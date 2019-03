Feltámad a 0%-os magyar lakáshitel, csak épp nem mindenkinek

Erről is szó lesz Hitelezés 2019 konferenciánkon, érdemes regisztrálni! ÁTTEKINTÉS

|

RÉSZLETES PROGRAM

|

ÁRAK

JELENTKEZÉS

A kölcsönszerződés 2019. július 1-jétől 2022. december 31-éig köthető meg.

Kamatmentes és szabad felhasználású a hitel, ingatlanfedezet sem kell hozzá, ugyanis ezt az állam készfizető kezessége "pótolja".

A hitel vissza nem térítendő támogatássá alakulhat: a második (a hitelfelvételt követően születő vagy örökbefogadott) gyermek érkezése után az aktuális tartozás 30%-át, a harmadik után az aktuális tartozás 100%-át engedik el, és minden egyes gyermek érkezése után 3 évre felfüggesztik a tartozást.

Legfeljebb 10 millió forintig, legfeljebb 20 évre és legfeljebb havi 50 ezer forintos törlesztőrészlettel vehető fel a hitel.

Azok a házaspárok igényelhetik, akiknél a feleség betöltötte a 18. életévét, de még nem töltötte be a 41. életévét. Legalább az egyik házasfél legalább 3 éve tb-jogosult vagy felsőoktatási tanulmányokat folytat(ott). Legalább az egyik házastársnak az első házasságában kell élnie, meglévő gyermek nem akadály.

A hitelintézetek saját általános belső szabályaik szerint minősíthetik hitelképesnek az igénylőket.

A hitelkérelmet a benyújtást követő 10 napon belül el kell bírálniuk a folyósító hitelintézeteknek.

Nem számítható fel díj a kölcsön elbírálásáért, folyósításáért és előtörlesztéséért sem, viszont az államnak évente a fennálló kötelezettség 0,5%-ára rúgó díj jár egy év alatt.

A hitel azáltal kamatmentes, hogy az állam (jelenlegi hozamkörnyezet alapján 5% körüli) kamattámogatást nyújt hozzá 5 éves kamatperiódussal.

Ha 5 éven belül baba érkezik (akár örökbefogadással), akkor a hitel végig kamatmentes marad, ellenkező esetben vissza kell fizetni a már igénybe vett (a jelenlegi hozamkörnyezet alapján évi 5%-os) kamattámogatást, és megnő a hitel kamata (a jelenlegi hozamkörnyezet alapján legfeljebb közel 8%-ra).

A babavárónak nevezett kölcsön 10 legfontosabb tudnivalója szerintünk az alábbi:Július 1-jétől több más családtámogatási intézkedés is hatályba lép, ezeket (a még bizonytalan időpontban induló falusi CSOK-kal együtt) alábbi táblázatunkban foglaltuk össze. A babaváró hitel feltételeiről itt írtunk részletesebben

Klikk a képre!

Megnéztük, maximálisan hány házaspár lehet jogosult a babaváró hitelre, és azt találtuk, hogy 1978 közepe és 2004 vége között (ők lesznek valamikor az érintett időpontban biztosan 18 és 41 év között) 1,52 millió nő született Magyarországon az ország aktuális népességéből. Feltéve, de meg nem engedve, hogy mindegyikük házasodna a babaváró kölcsön kedvéért, potenciálisan közel másfélmillió házaspár lenne tehát jogosult a felvételére.Természetesen nem mindegyikük lenne hitelképes: vagy azért, mert egy részük egyáltalán nem az, vagy azért, mert túladósodnának a hitel felvételével. A kereslet sem lesz totális racionális magatartás mellett sem: a potenciális hitelfelvevők nagy részét a gyermek meg nem érkezése esetén alkalmazandó "büntetőkamat" is visszatarthatja.

Megnéztük, mit tud a kormány új kamatmentes hitele a piacon lévő lakáshitelekhez és személyi kölcsönökhöz képest. Azt találtuk, hogy havonta 21 ezer forint, 20 év alatt pedig 5 millió forint lehet a megtakarítás egy átlagos lakáshitelhez képest, ha helyette a babaváró kölcsönt választjuk. Ilyen jelentős lehet tehát az ügyfélelőny.Elsőre azt gondolnánk, a bankok ezen nagyot fognak bukni, hiszen a babaváró hitel a lakáshitelek egy részét ki fogja szorítani ezzel. Csakhogy amit mi a piaci lakáshitelre átlagos ügyfélként fizettünk volna, azt az államtól kamattámogatás formájában kapja meg ezentúl a bank, sőt, még kissé magasabbat is (lásd az említett 5%-ot, amelyet az ÁKK-hozamok alapján kalkuláltunk ki). Ráadásul az állam készfizető kezessége miatt a bank várható vesztesége is kisebb (gyakorlatilag nulla) lesz, így lakáshitel helyett általában érdemes lesz ezt a terméket értékesíteniük.

Erről is szó lesz Hitelezés 2019 konferenciánkon, érdemes regisztrálni! ÁTTEKINTÉS

|

RÉSZLETES PROGRAM

|

ÁRAK

JELENTKEZÉS

Más a helyzet, ha a személyi kölcsönök alternatívájaként tekintünk a babaváró kölcsönre (a fenti táblázatban szereplő személyi kölcsön sor egy fiktív eset, hiszen nincs 20 éves futamidő ennél a terméknél a piacon), hiszen ezek 13,4%-os átlagos piaci kamatához képest legfeljebb 8%-ot kereshetnek a bankok a babaváró terméken még abban az esetben is, ha nem jön 5 éven belül a baba.Ezt figyelembe véve igenis érdemes lesz az esetlegesen felvenni tervezett személyi kölcsön helyett a babaváró hitelt választaniuk a fiatal házasoknak. Készülni kell persze arra is, hogy a kamattámogatást egy összegben kell 5 év után visszafizetni, ha nem jön az első baba, de ezt figyelembe véve is reális alternatívája a személyi kölcsönnek a babaváró hitel.A babaváró hitel tehát "lakáshitelként" mindkét fél számára, "személyi kölcsönként" elsősorban a hitelfelvevő számára nyerő alternatíva.