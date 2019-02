A Gyurcsány-kormány idején vettünk fel ennyi hitelt

Extra early bird áron lehet jelentkezni a konferenciára: ÁTTEKINTÉS

|

RÉSZLETES PROGRAM

|

ÁRAK

JELENTKEZÉS

A rendezvényre április 11-én fog sor kerülni, jelentkezni extra early bird áron itt lehet: ÁTTEKINTÉS

|

RÉSZLETES PROGRAM

|

ÁRAK

JELENTKEZÉS

2016 a fordulat, 2017 a fellendülés, 2018 pedig már az igazi boom éve volt a magyar hitelpiacon. Beigazolódik-e a vajon ezúttal is a régi igazság, hogy nem nőnek a fák az égig? Vagy ha mégis, milyen árat fizethet ezért a bankszektor? Az üzleti növekedés további lehetőségei mellett egyre inkább a kockázatokat is terítékre veszi a Portfolio hagyományos Hitelezés konferenciája, amely idén a nemzetközi tapasztalatokkal is foglalkozik, emellett a legújabb banki innovációkat is felvonultatja.Éppen a héten jelentek meg a Magyar Nemzeti Bank hitelpiaci statisztikái 2018 decemberéről, és ezzel a teljes tavalyi évről képet kaptunk. Szinte hajszálpontosan annyi lakáshitelt, és másfélszer annyi személyi kölcsönt vett fel 2018-ban a magyar lakosság, mint a 2008-as rekordévben. Az MNB ma közzétett adatai szerint tavaly 28%-kal vettünk fel több hitelt, mint egy évvel korábban, így a 2007-2008-as szinttől még jelentősen elmaradt a hitelkiáramlás, de már meghaladta a 2006-ost.

További részletek a friss hitelpiaci folyamatokról: