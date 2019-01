12 éve nem volt ilyen kicsi az eurózóna lakosságának az adóssága

Az Institute of International Finance által közzétett adat jóval kisebb, mint a Nagy-Britanniára jellemző 86% vagy az USA 75%-os hasonló adata. Az adatok a jelzálogfedezetű és a fedezetlen hiteleket is tartalmazzák, és azt mutatják, hogy az eurózóna háztartásai ma sokkal kevésbé kitettek a kamatemelkedésnek vagy a gazdasági lassulásnak, mint korábban. Ez az Európai Központi Bankot is bátrabbá teheti a kamatemelési ciklus során.Az eurózóna munkanélküliségi rátája 2018 novemberében 7,9%-ra csökkent, ami 2008 óta a legalacsonyabb érték. A betöltetlen álláshelyek száma 2009 óta a legmagasabb szinten van, miközben a fogyasztás egyre nagyobb részét teszi ki a gazdasági összteljesítménynek.Az eurózónán belül a holland családok a leginkább eladósodottak, náluk 103% a GDP-arányos háztartási adósság mértéke, pedig 2010 óta 16 százalékpontos csökkenés következett be náluk. A magas érték elsősorban a jelzáloghiteleknek tudható be. Ugyanakkor a holland háztartásokat a vagyon magas értéke miatt nem a kockázatos adósok között tartják számon.A spanyol háztartásokban nagy adósságcsökkenés következett be 2010 óta: GDP-arányos tartozásuk 85%-ról 59,6%-ra csökkent. Az eurót használó nagyobb országok közül Olaszországban a legalacsonyabb (40%) az arány, ami többek között annak a következménye, hogy náluk mintegy 60% a tehermentes ingatlanok aránya, ami duplája a német, francia, brit aránynak. Az olaszok számára az eszközáresések azonban jelentős problémát okozhatnak még.