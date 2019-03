Valami nagyon nem stimmel a magyar életbiztosításoknál

Az egy évvel korábbi 7,9% után 7,1%-kal nőtt 2018-ban a magyar biztosítási piac díjbevétele, így ez lett az elmúlt évtized második legmagasabb növekedési rátája. Ahogy az alábbi ábrán is jól látható, a nem-életbiztosítások adták a piac motorját, itt ugyanis 10,5%-os bővülést láthatunk. Életbiztosításra ezzel szemben csak 3,5%-kal költöttünk többet, mint egy évvel korábban, de mint látni fogjuk, ez a szám még hízelgő is a háttérben zajló negatív tendenciákhoz képest.

Közép- és Kelet-Európa nagy részén megfigyelhető, hogy az életbiztosítások nem találják a válság eleje óta a helyüket. Ennek egyik oka, hogy a piacot nem a klasszikus biztosítások, hanem a főleg megtakarításként funkcionáló befektetési egységgel kombinált (unit-linked) termékek dominálják. Kockázati fedezetük jellemzően túl alacsony, költségszintjük (ennek mutatója a TKM) pedig túl magas ahhoz, hogy akár hagyományos értelemben vett biztosításként, akár befektetésként elégedett ügyfelek széles rétegeit teremtsék meg a biztosítók számára. E termékek tavaly az életbiztosítási díjbevételeknek még mindig az 58%-át adták Magyarországon.

Szokás a piacot rendszeres és egyszeri díjas termékekre bontani. Előbbiek tartós és stabil, utóbbiak átmeneti és gyorsan változó díjbevételt jelentenek a biztosítóknak. A piac egyik legfontosabb teljesítménymutatója lett ezért az egyszeri díjas termékeket mindössze 10%-os súllyal, a rendszereseket pedig 100%-ban figyelembe vevő korrigált díjbevétel kategória. A korrigált díjbevételek tavaly 2,1%-kal emelkedtek, a rendszeres díjas életbiztosítások díjbevétele (eseti befizetéseikkel együtt) ugyanis csak 1,8%-kal gyarapodott 2018-ban. E számok nemcsak a nominális GDP növekedésétől, de a tavalyi 2,7%-os inflációtól is messze elmaradnak, vagyis reálértéken érdemi visszaesés történt az életbiztosítási piacon.

Az elmúlt egy évtizedben éves átlagban mindössze 1,1%-kal nőtt a magyar életbiztosítási piac korrigált díjbevétele, pedig a válság előtt kétszámjegyű bővülés is előfordult. Ahogy az alábbi ábrán látható, az elmúlt három évben is jelentősen elmaradt a különböző életbiztosítási kategóriák díjbevételének növekedése a vagyon- és felelősségbiztosításokétól.

Nemcsak a nyomott átlagdíjak miatt alacsony bázisról induló gépjármű-biztosításokra kell gondolni, a többi vagyon- és felelősségbiztosítás is messze felülteljesít az életbiztosításokkal szemben, és szépen együttmozog a gazdasági növekedéssel. A magyar biztosítási piac kettészakadása tehát egyre látványosabb.

Az olló nemcsak a díjbevételek, hanem a biztosítói eredménytermelés szempontjából is egyre jobban szétnyílik. 2013 és 2015 között az életbiztosítások nagyobb profitot hoztak a biztosítóknak a vagyon- és felelősségbiztosításoknál, 2016 óta azonban ez nincs így. 2018-ban már 73 milliárd forintos profitot értek el a biztosítók, és ezzel felülmúlták a ma is élő biztosítási adó bevezetése előtti 2009-es szintet is.

Ebből 36 milliárd már a nem-életbiztosításokból származott, és csak 25 milliárd forint az élet oldali tevékenységből. Pedig a biztosítási adó egy az egyben a nem-életbiztosítási piacot terheli, idén a kormány (a díjba beépített baleseti adóval együtt) 67 milliárd forintot tervez így beszedni a biztosítóktól.

A nem-életbiztosításokkal szemben az életbiztosítások húzótermékét pedig még adókedvezménnyel is támogatja az állam. Az MNB adatai szerint az adókedvezményes nyugdíjbiztosítások díjbevétele 2018-ra 72 milliárd forintra emelkedett, e termékek nélkül 404 milliárd forinton stagnált a piac díjbevétele. A nyugdíjbiztosításokra ráadásul új versenytárs vár: idén nyugdíjcélú államkötvénnyel áll elő a kormány, ami nyomást helyezethet a biztosítók értékesítési számaira még ezen a húzóterületen is.

Az életbiztosítások alulteljesítése a szerződésszámon is tetten érhető, míg 2011 végén még 2,84 millió életbiztosítási szerződést kezeltek a biztosítók, 2018 végén már csak 2,39 milliót.

Az életbiztosítások piacát (lévén, hogy nagy részük valamilyen megtakarítási termék) a bennük lévő vagyon, vagyis az életbiztosítási díjtartalékok szempontjából is megvizsgálhatjuk. Igazi fekete év volt ebből a szempontból is 2018: a nettó átértékelődés, vagyis a hozamteljesítmény -46 milliárd forint volt, miközben a nettó tranzakciós szám (nettó értékesítés) +20,2 milliárd forintra csökkent az egy évvel korábbi +26 milliárdról, aminél rosszabb teljesítményt utoljára 2013-ban mutatott fel a piac.

A nemcsak folyamatosan, de dinamikusan is bővülő magyar lakossági megtakarítási piacon ezzel mára 3,6%-ra csökkent az életbiztosítások aránya, pedig egykor ez 5,5%-on is állt.

A piac gyenge értékesítési teljesítményéért valószínűleg csak kis részben okolható az MNB etikus életbiztosítási szabályozása. Múlt keddi Biztosítás 2019 konferenciánk értékesítési szekciójának résztvevői 70%-ban úgy látták , az etikus életbiztosítási szabályozás (saját tapasztalatai szerint) sem az újonnan értékesített szerződések darabszámára, sem az átlagdíjára nem hatott jelentősen. Elsősorban a termékpaletta változott, a piaci hatások ehhez képest mérsékeltek voltak. Nagyon valószínű, hogy ahogy cikkünk bevezetőjében is utaltunk rá, mélyebben húzódó piaci okok állnak az életbiztosítások válságának a hátterében.Részletesebben itt írtunk konferenciánk közönségszavazásának eredményeiről.