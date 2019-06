Új nagybank épül Magyarországon - Merre tovább, Takarékbank?

Október 31-éig az új Takarékbankba fog beolvadni a fennmaradt 11 takarékszövetkezet, valamint a Takarék Kereskedelmi Bank is. Ezzel áll össze az az egyesült kereskedelmi bank, amely a teljes üzleti tevékenységet integrálja majd.

A hazai bankszektor elmúlt évtizedének legnagyobb átalakítását hajtjuk végre, amelynek során mind szervezetileg, mind üzletileg megújítjuk a takarék szektor működését. Ennek egyik legfontosabb része az egyesülési folyamat, amely az eredeti ütemterv szerint halad a Takarék Csoport közös stratégiája mentén. Május 6-án elindult az új Takarékbank, amely a Mohácsi Takarékbank, a Pannon Takarékbank, a B3 TAKARÉK Szövetkezet egyesülésével és a központi bank, az MTB Zrt. üzleti állományainak átruházásával jött létre.A jogi fúzión túl mindez igen komoly informatikai lépéssorozattal jár, a takarékszövetkezeti állományokat több lépésben 2020 közepéig fogjuk tudni informatikailag az új rendszerre átállítani.

Fotó: Mónus Márton / Portfolio

Az MTB Zrt. mint központi bank az irányító és holdingközpont szerepet fogja megtartani a Takarék Csoporton belül. Az MTB Zrt.-nél összpontosul majd az irányítási funkciókon túl minden olyan központi banki tevékenység, ami az integrációs törvény szerint a központi bank feladata.

A Takarék Egyesült Szövetkezet ugyanis az új Takarékbank egyik tulajdonosa, így a jövőbeni osztalékfizetésekből ezen a szövetkezeten keresztül a széles tulajdonosi kört képviselő részjegyesek is részesülhetnek.

Éppen azért valósítjuk meg fokozatosan ezt a fúziós folyamatot, hogy az ügyfelek ebből az igen jelentős szervezeti átalakításból a lehető legkevesebbet érezzék. November 1-jétől az ügyfelek felé nyújtani tudunk minden olyan szolgáltatást, amit egy egységes kereskedelmi bankként nyújtani lehet. Addig végrehajtjuk az arculati cserét, egyszerűsítjük és megtisztítjuk a termékkört, megújítjuk digitális csatornáinkat és egyesítjük az állományokat. Az a célunk, hogy az ügyfeleink már azokkal a korszerű, megújult termékekkel és szolgáltatásokkal találkozzanak, amelyek a jövőbeni működés alapját jelentik. Így például az új Takarékbank a június 8-9-i hétvégén fogja elindítani az új internetbankját és mobilapplikációját. Ezzel persze messze nem zárul le az innovációs folyamat.Itt fognak koncentrálódni a leánycégek, a befektetések, legyen az lízing, faktoring, alapkezelés, követeléskezelés vagy ingatlankezelés. Ezek tulajdonosi joggyakorlása az MTB Zrt.-nél marad. Ezenkívül az MTB Zrt. három kiemelt ún. központi banki tevékenységet lát el: egyrészt a csoporton belül klíringházként funkcionál, tehát a takarékok GIRO-forgalma az MTB Zrt.-n keresztül zajlik. Másrészt az MTB látja el a bankkártya forgalmazási feladatokat. Harmadrészt pedig a befektetésszolgáltatási tevékenység is nála marad. Két utóbbi szolgáltatási körben a takarékszövetkezetek jelenleg is az MTB Zrt. ügynökei. Csak akkor érdemes ezen funkcióknak az új Takarékbankba való integrálásáról elgondolkodni, ha az informatikai rendszerek és a folyamatok már felkészülnek erre.Fontosnak tartjuk a szövetkezeti tradíciók megőrzését, megújítását is, ezért mindenképp szeretnénk a takarékok részjegyeseit is bevonni a folyamatba. Ez támogatja a megcélzott "közösségi" banki jelleg erősítését is. Erre több lehetőséget is biztosítunk számukra. Így akár közvetlenül is az új Takarékbank részvényeseivé válhatnak, de dönthetnek úgy is, hogy csupán közvetve, a Takarék Egyesült Szövetkezeten keresztül szereznek tulajdonrészt.A Szövetkezet részjegyesei eldönthetik, hogy az osztalékból valamilyen helyi, közösségi célt támogassanak, vagy kifizessék azt a tagok számára. Aki pedig nem kíván részt venni a folyamatban, az a jogszabálynak megfelelően, névértéken visszaválthatja részjegyét. Mindez természetesen nem érinti az ügyfeleinket, akik a Takarékbankban Magyarország legnagyobb fiókhálózattal rendelkező univerzális kereskedelmi bankját látják majd, amely teljes körű kereskedelmi banki kiszolgálást nyújt számukra.

