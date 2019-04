Beszántják a magán-nyugdíjpénztári rendszert a lengyeleknél is

A magán-nyugdíjpénztári vagyonok államosítását Mateusz Morawiecki miniszterelnök jelentette be. A terv szerint összesen 162,3 milliárd zlotyt (mintegy 43 milliárd dollárt) transzferálnának át 15,8 millió egyéni nyugdíjszámlára, a nyugdíjakat pedig a magán-és állami nyugdíjkasszából is fizetnék a jogosultaknak.A tervek szerint a második nyugdíjpillérben lévő vagyonok egy részét a társadalombiztosítási rendszerbe, egy másik részét egyéni számlákra transzferálják át, ez utóbb esetben 15%-os adót is kivetnek majd. Alap esetben mindenki pénzét az egyéni számlákra utalják, hacsak valaki nem jelzi, hogy a társadalombiztosítási rendszerbe utalná nyugdíjmegtakarítását (ez esetben mentesül a 15%-os adó megfizetése alól).A Teneo elemzése szerint bárhova is megy a második pillérből a pénz, jól jön a kormány költekezési terveihez, legyen szó a megtakarítások megadóztatásáról vagy az állami nyugdíjak kifizetésének biztosításáról. A kormány február elején jelentett be egy költségvetést élénkítő csomagot, aminek hatására idén a GDP-arányos költségvetési hiány a korábban becsült 1,5%-ról 1,7%-ra nőhet, de jövőre már költségvetési többlettel zárhatnak.Jelenleg a magánnyugdíjalapok által kezelt vagyon 78,5%-a, tehát mintegy 127 milliárd zloty a varsói tőzsdén forgó cégek részvényeiben van. Annak érdekében, hogy megelőzzenek egy nagyobb részvénypiaci eladási hullámot, a magánnyugdíjalapoknak évente 2,5 százalékponttal kell csökkenteniük a részvényeik arányát, az ezekben az alapokban lévő pénzeket pedig csak a nyugdíjkorhatár elérésekor fizetik ki, előbb nem. A kormány tervei szerint őszre meglehet az erről szóló törvény, így a magánnyugdíjalapokban kezelt pénzek 2020-ra egyéni nyugdíjszámlákra kerülhetnek az államnál.Magyarországon 2011-ben ment át a magán-nyugdíjpénztári rendszer átalakítása, a 2010 végén mért több mint 3 millió tagból 2011 végére kevesebb, mint 100 ezer tag maradt a négy megmaradt pénztárnál. Korábban itthon is ígéret volt arra, hogy az állami pillért választó magán-nyugdíjpénztári tagok vagyona egyéni számlára kerül, de ez nem valósult meg: