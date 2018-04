Beindult a hitelezés, de az MNB minden téren felkészült

Többet megtudna erről? Jelentkezzen a Portfolio Hitelezés 2018 konferenciájára! ÁTTEKINTÉS

|

RÉSZLETES PROGRAM

|

ÁRAK

JELENTKEZÉS

Sikeres alapozás - Megelőzés

Visszatekintés - Az anticiklikusság jelentősége

Túlzott eladósodás megakadályozásának 2004 után elmulasztott eszközei

A magyarországi devizahitelezés és a jelentős külső eladósodottság komplex problémakörének megoldásához aktív állami szerepvállalás volt szükséges. Az azonos mintázatú banki gyakorlatokból olyan rendszerkockázatok épültek fel, melyek nemcsak a hazai pénzügyi stabilitásra, de az ország külső sérülékenységére is komoly negatív hatással voltak. A válságkezelési feladatok elvégzésén túl megfogalmazódott az az igény is, hogy a jegybanknak legyen lehetősége a jövőben a hasonló kockázatok felépülésének mérséklésére, megelőzésére. Olyan rendszerszintű megoldások váltak szükségessé szabályozási szempontból, melyek egyidőben preventívek és anticiklikusak, így kellően hatékonyan képesek mérsékelni a túlzott pénzügyi kilengéseket.A Magyar Nemzeti Bank makroprudenciális politikájának célja a mérsékelt rendszerszintű kockázatokkal rendelkező, stabil pénzügyi közvetítőrendszer létrehozása olyan stratégiai célok mentén, melyek a körültekintő kockázatvállalás ösztönzésére, a sokkellenálló képesség növelésére, a gazdasági növekedést fenntartható módon támogató pénzügyi rendszerre épülnek. Mindezen körben a magyar jegybank átfogó és kiterjedt makroprudenciális eszköztárral rendelkezik, melyek szükség esetén bevethetők. Az MNB folyamatosan monitorozza és vizsgálja a hitelpiac alakulását, és ha úgy látja, hogy az aktuális folyamatok nem az egészséges és fenntartható hitelezés irányába hatnak, akkor a rendelkezésére álló eszköztárral beavatkozik. Ezen eszközök lehetnek a fenntartható eladósodást szolgáló adósságfék-szabályok, a hitelezés fűtötte ingatlanpaci boomra reagálni képes tőkekövetelmények, vagy egy esetleges válságból való gyorsabb kilábalást segítő anticiklikus tőkepuffer megfelelő időben való felépítése. A felkészülésen, valamint a megfelelő időzítéssel és célzottsággal bíró beavatkozáson sok múlik.A tapasztalatok szerint a pénzügyi válságokat leggyakrabban ciklikus rendszerkockázatok okozzák, a strukturális rendszerkockázatok pedig felerősítik azt. Ugyan a pénzügyi ciklusok a pénzügyi közvetítőrendszer természetes velejárói, a 2008-as válság megmutatta, hogy amennyiben a bankrendszer működése túlzottan prociklikus, vagyis egy túlhitelezést a válságot követően túlzott visszafogottság jellemez, az komoly reálgazdasági áldozatokkal jár. Annak elősegítése, hogy a bankrendszer túlzott kilengések nélkül, fenntartható módon tudja finanszírozni a gazdaság szereplőit, Magyarországon a Magyar Nemzeti Bank prudenciális feladatkörének része. Ciklikus rendszerkockázatok a modern pénzügyi rendszerekben időről időre felépülhetnek. A bankok és a hitelfelvevők közötti aszimmetrikus információk, a banki döntéshozók esetlegesen túlzottan rövid távú ösztönzési struktúrái mind hozzájárulnak a hitelpiac helyzetének túlzottan optimista vagy túlzottan pesszimista megítéléshez, ami prociklikus hiteldöntésekhez vezet. A túlzott hitelezés azonban nemcsak a problémás hitelek növekedésén keresztül gyengítheti a bankokat - tömeges előfordulás esetén akár a rendszer egészét -, de a túlzott kockázati étvágy jelentős tőkeáttétellel, túlságosan eltérő lejárati és devizaszerkezettel is együtt járhat. Így fontos, hogy az anticiklikus politika a banki működés összes lehetséges színterén jelen legyen, és összességében fejtse ki ciklusokat simító szerepét. Az anticiklikus makroprudenciális politika monetáris politikai hozadéka, hogy a stabil és jól működő bankrendszernek köszönhetően a monetáris politikai transzmisszió is hatékonyabbá válik. Emellett az aktív és sikeres makroprudenciális politika lehetővé teszi, hogy a monetáris politika elsősorban az árstabilitási és a gazdaságpolitikai célokra tudjon fókuszálni, és ne kelljen a pénzügyi rendszerből érkező kockázatokat kezelnie.A nemzetközi tapasztalatok szerint a lakossági túlzott eladósodásból és az ehhez általában kapcsolódó ingatlanpiaci buborékból kialakuló válságok egyik lehatékonyabb megelőzési eszközei a hitelfedezeti arányokra és a jövedelemarányos törlesztőrészletre meghatározott felső limitek, melyeket együttesen adósságfék-szabályoknak nevezünk. Ezen adósságfékek 2008-at megelőzően is sikeresen gátolták volna meg a válság idejére kibontakozott túlzott hitelnövekedést. 2005-2008 között az MNB becslése alapján a lakossági hitelek több mint harmada a 2015-től érvényes jövedelemarányos törlesztőrészlet mutatóra vonatkozó előírt limitek felett került folyósításra. Az adósságfék előírások alkalmazása a nem fenntartható, nagyon kockázatos hitelállomány felépülését jelentősen mérséklete volna: a válság kitörésekor közel 30 százalékkal alacsonyabb adósság terhelte volna a lakosságot, ha a mostani, kötelező érvényű adósságfék szabályok érvényben lettek volna.

