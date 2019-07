Folytatódik a devizahitelekről szóló vita

Izgalmas vita zajlott az elmúlt hónapokban a Portfolio hasábjain a lakossági devizahitelezéssel kapcsolatos felelősségéről. Csányi Sándor, az OTP elnök-vezérigazgatójának - utólag vitaindítónak bizonyult - előadásával kezdődött az eszmecsere:Erre Király Júlia volt MNB-alelnök reagált először a Portfolio-nak adott interjújában:Majd Bánfi Tamás, a Budapesti Corvinus Egyetem egyetemi tanára, a Monetáris Tanács korábbi tagja is megírta véleményét a Portfolio hasábjain:Bánfi Tamás ezúttal Király Júliának "A tornádó oldalszele" című könyvére, illetve az annak kapcsán adott interjúira reagálva írt véleménycikket az Indexre.A lakossági devizahitelezés felelősségéről szóló vita folytatódik, a Portfolio hasábjain ennek továbbra is teret szeretnénk adni. Acímen továbbra is várjuk a témába vágó, szakmailag színvonalas véleménycikkeket.