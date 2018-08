Elszálltak a lakáshitelek, 2008 szelleme kísért

2008-ban, vagyis a devizahitelezés csúcsán az év első felében 409 milliárd forintnyi lakáshitelt vett fel a magyar lakosság. Nem járunk ettől messze az idei évben: 400 milliárd forintot vettek fel a háztartások június végével bezárólag, ami egyúttal a 2013-as mélypont több mint hatszorosát, és egy év alatt 36%-os növekedést jelent.

Hónapról hónapra nő a magyar lakosság hitelfelvételi kedve, és bár a személyi kölcsönök is nagyon hasítanak, még mindig lakáshitelből vesszük fel a legtöbbet, ami a magasabb átlagos hitelösszeg és a lakáspiac felfutása miatt nem meglepő. Júniusban már közel 85 milliárd forintnyi lakáshitel-szerződést kötöttek a bankok, ami immár magasabb is 2008 hasonló hónapjának adatánál.

Május-júniusban jelentős piaci feszültségek alakultak ki, ennek hatására pedig azt hihetnénk, hogy drágultak a lakáshitelek. Ez azonban inkább csak a rövid kamatperiódussal rendelkező hitelek esetében következett be, az 5 és 10 éves kamatperiódusú hitelek valamivel még olcsóbbá váltak. Ez akár statisztikai összetétel hatás eredménye is lehet, de azzal a megfigyelésünkkel is összecseng, hogy több bank igyekezett nem drágítani 5 vagy 10 éves kamatperiódusú lakáshitelein. Szűkült tehát a rés: csökkent a változó kamatozású hitelek kamatelőnye a fix kamatozásúakkal szemben.

A fix kamatozású hitelek egyre alacsonyabb kamatszintjének köszönhető (ennek fontos motorjai a jegybank által minősített fogyasztóbarát lakáshitelek), hogy a lakosság nagyon látványosan elmozdult az új hitelfelvételben a fix kamatozású hitelek felé. Júniusban például már csak minden hatodik lakáshitelfelvevő választotta az 3, 6 vagy 12 hónapos kamatperiódusú lakásiteleket, 10-ből 4 lakáshitelfelvevő pedig több mint 5 évre fixálta a törlesztőrészletét.

Pénzcentrum kalkulátora segítségével még most is bőven találtunk 3% alatti kamatozású lakáshiteleket is a 250 ezer forint feletti jövedelemmel rendelkező hitelfelvevők számára. Ehhez rövid kamatperiódust kell vállalni, vagyis meg kell barátkozni a gondolattal, hogy a törlesztőrészlet éven belül is változhat. A legalacsonyabb törlesztőrészlettel és kamattal a Gránit Bank és az OTP Bank rövid kamatperiódusú lakáshitele rendelkezik.

A 3 és 5 éves kamatperiódusú hitelek esetében 3,5% környékén kezdődnek a kamatok. Ezek a hitelek még mindig nem nyújtanak teljes biztonságot a hiteltörlesztő adósok számára, cserébe viszont olcsóbbak a 10, 15 vagy éppen 20 évre fixált hiteleknél. A legjobb kamatozású és törlesztőrészletű ajánlat a kalkulátor szerint az MKB-é.

Az igazán biztonságos, legalább 10 évig változatlan törlesztőrészletű hitelek esetében 4% környékén kezdődnek a kamatok. A legjobb törlesztőrészlettel és kamattal az UniCredit lakáshitele rendelkezik.

Ahogy a fenti táblázatokból kiderült, ha 20 évre veszünk fel 10 millió forintos lakáshitelt használt lakásra 250 ezer forint feletti jövedelemmel, akkor már akár 52 ezer forint körüli havi törlesztőrészlet is elérhető számunkra, a BUBOR változékonysága miatt azonban ez gyakran változhat. Aki biztonságra törekszik, annak 58 ezer, de még inkább 61 ezer forint környékén alakuló törlesztőrészlettel érhetők el a legjobb lakáshitelek.