Hitelkatasztrófa Magyarországon: nyolc éve nem történt ilyen a banki szégyenlistán

Javuló statisztikák

Egyre kisebb a nem fizetési probléma a magyar pénzügyi rendszerben, ennek egyik újabb bizonyítéka, hogy az élő mulasztások száma a 2014-es csúcsról közel negyedével, 1,426 millióra csökkent 2018 végére a BISZ Zrt. friss adatai szerint.

A megszűnt (lezárt) mulasztásokkal együtt 1,698 millió darab mulasztást mutat az adatbázis, ami pedig 2009 óta, vagyis 9 éve nem látott mélypontot jelent. 2011 óta nem 5 évig, csupán 1 évig tárolja a rendszer a lezárt mulasztásokat, részben ennek is köszönhető a lezárt ügyek statisztikájának a javulása.Eközben a lakossági hitelpiac is folyamatosan bővül, a rendszerben összesen 5,039 millió természetes személyt tartanak nyilván, ebben a rendben fizetők is benne vannak. Ők összesen 7,469 millió élő és 2,243 millió megszűnt hitelszerződéssel rendelkeznek.

Hol van jelentősége?

"A KHR rendszerben nyilvántartott információkhoz a KHR felhasználói csak a törvényben meghatározott módon és céloknak megfelelően férhetnek hozzá. Amennyiben valaki hitelkérelemmel, finanszírozási igénnyel fordul egy hitelintézethez, a bank a hitelbírálat során felméri a kérelmező hitelképességét. A bírálat során a bank számos információt bekér az ügyféltől, valamint különféle forrásokból további információkat is gyűjt, hogy minél pontosabb képet alkosson az ügyfél hitel-visszafizetési képességéről. A bankok számára ilyen, kiemelten fontos információforrás a KHR nyilvántartás is.A lakossági KHR mind a pozitív hiteltörténetet, mind pedig negatív információkat (mulasztások, visszaélések, csalások) képes rögzíteni. A KHR segítségével a bankok pontosabban fel tudják mérni ügyfeleik hitelképességét, lehetővé téve, hogy kedvezőbb ajánlatokat biztosítsanak, valamint a felelős hitelezés jegyében elkerüljék a fizetésképtelen, vagy túlzottan eladósodott ügyfeleknek való hitelnyújtást. Ez az ügyfelek hosszú távú érdekeit is szolgálja. A KHR szolgáltatás a hitelt felvevő ügyfelek, valamint a hitelt nyújtó hitelintézetek számára egyaránt előnyös" - foglalja össze a lényeget a BISZ Zrt. honlapja.