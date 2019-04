Notre-Dame után: ki fizet, ha leég egy magyar katedrális?

Isten és a Generali kezében

Az állam és egyház szigorú szétválasztását képviselő Franciaországgal ellentétben a liturgikus célra használt templomok egyházi tulajdonban állnak Magyarországon, így biztosítottságuk megteremtése nem állami feladat. Tulajdonosi szempontból volt korábban néhány kivétel, de például 1999-ben a Mátyás-templom, 2001-ben a Szent István-bazilika is egyházi tulajdonba került a korábbi állami tulajdonból.

A római katolikus és görögkatolikus egyházmegyék templomaira és egyéb ingatlanjaira is vagyonbiztosítási keretszerződéssel rendelkezik a Magyar Katolikus Püspöki Konferencia, amelyet közel negyed évszázada a Generalival kötöttek, és 5 évente (legutóbb 2017-ben) újratárgyalják, megújítják.

egyrészt a liturgikus célokat szolgáló épületek, templomok, valamint minden egyéb az egyházmegyék tulajdonában álló ingatlan, amelyek biztosítottságát az említett keretszerződés garantálja.

másrészt a férfi és női szerzetesrendek tulajdonában álló ingatlanok (túlnyomó részt rendházak, iskolák, óvodák és szociális intézmények), amelyekre nem vonatkozik a keretszerződés, de az egyházi együttműködés révén ezeket is nagy számban a Generali biztosítja.

Mennyiért biztosítanak egy templomot?

Magyarország 22 katedrálisa Római katolikus főszékesegyházak: Egri főszékesegyház, Esztergomi főszékesegyház, Kalocsai főszékesegyház, Veszprémi főszékesegyház.

Római katolikus székesegyházak: Debreceni székesegyház, Győri székesegyház, Kaposvári székesegyház, Pécsi székesegyház, Szegedi székesegyház, Székesfehérvári székesegyház, Szombathelyi székesegyház, Váci székesegyház.

Római katolikus társszékesegyházak: Békéscsabai társszékesegyház, Budapesti társszékesegyház (Szent István-bazilika), Kecskeméti társszékesegyház, Nyíregyházi társszékesegyház.

Görögkatolikus főszékesegyház: Hajdúdorogi főszékesegyház.

Görögkatolikus székesegyházak: Miskolci székesegyház, Nyíregyházi székesegyház.

Ortodox székesegyházak: Budapesti székesegyház, Gyulai székesegyház, Szentendrei székesegyház.

Rézlopás és viharkár

A Notre-Dame-eset fontos tanulsága

Mi történne egy nagy magyar székesegyház leégése esetén?

