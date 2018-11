Dupla ennyien fogják felvenni a CSOK-ot?

10+10 millió egy helyen minden információ elérhető az új családi otthonteremtési kedvezményről. Választ adunk az egyéni esetekre, körüljárjuk a legfontosabb gyakorlati kérdéseket, segítünk kiigazodni az új CSOK feltételeiben. Ide kattintva egy helyen minden információ elérhető az új családi otthonteremtési kedvezményről. Választ adunk az egyéni esetekre, körüljárjuk a legfontosabb gyakorlati kérdéseket, segítünk kiigazodni az új CSOK feltételeiben.

A Miniszterelnökséget vezető miniszter, Gulyás Gergely múlt csütörtökön jelentette be, hogy a kormány döntése alapján bővítik a családi otthonteremtési kedvezményt, a kétgyermekes családokra is kiterjesztik a 10 millió forintos kedvezményes kamattámogatású kölcsönt, a háromgyermekeseknél pedig a kölcsönfelvétel lehetőségét 15 millió forintra emelik.Kiemelte: az így felvehető hitel kedvező, a teljes, 25 éves futamidőre biztonságos, kiszámítható, a 3 százalékos kamat pedig csaknem a fele a jelenlegi piaci kamatokénak. Az új intézkedés a lakásépítések lendületének is kedvez, az új lakásvásárlások hatással vannak a teljes keresletre és a kínálatra egyaránt - jelezte.