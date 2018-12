Itt az arculcsapás a nyugdíjra gyűjtőknek: idén már biztos nem lesz pénzeső

Még 2%-os éves hozam sem volt az önkéntes kasszáknál

A legjobban teljesítő portfólió az eddigi adatok alapján az Allianz Hungária kockázatvállaló portfóliója, amely 1,8% hozamot ért el eddig idén.

Az Allianz után az Aegon klímaváltozási portfóliója az egyetlen, amely 1% feletti hozamot tud felmutatni az MNB honlapján elérhető pénztári árfolyamok alapján. Az aegonos portfólió 1,24%-os hozott eddig.

A fenti két portfólión kívül csupán három olyan van, amely legalább pozitív hozamot ért el idén: ezek a Honvéd pénzpiaci, az MKB kiszámítható és a Pannónia növekedési portfóliók.

A legnagyobb mínuszt pedig idén úgy tűnik, hogy az OTP dinamikus, tehát részvénytúlsúlyos portfóliója szenvedi el 4,8%-os negatív teljesítménnyel. Három százalék feletti mínuszban van jelenleg az OTP növekedési és az Aranykor harmónia portfóliója is.

Az elmúlt években kissé elkényeztették hozamoldalról a pénztárak a nyugdíjra gyűjtőket, az önkéntes és magán-nyugdíjpénztári portfóliókkal sok esetben 10% feletti éves hozamot is el tudtak érni befektetéseiken, ennek a jó szériának viszont biztos vége szakad: a december közepe-végi adatok alapján a vizsgált önkéntes- és magánnyugdíjpénztárak zömében negatív hozamot produkáltak az évben.Tavaly a vizsgált önkéntes pénztáraknál még öt olyan portfólió is volt, amely 10% feletti hozamot tudott felmutatni a tagoknak, ehhez képest idén még a legjobban teljesítőknél is 2% alatt maradt az éves hozam:

Itt mindössze három portfólió tud idénre pozitív, de így sem meggyőző hozamot felmutatni: A Budapest magánnyugdíjpénztárnak két portfóliója, a klasszikus és növekedési portfóliója van jelenleg 0% felett, és ott van még az MKB klasszikus portfóliója 0,13%-os hozammal.

A magánkasszák esetén nincsenek olyan nagy bukók, mint az önkéntes pénztáraknál, annak ellenére sem, hogy ezek a pénztárak szektorszinten sokkal nagyobb részvénysúlyt tartanak, mint önkéntes társaik. Másfél százalék feletti mínusszal egyedül az MKB kiegyensúlyozott portfóliója van eddig.

A magánnyugdíjpénztáraknál sem sokkal rózsásabb a helyzet:

A fenti önkéntes-és magán-nyugdíjpénztári hozamok ráadásul egy meglehetősen jól sikerült harmadik negyedév után néznek ki így, a júliustól szeptemberig tartó időszakot mindkét pénztártípus befektetési nyereséggel zárta: az önkéntes kasszák 0,45%-os, a magánkasszák pedig 1,44%-os hozamot értek el a tagoknak.Igaz, azóta túl vannak a tőzsdék egy meglehetősen volatilis októberen, és a december sem volt éppen kedvező hónap a hozamszerzésre. Érdekes az is, hogy a magánkasszák összességében úgy tudtak idén kisebb bukókat produkálni, hogy kétszer akkora részvénysúllyal bírnak, mint az önkéntes pénztárak.