Zakatol az akvizícióhenger: már megint bankot vehet az OTP

Már megint egy szerb bank

Mekkora a szerb SocGen?

Mennyiért vehet bankot az OTP?

Egy szerb lap, a Novosti több forrásból is úgy tudja, hogy az OTP veheti meg a Société Générale szerb leánybankját. Az OTP ezzel tovább növelné aktivitását déli szomszédunknál, ahol nemrég vett bankot, a Vojvodjanska tranzakció zárására decemberben került sor.A lap információi szerint jelenleg is folyik a francia bank szerb leányának átvilágítása, az OTP pedig már készül az akvizícióra. Ha tényleg létrejön a felvásárlás, akkor az OTP Szerbia harmadik legnagyobb bankja lesz.Az OTP nem tett le további bankvásárlásokról, erről többek között Bencsik László is beszélt az OTP legutóbbi gyorsjelentését követő sajtótájékoztatón. Mint ahogy azt az OTP vezetői már évek óta mondják, a bank elsősorban olyan országokban terjeszkedne, ahol már jelen van, ezért egyáltalán nem lenne meglepő az újabb szerb bankvásárlás.A Novosti egyébként úgy tudja, hogy a szerb bankszektor konszolidációja felgyorsul, ugyanis több helyi bank is tulajdonost válthat a következő időszakban. A Komercijalna Banka privatizációja már elkezdődött, ebben a pénzintézetben 41,7 százalékos részesedése van az államnak, de a Jubmes Bankban lévő 20 százalékos állami részesedést is eladnák, és az Adiko Bank is vevőt keres.A szerb bank mérlegfőösszege 2018 június végén 301,6 milliárd szerb dinár volt, ami mostani árfolyamon 820 milliárd forintnak felel meg. Csak hogy perspektívába helyezzük, az OTP-csoport mérlegfőösszege június végén 14 213 milliárd forint volt, a szerb operáció mérlegfőösszege pedig (már a Vojvodjanskával együtt) 543 milliárd forintot tett ki, vagyis, ha tényleg megvenné az OTP a szerb bankot, akkor a szerb operáció mérlegfőösszege két és félszeresére, 1363 milliárd forintra nőhetne, a teljes csoport mérlegfőösszege pedig közel 6 százalékkal bővülhetne.A szerb bank profitábilisan működik, az idei első félévben 5,34 milliárd dinár volt az adózott eredmény, vagyis mostani árfolyamon közel 14,5 milliárd forint profitot termelt a bank az év első 6 hónapjában. Tavaly 6, 2016-ban pedig 3,68 milliárd dinár volt a szerb bank profitja, mostani árfolyamon 16,3 illetve 10 milliárd forintról beszélünk.A szerb bank saját tőkéje június végén 46,5 milliárd szerb dinár volt, vagyis közel 126,5 milliárd forint, tehát, ha könyv szerinti értéken veszi meg a bankot az OTP, akkor ekkora összeget kell fizetnie a szeb SocGenért, ha viszont a korábbi szerb bankvásárlásnak, a Vojvodjanska megszerzésének a P/BV szorzójával, 0,7-tel kalkulálunk, akkor 88,5 milliárd forintos vételár adódik. Az OTP egyébként az elmúlt időszakban jellemzően könyv szerinti érték alatt vett pénzintézeteket, így nem lennénk meglepődve, ha most is 1-es P/BV alatt szerezne bankot, igaz, most a Vojvdjanskánál jóval nagyobb pénzintézetről van szó, ráadásul profitábilisan működő, jól menedzselt bankról van szó, emiatt aztán akár 1-esP/BV feletti szorzón is vehet az OTP.

Nem reagált az árfolyam

Az OTP árfolyama (mint a korábbi bankvásárlásokról szóló hírekre sem) nem reagált a bankvásárlás hírére, az árfolyam 0,1 százalék pluszban áll.