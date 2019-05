Kivonul egy német biztosító Magyarországról, a Generali léphet a helyébe

A Generali még április 2-án jelentette be , hogy megvásárolná a német Münich Re érdekeltségében lévő Ergo biztosító magyar és szlovák élet, nem-élet és kompozit biztosítási állományát, akkor alá is írták erről a szerződést az Ergo International AG-val, a vételi árat azonban nem közölték. A Generali a szándékát a Gazdasági Versenyhivatallal is közölte Az Ergo érintett biztosítóinak bruttó díjbevétele 2017-ben 20,6 millió euró volt, a tranzakció a Generali ígérete szerint nem lesz hatással az Ergo meglévő ügyfeleinek kötelezettségeire. Luciano Cirina, a Generali CEE Holding vezérigazgatója akkor közölte: az akvizíció jól illeszkedik a Generali régiós stratégiájába, amelynek folyományaként egyébként korábban Szlovéniában és Lengyelországban is vásároltak kisebb biztosítókat.Az Ergo Életbiztosító Zrt. 2017-et 3,8 milliárd forintos díjbevétellel és 135 millió forintos veszteséggel zárta (a nem-életbiztosítási fióktelep adatait nem ismerjük), miközben a Generali a magyar biztosítási piac második legnagyobb szereplőjeként 132 milliárd forintos díjbevételt és 9,3 milliárdos nyereséget realizált.