Ujjlenyomatokat és retinaadatokat is képes lenyúlni a legújabb bankvírus

A CamuBot névre keresztelt vírus csak vállalati ügyfeleket támad, egy banki biztonsági modulnak álcázza magát, alig egy hónapja tűnt fel Brazíliában.A vírus nem egy tipikus, "láthatatlan" trójai, hanem ismert bankok oldalait és logóit másolja le, a felhasználó maga telepíti fel. A támadásokat komoly felderítés előzi meg: a vírust üzemeltető csalók kiderítik, hogy milyen banknál vezet számlát egy adott vállalat, majd felhívják a banki ügyek intézéséért felelős alkalmazottat, miközben magukat a pénzintézet tanácsadójának adják ki.A csalók arra kérik az ügyfelet, hogy ellenőrizze egy url segítségével, hogy a legfrissebb bankbiztonsági szoftver van-e telepítve a gépére. Természetesen az url azt adja ki minden esetben, hogy frissíteni kell, a gyanútlan ügyfél ezután letölti a "bankbiztonsági alkalmazást" és telepíti a gépére. A vírus a vírusirtókat és a tűzfalakat is meg tudja téveszteni és magát megbízható alkalmazásként tünteti fel.A telepítés után egyszerűen arra kérik az áldozatot, hogy jelentkezzen be a bankfiókjába, az adatokat ezután lenyúlják és a "telefonos asszisztens" bontja a vonalat.A vírus a biometrikus azonosítást is át tudja verni, ha van ilyen hitelesítésre szolgáló eszköze az ügyfélnek, a CamuBot üzemeltetői egy saját driver telepítésével egyszerűen lenyúlják az ügyfél biometrikus adatai által generált kódot és felhasználják a belépésre.Egyelőre nincs szó arról, hogy a vírus Brazílián kívül bárkit támadna, azonban hasonló sémák működnek Európában is, ilyen például a TrickBot, a Dridex és a QakBot is.