenységek között valószínűleg egyes befektetési banki és globális kereskedési üzletek is benne lennének, ezek leválasztása a Commerzbankkal zajló tárgyalások során is előkerült.A rossz bank létrehozása és a Commerzbankkal való összeolvadás persze nem feltétlenül zárja ki egymást: az új egységet rugalmasan kezelheti a Deutsche Bank, hasznát véve az összeolvadás esetén is.