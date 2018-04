Jöhetnek a 15 évre fixált lakáshitelek Magyarországon

a bankoktól független, általuk el nem hárítható körülményekben bekövetkező változást objektív módon kifejező,

a kamatmódosítás számításának alapjául szolgáló és

a nyilvánosság számára hozzáférhető

Kamatváltoztatási mutatónak hívjukviszonyszámot. A külső körülmény megváltozása hatására csökkenhet vagy nőhet a kamatláb a kamatperiódus végén.Most az MNB azt közölte, hogy módosul a jogszabályok alapján, forinthitelek esetében alkalmazható H1K kamatváltoztatási mutató. A jelenlegi 4 változata mellett megjelent egy 15 éves kamatperiódusú forinthitelekre alkalmazható változata is, ezzel lehetővé téve a H1K kamatváltoztatási mutató szerint átárazódó, 15 éves kamatperiódusú forinthitelek nyújtását.A 15 éves kamatváltoztatási mutató az MNB honlapján elérhető információk szerint az ÁKK-referenciahozamokat követi. Az ügyfél kamata tehát olyan mértékben változik, amely megegyezik az állampapírhozamok százalékos változásával.Idén februárban fordult elő egyébként először , hogy a lakáshitelek több mint 70%-át már több mint egy éves kamatperiódus mellett vették fel a háztartások. Ettől függetlenül a meglévő lakáshitelek több mint 60%-a most is legfeljebb egy éves kamatperiódusú.