Az anticiklikus tőkepuffer válság előtti előírása az erősebb tőkehelyzeten keresztül támogatta volna a hitelezés növekedését a válságot követően. A ciklikus rendszerkockázatok aktuális szintjét jelző irányadó háztartási hitel/GDP-rés alakulása alapján már 2005-ben előírásra kerülhetett volna a tőkepuffer, ami jelentősen erősíthette volna a bankok sokkellenálló képességét, mérsékelve a válság után látott veszteségek negatív hatásait. Így a gazdasági visszaesés is kisebb lehetett volna, és a növekedés is hamarabb indulhatott volna be.

Új korszak kezdete - Gondolkodjunk térben!

Anticiklikus politika a likviditási szabályokban

Hitelösztönzéssel a ciklikus kilábalás felé

Parragh Bianka

A szerző a Magyar Nemzeti Bank (MNB) Monetáris Tanácsának tagja

Többet megtudna erről? Jelentkezzen a Portfolio Hitelezés 2018 konferenciájára! ÁTTEKINTÉS

|

RÉSZLETES PROGRAM

|

ÁRAK

JELENTKEZÉS

Az elmúlt válsághoz köthető túlzott eladósodás alapvetően a lakosság erőn felüli, törlesztőképességén túli, főként devizában történő eladósodására vezethető vissza. Annak érdekében, hogy hasonló túlhevülés, majd válságot követő fájdalmas hitel-leépítés a jövőben ne fordulhasson elő, az újonnan induló pénzügyi ciklus elején olyan megelőző intézkedések váltak indokolttá, melyek önmagukban még nem fékezték az újrainduló hitelezést, de biztosították, hogy az prudens és fenntartható keretek között menjen végbe. Amennyiben pedig a szoros monitoring során a túlfűtöttség jelei mutatkoznak majd, a jegybanknak lehetősége lesz a gyors és célzott szigorításra. A háztartások oldaláról ezt a 2015. január 1-jén bevezetett adósságfék szabályok biztosítják, míg banki oldalról a 2016. január 1-jén bevezetett anticiklikus tőkepuffer keretrendszere tölti be ezt a szerepet. A puffer "jó" időben épül fel és "rossz" időben (ciklusfordulót követően) bevethető lesz, tehát az anticiklikus politika nemcsak a felívelő szakaszban tölt be stabilizáló szerepet. A lecsökkent banki jövedelmezőség a válság ideje alatt gátolja a hitelezési kapacitást és rontja a hitelezési hajlandóságot, mely veszteségek hatását mérsékli majd a felszabaduló anticiklikus tőkepuffer.Visszatekintve látható, hogy a válságot megelőzően a bankrendszer sérülékenységét nemcsak a devizahitelezés növelte meg, hanem annak finanszírozási módja is. Az eltérő lejárati szerkezet és devizális eltérés súlyos finanszírozási és megújítási kockázatokat hordozott. A forintosítással ugyan megszabadultak a bankok a hitelkockázaton keresztül begyűrűző árfolyamkockázattól, de a sérülékenység tartós csökkentése érdekében számos egyéb, a ciklikus kockázatokat is csökkentő lépésre volt szükség finanszírozási oldalon.A hazai, alapvetően jelzáloghitelezést szolgáló devizahitelezés rövid külső forrásokból való finanszírozása egyszerre tette ki a bankokat a túlzott lejárati eltérés és a túlzott devizális eltérés kockázatának. A 2008-as Lehman-csőd után a források önmagukban is jelentősen megdrágultak, de a forint árfolyam leértékelődése következtében a devizaforrások még inkább. A rövid devizaforrásokra való túlzott ráutaltságot mérsékli a Devizafinanszírozás Megfelelési Mutató (DMM) szabályozás, a swap-piacra való ráutaltságot pedig a Devizaegyensúly Mutató (DEM) szabályozás.Mivel a rövid forrásokra való támaszkodás jelentős megújítási kockázatokat hordoz, így a hosszú lejáratú forint hitelek rövid