Fotó: Mónus Márton / Portfolio

A tagoltságot, a párhuzamos folyamatokat megszüntetve, az informatikát egységesítve azonban jelentős költségeket fogunk megtakarítani, ez akár 25-30 milliárd forintot is elérhet éves szinten. A másik oldalon pedig bővítjük az üzleti tevékenységünket, ebben a tekintetben is igen biztató eredményeink vannak már.

Az a célunk, hogy mind lakossági, mind vállalati oldalon egyaránt 10 százalékot meghaladó piaci részesedéssel rendelkezzünk. Kiemelt terület számunkra az agrárium, amelyben 22 százalék körüli piaci részesedésünk van.

Eddig nagyjából minden ötödik CSOK-ot a Takarék Csoport közvetített Magyarországon. Arra számítunk, hogy 30-40 százalékos piaci részesedésünk lesz a falusi CSOK-on belül.

A konkrét struktúra egyelőre nem állt össze, hiszen még nem ismerjük a jelenlegi részjegyesek szándékait sem. Október végéig azonban mindenre pont kerül majd, mivel addig minden olyan jogi lépésnek, folyamatnak meg kell történnie, ami a teljes jogi fúzióhoz szükséges.Igen komoly tartalékok vannak a Takarék Csoport működésében. A tavalyi, közel 12 milliárdos nyereség mögött ugyanis egy csaknem húszmilliárd forintos eredményjavulás áll, amelyet a Csoport egyetlen év leforgása alatt ért el. A stratégiánk épp arról szól, hogy ezeket a tartalékokat kiaknázzuk. A takarékok heterogenitása, széttagoltsága miatt jelenleg még nem tudunk olyan hatékonysággal, eredménytermelő képességgel működni, mint a hasonló üzemmérettel, mérlegfőösszeggel rendelkező bankok. Az ötödik legnagyobb mérlegfőösszeggel rendelkező bank vagyunk, közel 1,2 millió ügyfelünk van, költséghányad (CIR) mutatónk viszont kiemelkedően magas.A jelentős ráfordítások ellenére a tavalyi évben üzletileg is sikerült előrelépnünk. A vállalati hitelezésben közel 30 százalékos növekedést értünk el, ezzel egyetlen év alatt 1 százalékponttal emeltük a piaci részesedésünket. A lakossági jelzáloghitelezésben is jelentős bővülést sikerült felmutatnunk. Összesen 95 milliárd forintnyi lakossági jelzáloghitelt és személyi hitelt helyeztünk ki. A tartalékaink tehát itt is jelentősek.Külön üzletágat hoztunk létre az ide tartozó ügyfelek kiszolgálására, ügyféltámogató értékesítő csapattal és folyamatosan kiépülő kompetenciaközponttal, ez kiemelkedő a hazai bankpiacon.Majdnem 350 fiókunk van az érintett településeken, ezzel messze mi vagyunk jelen a leginkább ebben a szegmensben. Július 1-jével emellett számos intézkedést vezetnek be. A normál CSOK esetében is változnak a szabályok, jön a babaváró hitel. Arra számítunk, hogy az intézkedések hatására a használt lakások, és ezen belül is főleg a kistelepülési használt lakóingatlanok iránt fog megnőni a kereslet. El tudunk képzelni a jelenlegi ingatlanárak mellett akár olyan tranzakciókat is bizonyos településeken, amelyek során a támogatás összegéből az ingatlan megvásárlását és felújítását is végre lehet hajtani. Mindenképpen áremelkedést fogunk tapasztalni, és zárulhat az olló a falvak és a városok árszintje között. Nemcsak a népességmegtartásban, családalapításban, otthonteremtésben lesz hatékony a program, de a hitelpiac lendületének fennmaradásához is hozzájárulhat. Érdemes lesz nekünk is kihasználnunk, hogy az ügyfelek igényeire szabott megoldásokat nyújthatunk.

Fotó: Mónus Márton / Portfolio

Ezekben is óriási tartalékokat látunk. Az elmúlt időszakban erősítettük a nagyvállalati és ide kapcsolódó projektfinanszírozási tevékenységünket, de teljesen még nem aknáztuk ki az itt rejlő lehetőségeket, ehhez számos fejlesztést meg kell még valósítanunk. Ezért ezen a két területen a stratégiai célunk egyelőre az, hogy valamelyest erősítsük a pozícióinkat.