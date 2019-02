Bejelentették: hitelbírálat nélkül fel lehet venni a kormány új kamatmentes hitelét

Meglepő az első kijelentés, ugyanis az eddig ismert kamattámogatott hitelek banki hitelképességi vizsgálatot igényelnek. Ha nem lesz szükség hitelbírálatra, akkor olyan házaspárok is igénybe vehetik majd a hitelt, akik alacsony jövedelmük vagy meglévő adósságaik miatt ezt piaci körülmények között még a kamatmentes törlesztőrészlet ellenére sem tehetnék meg, mert túl kockázatosak a bankok számára. Arányukat nagyon nehéz lenne megbecsülni, de egyértelmű, hogy a bankok helyett ez esetben az államnak kell vállalnia a többletkockázatot valamiféle garanciával, kezességvállalással.



Úgy tűnik, ezt a hiteltípust tehát a kormány kiveszi az adósságfék-szabályok alól, ami a piaci hiteleknél jóval magasabb nem fizetési rátát okozhat portfóliószinten. Negatív hatással lehet ez a piaci hitelezésre is: szokatlan óvatosságra és egyfajta jövedelemarányos törlesztőrészlet puffer alkalmazására késztetheti a bankokat a piaci hitelezésben, hiszen soha nem tudhatják, hogy egy jelzáloghitel vagy személyi kölcsön felvétele után a fiatal pár nem vesz-e igénybe ilyen hitelbírálat nélküli kamatmentes hitelt is, jócskán megemelve saját kockázati szintjét. A bankok egy része akár úgy is dönthet, hogy emiatt differenciál a fiatal házasok és mások között, vagyis a piaci hitelek esetében magasabb árat alkalmaz a fiatal házasok esetében.



Ha hitelbírálat nem lesz az új hitelhez, akkor vélhetően ingatlanbiztosíték sem, vagyis fedezetlen hitelről beszélünk. A hitelkockázatokat (a fentiekből következően) magára vállaló államnak így a nem fizetőkkel és visszaélőkkel szembeni tömeges fellépésre is fel kell készülnie. Mindez így átgondolatlannak tűnik, ahogy az új családtámogatási forma más részleteivel kapcsolatban már többször megfogalmaztuk.