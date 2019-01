Szlovéniában terjeszkedne az OTP

2003 óta van jelen az OTP Bulgáriában, nem könnyű körülmények között lépett be a bolgár bankpiacra, sok támadást kapott a magyar bank a médiában, kezdte beszédét Csányi Sándor. Többek között azzal vádolták az OTP-t, hogy a magyar bank orosz befolyás alatt áll, és nem megbízható bank, erre azonban rácáfolt az OTP, amely jó gazdája és partnere volt a DSK-nak, a bolgár bank folyamatosan fejlődött, minden szegmensben jelen van, soha nem kérdőjeleződött meg a DSK stabilitása, sem likviditási, sem tőkeoldalon.450 fiókja lesz Bulgáriában, sok olyan hely lesz, ahol két fiókkal lesz jelen, így lesznek fiókbezárások, de nem maradnak az ügyfelek bank nélkül azokon a településeken, amelyeken a DSK és az Expressbank is jelen van. Az OTP arra törekszik, hogy tartósan, minden területen átvegye az első helyet a bolgár bankpiacon. A betéteknél vagy a lakossági hiteleknél már első a magyar bank, mérlegfőösszeg alapon első és második hely között ingadozik, de az OTP minden értelemben első lenne Bulgáriában. Több területen megtartják az Expressbank felsővezetőit, ilyen például a pénzügyi vezetői pozíció (CFO) is. Violina Marinova, a DSK vezérigazgatója elmondta, hogy a DSK és az Expressbank közötti integrációs folyamat vége 2020-ra tehető, a SocGentől megvásárolt bank neve az integráció ideje alatt Expressbank lesz.Csányi Sándor nem tart attól, hogy a most zajló eszközminőség vizsgálatok során problémákat találnának a hatóságok az Expressbanknál (vagy akár a DSK-nál), ebben azért biztos a bankvezér, mert átvilágították a bankot, ebben pedig van tapasztalata az OTP-nek, több mint 200 bankot világított át az OTP az elmúlt évek során.A vételárral kapcsolatos kérdésre Csányi Sándor elmondta, hogy szívesen elmondaná, de a cég vezetése nincs felhatalmazva arra, hogy közzétegye a pontos értéket. A nemrég végrehajtott 600 milliós tőkeemelésből lehet következtetéseket levonni a vételárra nézve, mondta Csányi Sándor. A Portfolio kérdésére Bencsik László elmondta, 1-1,5-szeres könyv szerinti érték közötti összeget fizetett az OTP az Expressbankért. Az Expressbank saját tőkéje tavaly szeptember végén 760,4 millió leva volt, ami akkori árfolyamon 125,9 milliárd forintnak felel meg, vagyis számításaink szerint 125,9-188,8 milliárd forint között lehetett a vételár. Jelentős tőkeemelésre került sor a DSK-ban tavaly év végén, ez adta az Expressbank megvásárlásának fedezetét, mondták el az OTP vezetői. Azzal a tőkeemeléssel közel 1,17 milliárd levával, vagyis közel 194 milliárd forinttal nőtt a DSK jegyzett tőkéje, véleményünk szerint ez az összeg egyfajta felső korlátja lehet a kifizetett vételárnak.A további akvizíciókkal kapcsolatban Csányi Sándor elmondta, hogy az OTP már 9 országban van jelen és még idén 2-3 új országba belép. Bulgáriában nem tervez további bankvásárlást az OTP, de szívesen belépne a szlovén bankpiacra.Csányi Sándor beszélt arról, amiről egyébként év elején már mi is írtunk , vagyis hogy az OTP piaci értéke már nagyobb, mint a második legnagyobb német bank, a Commerzbank kapitalizációja, de a Deutsche Bank értéke is jóval közelebb van most, mint amikor tőzsdére ment az OTP.