Csöbörből vödörbe? - Hamarosan jól megizzasztják a lakáshiteleseket

A Portfolio éveken keresztül, rendszeresen figyelmeztetett a változó kamatozású jelzáloghitelekben rejlő kockázatokra, ugyanis a teljesítő jelzáloghitelesek 60%-a (állomány szerint) még most is ilyen, legfeljebb egyéves kamatperiódusú hitelszerződéssel rendelkezik. Az MNB-től kapott adataink alapján az állomány 92%-a esetében haladja meg az 5 évet a hátralévő futamidő, vagyis(ezt az MNB és a Magyar Bankszövetség jelentősen szűkítette, lásd alább), ami csaknem 2300 milliárd forintnyi jelzáloghitel-tőketartozást jelent.

Ezek az adósok bizony jelentős kockázatot futnak: alábbi ábránk egy két évvel ezelőtti cikkünkben is szerepelt, és többek között azt mutatja, hogy egy 5%-os kamat 10%-ra emelkedése futamidőtől függően akár másfélszeresére is emelheti a törlesztőrészletet.

Csak üdvözölni lehet, hogy az MNB és a bankok is élére álltak az ügynek, mégpedig konstruktív és méltányos módon: az új ajánlás értelmében január végéig levélben tájékoztatják (majd ezt évente megismétlik) a legveszélyeztetettebb lakáscélú és szabad felhasználású jelzáloghitellel rendelkező ügyfeleket, vagyis azt a (fentihez képest tovább szűkített) kört, amely változó kamatozású, 10 évet meghaladó hátralévő futamidejű, a 2015-ös "fair banki" törvény előtt kötött jelzáloghitellel rendelkezik. Közéjük nem sorolva a 90 napon túli késedelemben lévőket, az állami kamattámogatással bíró hiteleket, a gyűjtőszámlahiteleket és bizonyos fizetéskönnyítést jelentő konstrukciókat. Összesen 129 ezren kapnak levelet, három lépcsőben, tartozásuk 894 milliárd forintra rúg (ez a szűkített kör a fent említett 55%-kal szemben 22%-os arányt képvisel a teljesítő jelzáloghitel-állományban).

Az MNB-től kapott adataink azt mutatják, hogy az érintett lakáshitelesek átlagosan közel 3,5%-os, a szabad felhasználású jelzáloghitellel rendelkezők közel 4,6%-os kamatot fizetnek jelenleg. A részvételi hajlandóságot alapjaiban határozhatja meg a módosítási költségek áthárítása mellett, hogy ehelyett milyen kamatszintet tartalmazó ajánlatot kapnak majd.

Az általunk is sokat elemzett kamatkockázat mellett arról fognak tájékoztatást adni a bankok az érintetteknek, milyen lehetőségeik vannak a kamatsokk elkerülésére egy fix kamatozású hitelre váltással. Ezt egyszerű szerződésmódosítással tehetik meg, amelynek csak bizonyos "külső, objektív" költségeit háríthatják rájuk a bankok, például az esetlegesen szükséges közjegyzői díjat.

Az MNB jó gyakorlatnak tartja, ha a fogyasztónak bemutatásra kerülő kamatláb legfeljebb az adott kamatrögzítéshez tartozó kamatváltoztatási mutató alapjául szolgáló referenciakamatnak és a fennálló jelzáloghitel-szerződésben meghatározott referenciakamatnak a Tájékoztató megküldését megelőző hónap utolsó munkanapja előtti 2. munkanapon érvényes értéke közötti különbséggel haladja meg a fennálló jelzáloghitel-szerződésre vonatkozó, a Tájékoztató megküldését megelőző hónapban érvényes kamatlábat.

Csakhogy nagyon nem mindegy az egyes ügyfeleknek, hogy a bankok az eddigi BUBOR helyett az éven túli bankközi piacra vonatkozó kamatfixinget, a BIRS-et, vagy ezzel szemben az állampapírpiaci ÁKK-hozamokat alkalmazzák az új kamatláb meghatározása során. Az ÁKK-hozamok ugyanis jelenleg 5 éves lejáraton közel 60 bázisponttal, 10 éves lejáraton csaknem 90 bázisponttal múlják felül a nekik megfelelő BIRS-et.

Egyértelmű, hogy a fix kamatozású hitelek magasabb referenciakamattal rendelkeznek változó kamatozású társaiknál. Erre teszik rá a bankok a kamatfelárat, amit nagy valószínűséggel változatlanul fognak hagyni, ugyanis az MNB ajánlása így szól: Bank360.hu januári gyűjtését mutatja az alábbi táblázat az akkori (jórészt valószínűleg a jelenlegivel megegyező) gyakorlatról. Arra következtetünk mindebből, hogy a BIRS és az ÁKK-hozamok használata miatt - fix kamatfelárat feltételezve - bankonként is eltérhe, mennyire lesz vonzó a fix hitel ajánlat az ügyfelek számára. Ha a kamatfelárat valóban fixnek tekintik, akkor a BIRS-et alkalmazó bankoknál (illetve hitelportfóliókban) lesz kedvezőbb a fixálók helyzete.

, akkor egy jelenlegi 3,5%-os átlagkamat (lásd a 15-20 éves hátralévő futamidejű oszlopokat) 5 éves kamatfixálás esetén 5,0%-ra, 10 éves kamatfixálás esetén 5,8%-ra emelkedhet (3 havi BUBOR-t vettünk a referenciakamatban kiindulópontnak). Ezzel a törlesztőrészlet a jelenlegi

: a 3,5%-os kamat 5,6%-ra, illetve 6,65%-ra nőhet, amivel a törlesztőrészlet ugyanennél a hitelnél. Nem mindegy tehát az adósoknak, hogy milyen referenciakamatot vesz figyelembe a bank a felkínált szerződésmódosításnál.

egy most bevállalt 65-75 ezer forintos törlesztőrészlet (az eddigi 58 ezer forint helyett) akár 80-100 ezer forintos későbbi havi fizetési kötelezettségtől mentheti meg az adóst. Egyéni élethelyzetek és hitelparaméterek, sokktűrő képesség és kamatvárakozások kérdése, kinek érdemes ezt vállalnia.

A fentiekből látható, hogy a jelenlegi átlagos kamatfelárral számolva várhatóan nem lesz magasabb a fixálás miatti kamatemelkedés +3,3 százalékpontnál, ha marad a hozamgörbék jelenlegi meredeksége, még akkor sem, ha valaki egy 10 éves ÁKK-hozamot figyelembe vevő fix hitelre vált. Ez persze már így is nagyon soknak tűnik, hiszen a törlesztőrészlet 30%-os emelkedését jelentené csak azért, hogy később ne érje az adóst ennél is nagyobb kamatsokk. A cikkünk elején említett jelentős kamatsokkok hatásánál azonban ez is kedvezőbb lenne az adósok számára. Ahogy alábbi ábránk mutatja,A fentiekben csak egy átlagos (változó) kamatozású, összesen 20 éves futamidejű és 10 milliós lakáshitel esetét vizsgáltuk meg, az egyedi banki ajánlatokban szereplő számok a fentiektől jelentősen eltérhetnek.