Szép negyedévet zárt a Goldman Sachs

Míg az előző negyedévben nem tudta teljesíteni az elemzői várakozásokat a Goldman Sachs a beszámolójában, most felül is múlták ezeket: 9,46 milliárd dolláros bevételük ráadásul a tavalyi, 9,4 milliárd dolláros számhoz képest is javulást jelent. Az egy részvényre jutó eredményük (EPS) 5,81 dollár lett, ami felülteljesítő a várt 4,89 dollárhoz képest, de nem éri el a tavalyi, 5,99 dolláros bázist.

Az amerikai pénzintézet bevételeinek oroszlánrészét befektetési és intézményi szolgáltatásokból szerzi: 2019 második negyedévében az intézményi szolgáltatói ág 3,48 milliárd dollárnyi bevételt termelt, míg a befektetési bank 1,86 milliárd dollárt hozott a konyhára. Előbbi 3%-os, az utóbbi 9%-os visszaesést jelent a tavalyi bázishoz képest.A vagyonkezelésből 1,59 milliárd dollárt, a befektetésből és hitelezésből 2,53 milliárd dollárt keresett a negyedévben az amerikai pénzintézet. A Goldman működési költségei 6,12 milliárd dollárra rúgtak a második negyedévben.

"Bátorítanak az első félévben elért eredményeink, ahogy újabb üzletekbe fektetünk be és a növekedésünkkel egyre szélesebb ügyfélört szolgálunk ki. Az ügyfélkörünk erősségét nézve jól pozicionáltak vagyunk ahhoz, hogy a globális gazdaság növekedéséből részesüljünk" - kommentálta a számokat David Solomon, a Goldman elnök-vezérigazgatója.A bank részvényei 0,65%-os emelkedéssel reagáltak a számokra.