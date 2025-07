Harc nélkül állt félre Európa, most utódvédharcba kezd a digitális fronton

Egyre égetőbb kérdésnek tűnik az EU szervei számára, hogy mennyire bízhatnak meg azokban a felhőszolgáltatásokban, amelyeket amerikai cégóriások biztosítanak nem csak a kontinens vállalatainak, hanem konkrétan az Európai Bizottság döntéshozóinak is. Az ebben rejlő kockázatokra már jóval Donald Trump második elnöksége előtt felfigyeltek az unió érintett ügynökségei, de egyelőre leginkább félmegoldások látszódnak a kibertérben értendő stratégiai függetlenedésre. A helyzet megoldása nemcsak szuverenitási kérdés, hanem az EU növekedésének egyik motorja is lehet, ha európai cégeket léptetnek az amerikai techóriások helyére.

Az Európai Unió és az Egyesült Államok közti kereskedelmi tárgyalások árnyékában egyre nagyobb tétje lehet annak, hogy milyen szabályok vonatkozhatnak majd az USA digitális szolgáltatóira, és azokat mennyire szigorúan tervezik majd betartatni az európai szervek.

A jelenlegi állás szerint az unió egyes tagállamai (pl. Németország) rendben lennének az 10%-os általános vámokkal, ha bizonyos iparágak mentesülnének alóluk, egyelőre nem úgy tűnik, hogy sikerülne megállapodni az Egyesült Államokkal a július 9-i határdátum előtt. Ezért bár a Bizottság tagadja, hogy engedne a techóriásokra vonatkozó szabályozás szövegéből, annak rugalmas alkalmazására tehetnek informális ígéretet, hogy ezzel is próbálják kiengesztelni az amerikai elnököt, Donald Trumpot.

Azonban pont Trump személye és lobbanékonysága miatt most még relevánsabb az a megállapítás, amelyet az Európai Adatvédelmi Biztos (EDPS) már tavaly márciusban jelzett a Bizottságnak, mely szerint komoly kockázatot jelent, hogy az uniós irányítószerv belső adatforgalmát, szinte teljes mértékben a Microsoft 365 irodai szolgáltatásán keresztül intézi.

Tekintve, hogy a még jóval mérsékeltebb Obama-adminisztráció alatt is lehallgatták az egykori német kancellár, Angela Merkel irodáját, nem teljesen alaptalan aggodalom az se, hogy egy kiélezettebb euroatlanti érdekellentét esetében, a gyakran unortodox eszközökhöz nyúló Trump kérésére az amerikai szolgáltatók betekintést biztosíthatnak kényesebb EU-s dokumentumokba is.

Szabad bejárás

Bár az irányító testületekhez köthető biztonsági vagy gazdaságfejlesztési kiszivárgások esetén jóval súlyosabb következményekkel kell számolni, az USA techóriásai számtalan európai vállalkozásnak és cégnek biztosítanak hasonló szolgáltatást. Így még az eddig kínai szereplőkre jellemző ipari kémkedésnek is egy jóval hatékonyabb formájára merülhet fel, ami akár a két félen túli ellátási láncok működését is veszélyeztetheti.

A teljes mértékben átinformatizált céges világban mindez messze az EU határain túlmutató kockázatokat jelent, ezért

nagyon nem mindegy, milyen elemekből építjük fel azt a törékeny rendszert, amelynek "dzsenga-tornya" egyetlen rossz húzásnak köszönhetően is összedőlhet

– mondta el lapunknak Krasznay Csaba, a terület szakértője, a Nemzeti Közszolgálati Egyetem docense.

Az ilyenfajta kockázatokat már a felfokozott geopolitikai helyzetet megelőzően is komolyan kezelték Európában, így például az orosz tulajdonban lévő Kaspersky vírusírtó szoftverek alkalmazása ellen már régóta figyelmeztetnek a hatóságok, ahogyan a kínai Alibaba és Huawei cloudnak is nem véletlen elenyésző a részesedése az európai piacokon.

Velük szemben, a szektort domináló három amerikai óriás, az Amazon Web Services, az Alphabet (Google), és a Microsoft informatikai rendszereit és felhőszolgáltatásaik,

az uniós cégek több mint 80%-a alkalmazza.

A szinte monopol helyzetüket közben ki is használják a cégek, mivel az elmúlt 10 évben, átlagosan 10%-kal növelték bevételeiket, ami nem csak az önkényes díjmeghatározás miatt aggasztó, hanem azt is jelenti, hogy az így kifizetett összeg szimplán kivándorol Európából, pedig ennek nem feltétlen kéne így lennie.

Bár a piacvezető technológia, az eddig stabilnak tűnő szövetségi rendszer és az európai próbálkozások kezdetlegessége miatt az ilyen fokú beágyazottságukban nem sok meglepő van, a kiélezett világhatalmi mozgások közepette Krasznay meglátása szerint

ma már nem lehet pusztán gazdasági alapon dönteni, amikor az ember szolgáltatót választ.

Az ilyen harmadik országbeli kiberkockázatokra, az ellátási lánc megbénítására is képes beépített hátsóajtós megoldásokra már a 2022 végén elfogadott NIS 2 irányelvben is szó van, ugyan Trump megválasztása előtt kevesen gondolhattak arra, hogy az USA esetében is komolyan figyelembe kell venni ilyen eshetőségeket.