Legnagyobb számosságuk miatt a hazai katolikus templomok helyzetének jártunk utána. Mint megtudtuk, két szempontból is eltér e templomok biztosítotti státusza a párizsi Notre-Dame-étól:Megkérdeztük a Generali Biztosító vállalatbiztosítási üzletágának igazgatóját, Sinkó Ferencet, aki elmondta: a biztosított egyházi ingatlanok között természetesen nem csak templomok találhatók, alapvetően két fő csoportba sorolhatók:A Pázmány Péter Katolikus Egyetemmel például önálló szerződése van a társaságnak, de más oktatási és szociális intézményeknél, illetve egyházaknál, vallási egyesületeknél a biztosítási piac más szereplői is megtalálhatók szolgáltatóként.Minden Magyarországon található székesegyházra, bazilikára, városi és falusi templomra kiterjed az a biztosítási fedezet, amit a Generali nyújt a katolikus egyháznak. Tekintettel arra, hogy ezek az ingatlanok nem hagyományos szerkezetű, építészeti stílusú, illetve állagú épületek, a közintézmények és lakóházak esetében bevett, négyzetméter alapú értékszámítási metódust nem lehet rájuk alkalmazni. A gyakran sok tíz méter belmagasságú templomok biztosítási összegének kiszámításáhozA műemléki státuszban lévő, illetve a nagyobb méretű vagy éppen különleges liturgikus tárggyal rendelkező templomok esetében vannak olyan módosító tényezők is, amelyek nagy mértékben befolyásolják a fedezet összegét, például a freskók mérete, mennyisége, kora, komplexitása, templomon belüli elhelyezkedése is ilyen. Emiatt teljesen más egy kevés díszítéssel vagy freskóval egyáltalán nem bíró épület biztosítási összege, mint egy gazdagon díszítetté. A "különleges" templomokra egy úgynevezettis alkalmaznak.Nincs egzakt kimutatás minden egyes templomvonatkozóan, de bizonyos templomok esetében az épület átlagértékéhez számított árat számolnak hozzá, az épület értékének egy bizonyos százalékát tekintve a berendezési tárgyak, például oltárok, padok, orgona stb. értékének.A templomok épületének és berendezésének, ők elsősorban a kivitelezők bevonásával becsült restaurálási költségekből tudnak kiindulni. Rendszeresen előfordul Magyarországon, hogy egy vihar megbontja a templom tetőszerkezetét, és egy masszívabb beázás során sérülnek a freskók. Viszonylag ritka, hogy egy freskó egésze megsérül, ezért sokszor előfordul, hogy a restaurálás közvetlen költségének a sokszorosát teszi ki az állványozás költsége, amelyre vonatkozóan külön záradékot tartalmaz a keretszerződés.A Generali kárrendezési osztályán egyaz egyházi ingatlanok biztosításával. Vannak, akik a kezdetektől ezzel foglalkoznak, és az elmúlt 25 évben óriási tapasztalatra tettek szert az egyházi épületek akár értékbecslésében, akár kárrendezési folyamatában - mondta Sinkó Ferenc. Az egyházmegyék mindegyike rendelkezik megbízottal, akivel rendszeresen átbeszélik az egyházmegye területén történt káreseményeket, számukra folyamatos kapcsolattartást és képzést is nyújtanak.A biztosítási titokra hivatkozva nem kívánt részleteket elárulni a szakember arról, mekkora fedezettel és biztosítási díjjal rendelkeznek a kiemelt egyházi ingatlanok, így azt sem tudhatjuk biztosan, mennyire tekinthetők alulbiztosítottnak a hazai templomok. Annyit viszont elárult, hogy más vagyonbiztosításokhoz hasonlóanáll e keretszerződésük mögött is, egy nagy templom leégése például teljes egészében nem vállalatható kockázat egy hazai biztosító számára.Nem szorosan vett biztosítási kérdés, de az egyházi ingatlanok állapota szempontjából fontos körülmény, hogy az (akár egy korábbi káreseményből eredő) állagromlásból fakadó, biztosítási összegen túli költségek fedezésébe a magyar állam is beszáll időnként felújítások, újraépítések egyedi finanszírozásával, ezzel adott esetben javítva az érintett ingatlanok biztosítói kárstatisztikáit is.Az elmúlt néhány év szélsőséges időjárási körülményei miatt a károk darabszámát tekintve a. Érdekességként említette Sinkó Ferenc, hogy a kilencvenes években a legnagyobb darabszámú káreseményt a lopáskárok adták, a "volt a sláger". Ez most már nincs így, ez részben annak köszönhető, hogy sikerült olyan egyezséget kötni a műemlék-felügyelettel, hogy most már elfogadják a kisebb értéket képviselő, műanyagból készült ereszcsatornákat is.Notre-Dame méretű templomi tűzeset szerencsére nem fordult elő a rendszerváltás utáni Magyarországon, de kisebb tűzesetek minden évben előfordulnak. Az egyik legemlékezetesebb a tavaly nyáron gyújtogatás következtében egy Vas megyei településen, Kemenessömjén keletkezett káresemény volt, ami nagyon megrázta a falu közösségét, és a Generalinak is helyt kellett állnia a biztosítási összeg erejéig.Mint sok más vagyonbiztosítási területet, a templomok biztosítását is erőteljesen érinti az utóbbi 2-3 évben a. A biztosító egyes kalkulációi szerint az egy évvel ezelőttihez képest egy ugyanolyan mértékű és típusú kárnak most már 2-3-szorosa a helyreállítási költsége, elsősorban a munkaerőhiány miatt. Az ipari alpinisták, harangöntők vagy éppen orgonajavítók viszonylag kis számban találhatók meg vidéken, megfizetésük jelentősen növeli a kárösszeget. A problémáról a katolikus egyházzal közös gondolkodás indult az elmúlt években.Hamarosan megkezdődik azfelújítása, amely várhatóan négy évig fog tartani. Mivel a Notre-Dame tűzének oka vélhetően egy felújítás során elkövetett gondatlanság volt, joggal merül fel a kérdés, a magyar templomok, köztük az esztergomi bazilika renoválása során kellő összegű és kiterjedtségű. A vagyonbiztosítással egyébként nem rendelkező Notre-Dame esetében a hírek szerint a francia Axának voltak ilyen jellegű szerződései, az újjáépítés költségeitől több nagyságrenddel elmaradó összegben.A magyar Generali a Notre-Dame esetének tanulságait is levonva javaslatokat tesz a katolikus egyháznak arra vonatkozóan, milyen felelősségbiztosítást érdemes köttetnie a beruházást végző cégekkel az ilyen projektekre. Nem könnyű a feladat: a magyar cégek a nemzetközi tapasztalatok szerint a környező országokkal összehasonlítva is nagyon el vannak maradva a felelősségbiztosítások kötésében és összegében. Nagyon jellemző, hogy káreseményenként mindössze 5-10 millió forintos felelősségbiztosítással rendelkezik egy magyar kisvállalkozás, ami persze nem egyházspecifikus jelenség. A biztosító számára a felújítási fázis is egy kiemelten kockázatos időszak a jövőbeni károk megelőzése és minimalizálása szempontjából.Sinkó Ferenc szerint azért is fontos, hogy a katolikus templomok rendelkeznek vagyonbiztosítással, mert a jogszabály szerint elsődlegesen a vagyonbiztosítónak kell helyt állnia a keletkezett kárért. A vagyonbiztosító visszkereseti joggal élhet az esetleg a kárt okozó kivitelező felé. A cash-flow szempontjából nagy jelentőse van ennek: a vagyonbiztosítás mindig sokkal gyorsabban fizet, mint egy felelősségbiztosítás, egy nagy kár esetén azonnal, jóval a felújítás számláinak bemutatása előtt, szükség eseténAmennyiben nem egy teljes épület pusztult el, mint ahogy most a Notre-Dame esetében is történt, biztosítói szempontból is. A Notre-Dame esetében most a legsürgősebb valamilyen ideiglenes megoldással a tetőszerkezet letakarása, hogy megóvja a falakat a viharoktól, esőtől. A kárelőleg folyósítása általában a biztosítónak is érdeke, hiszen egy nagy épület esetében anyagi hozzájárulást jelent a további károk minimalizálásához. Miután ezt sikerül megoldani, a károk kifizetése a normál biztosítói üzletmenet szerint történik: a biztosító a beérkező számlák alapján, a már kifizetett kárelőleggel korrigáltan, a biztosítási összeg erejéig áll helyt a károkért az egyház felé.