távú betétekből való finanszírozásának csökkentésére is szabályozói válasz következett. Egyrészt a tipikusan jelentős megújítási kockázattal járó, volatilis bankközi forrásokat az MNB 30 százalékban maximálta, másrészt pedig elvárja, hogy a hosszú jelzáloghitelek mögé a bankok minél nagyobb arányban, de 2018 októberétől legalább 20 százalékban hosszabb futamidejű jelzálogleveleket bocsássanak ki.A Magyar Nemzeti Bank által fokozatosan és megfelelő időzítéssel bevezetett eszközök mindemellett nem gátolták az élénkülő hitelezés kibontakozását.A devizahitelezés és a válság következtében jelentősen megnőtt a nemteljesítő adósok aránya. A bankok negatív tapasztalata az indokolatlanul magas felárakban, szigorodó feltételekben és visszaeső hitelezésben is visszaköszönt, mely azonnali megoldást igényelt. A Magyar Nemzeti Bank ezért egyrészt számos programot indított a nemteljesítő kitettségek csökkentéséért, másrészt pedig bevezette a Növekedési Hitelprogramot és a Növekedéstámogató Program részeként a Piaci Hitelprogramot a leginkább sérülékeny KKV szektor hitelezésének fellendítése és ezzel a gazdasági növekedés felgyorsítása érdekében. Az MNB a lakossági fizetőképesség helyreállításáért és az adósságrendezés ösztönzéséért ajánlást fogalmazott meg a bankoknak. Az elvárt fenntartható megoldások keretrendszerében a fenntartható átstrukturálás, az ingatlan értékesítés (akár kombinálva az átstrukturálással), az értékesítés és visszabérlés visszavásárlási joggal, a NET program és a magáncsőd eljárás több alternatívát vázolt fel. A vállalati kitettségek terén a nagy volumenű és koncentrált kereskedelmi ingatlanhitelezésben felhalmozódott nemteljesítő állomány csökkentése érdekében pedig időben elnyújtva bevezette a Rendszerkockázati tőkepuffer követelményt, aminek jelentős szerepe lehetett abban, hogy ez a problémás állomány 2017 közepére mintegy 80 százalékkal mérséklődjön.2017 tavaszán az NHP program sikeresen lezárult. A 2013-as kezdés óta mintegy 40.000 KKV kapott kedvezményes finanszírozást, összesen 2800 milliárd forint értékben, ami 2013 és 2016 között mintegy két százalékkal növelte a gazdaság teljesítményét. Az NHP program által adott lendületnek köszönhetően a szektornak nyújtott hitelállomány bővülése azóta is az MNB által kívánatosnak tartott évi 5-10 százalékos szinten van. Mindez úgy tudott tartós trenddé válni 2017-ben, hogy az NHP kivezetése nem eredményezett visszaesést a hiteldinamikában és a hitelkereslet fokozódása mellet enyhültek a hitelfeltételek.Mindemellett a lakossági hitelezés is intenzíven bővül, 2017 folyamán mind a lakáshitelek, mind a fogyasztási hitelek állománya átlagosan 40 százalék körüli növekedést mutatott. Ez a látványos hitelnövekedés egyelőre nem ad okot aggodalomra, hisz az adósságfék-szabályok a pénzügyi stabilitási és fogyasztóvédelmi szempontok figyelembe vételével egyéni szinten behatárolják a túlzott kockázatvállalás korlátait.Összességében tehát elmondható, hogy az MNB mind a ciklikus mélypontról való fellendítésben, mind a beinduló hitelezés egészséges mederben tartása érdekében számos anticiklikus jellegű intézkedéssel több dimenzióban szolgálta azt, hogy a gazdaság finanszírozása folyamatos, fenntartható mértékű legyen, és hogy a pénzügyi rendszerben inherensen meglevő ciklikus kockázatok minél kisebb mértékben okozzanak problémát a gazdaság egyéb szektoraiban.