Elharapódzó verseny

Krasznay szerint ez még most is így van: az amerikai cégek elsősorban profitorientáltak. Az USA hatósági megkereséseinek jellemzően inkább ellentartanak, amennyiben az veszélyezteti a szolgáltatói hírnevük, és így közvetetten a bevételük, és eddig ebben teljes nyugalommal bízhattak a törvényeken alapuló globális rendet elfogadó országok.

Kérdés azonban, hogy így marad-e ez akkor is, ha az USA-nak és az EU-nak nem sikerül megállapodni és elhúzódó adok-kapok kezdődik a különböző stratégiailag is fontos iparágak sarcolásával. Ilyen téma lehet a Digitális Piacok Törvénye (DMA), amely többek között az igazságtalan monopóliumból fakadó előnyszerzést is szabályozza

A törvényt legutóbb pont a kereskedelmi háború kitörése után nem sokkal alkalmazták, amikor több száz millió eurós büntetéseket szabtak ki a Metára és az Apple-re, hogy ezzel vágjanak vissza Trump vámfenyegetéseinek, azonban a héten fellebbentek a pletykák arról, hogy még ha a szabályozáshoz nem is nyúlnak, annak betartatását lazábban is kezelhetnék a jövőben, ha sikerül egy előnyös kereskedelmi megállapodást kötni az USA-val.

Bár a DMA már 2023 szeptemberében digitális "kapuőr" címkével illette az Amazont, a Google-t valamint a Microsoftot, és vizsgálódnak is esetükben, bírságolásra még nem került. Sőt, a Microsoft kifejezetten együttműködőnek mutatkozik hiszen Krasznay szerint a cég erőteljes lobbitevékenységet folytat azért, hogy az EU által hivatalosan is elismert felhőszolgáltatóvá váljon, ami abból is látszik, hogy 7-8 millió eurós büdzséjével az egyik legnagyobb lobbiszereplő Brüsszelben.

A Microsoft emiatt - kifejezetten a geopolitikai helyzetre hivatkozva - idén áprilisban komoly vállalásokat tett az európai adatszuverenitás tiszteletben tartására, így például az elkövetkező két évben 40%-kal tervezik növelni az unió területére telepített adatközpontjaikat és kapacitásaikat, ami egy fontos lépés ahhoz, hogy az EU-s szervek nagyobb biztonságban érezhessék adataikat.

Bár az ilyen jellegű vállalásokat és a hozzáférési garanciákat nem érdemes félvállról venni, már most felmerült a "szuverenitásmosás" fogalma és a tartós elköteleződést természetesen sosem lehet 100%-ig biztosra venni. Azonban a kockázatokon kívül talán még hangsúlyosabb az a gazdasági potenciál, amit azzal szalaszt el az EU, ha nem épít saját digitális infrastruktúrát.

Digitális szuverenitás

Az ezen munkálkodó Eurostack kezdeményezés májusban jelentette meg az Asterés jelentését arról, hogy mennyi előnnyel járna, hogyha az európai vállalatok által átlagosan évi 264 milliárd elköltött euró, nem az USA-ba, hanem európai digitális szolgáltatókhoz menne.

Ez az összeg nemcsak az EU teljes energiaimportjával vetekszik, hanem az uniós GDP 1,5%-át is eléri.

Az európai vállalatok, vállalkozók emellett különösen ki vannak szolgáltatva az úgynevezett "techflációnak" mely szerint a szoftver- és felhőszolgáltatások átlagosan évi 10%-os áremelkedése mellett a szolgáltatóváltást sokszor technikai vagy szerződéses korlátok akadályozzák. A függés tehát nemcsak költségvetési, hanem versenyképességi hátrányt is jelent.

Fontos szempont az is, hogy az elemzőház modelljei szerint már az amerikai szolgáltatóknak kifizetett összegek 5%-ának visszaforgatásával is közel 180 ezer új európai munkahelyet lehetne létrehozni. Ha ezt az arányt 15 százalékig növelné az EU,

Az akár 460 ezer új állással és 10 év alatt 100 milliárd eurós fizetési mérlegjavulással járna.

Tehát a digitális szuverenitásban konkrét gazdasági lehetőségek rejlenek az unió számára, mivel a tanulmány szerint ha az európai digitális szektor termelékenysége közelítene az amerikai szinthez, az EU GDP-je 1,2 százalékkal növekedhetne, ehhez azonban lényeges lemaradást kell leküzdeni.

Ahhoz, hogy ez középtávon sikerülhessen, a befektetett munkán túl csak az innovációs áttörések tudnak segíteni, amit az EU most úgy látszik a kvantumtechnológiában igyekszik megtalálni. Bár a következő hétéves ciklus költségvetéséről parázs viták folynak az uniós szervek között, arra a Bizottság ezen a héten adott ígéretet, hogy a terület külön figyelmet kap majd benne.

Úgy látszik az európai vezetőknek is egyre világosabb, hogy határozott stratégia mentén kell kijelölni azokat a területeket, amelyekben érdemes piacvezetői szerepre törekedni. Az elmúlt hét alapján úgy látszik, hogy ezt az EU jelenleg kvantumstratégiában, a tisztaenergia-termelésben, és az ukrajnai háború miatt elengedhetetlen védelmi ipar fejlesztésében látja, amelyek közt több átfedés van a kettős felhasználású eszközök és a stratégiai függetlenség megteremtésével kapcsolatban is.

Címlapkép forrása: EU