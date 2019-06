Elindult Európában is a Lemonade

A Lemonade 2015-ben indult el, annyiban sajátos, hogy egy egyszerű online felületen kínál saját fejlesztésű termékeket, nem csak aggregátorként működik. A biztosítóval chatboton keresztül lehet biztosítást kötni, a folyamat kb. öt percig tart. A befolyt díjak egy részét a cég ráadásul eladományozza.Bár Németországban indult el először a fintechcég Európában, licencét a holland hatóságoktól szerezte meg. Ennek köszönhetően a startup egyébként az EU 28 országában szolgáltathat.A Lemonade egyébként erős versennyel néz majd szemben Európában; nemcsak a hagyományos biztosítókkal kell szembenéznie, hanem más startupokkal is, mint a WeFox. A német cég egy One Insurance nevű szolgáltatást ajánl, amely sok szempontból hasonlít a Lemonade appjára. A Lemonade be is perelte a WeFoxot, mert úgy találták, hogy a német biztosító lemásolta az alkalmazásukat. Amikor Julian Teicke, az utóbbi vezérigazgatója megígérte, hogy újratervezik az alkalmazást, a Lemonade felfüggesztette az eljárást.