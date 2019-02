Jön a kormány új kamatmentes hitele: milliós összegek ütik az élelmesek markát

Fontos téma lesz ez Hitelezés 2019 konferenciánkon, érdemes regszisztrálni! ÁTTEKINTÉS

Akkor érdemes felvenni, ha 5 éven belül babád lesz

a feleség 18 és 40 év közötti,

legalább hároméves munka-, vagy felsőoktatási viszonnyal rendelkezik és

a házaspár legalább egyik tagja első házas.

Kamatmentes hitelről van szó, de csak akkor marad fenn mindvégig a kamatmentesség, ha a hitel felvétele után 5 éven belül legalább egy gyermek születik a családba. A 2. születendő gyermek után a fennálló tartozás 30%-át, a 3. születendő gyermek után a 100%-át elengedik.

Piaci hitel helyett is kiváló lehetőség lesz

Milliókat nyerhetünk vele egy piaci jelzáloghitelhez képest

Az alábbiakban minden esetben az átlagos piaci kamatokkal számolunk, az elérhető előny a tudatos és jó hitelképességű banki ügyfelek számára ennél természetesen alacsonyabb lehet. Hogy a fentieknél mennyivel kedvezőbb hitelek érhetők el a bankok kínálatában már most is, ahhoz a Pénzcentrum kalkulátorának használatát ajánljuk Az eddigi információk szerint azok a házaspárok vehetik igénybe július 1-jétől a kormány új kamatmentes hitelét, akiknélHa viszont egyáltalán nem jön a baba 5 éven belül, a már igénybe vett kamattámogatást is vissza kell fizetni, ami számításunk szerint 5%-os kamattámogatást, 20 éves és 10 milliós hitelt feltételezve 2,2 millió forint lenne. Emellett a termék piaci kamatozása is helyreáll (nem tudni, ezt mit fog jelenteni), ami az említett 5% mellett 24 ezer forintos törlesztőrészlet-emelkedéssel járna. A további tudnivalókról itt írtunk részletesen. Szabad felhasználású hitelről van szó, tehát ingatlanvásárlásra, egy meglévő vagy tervezett új hitel kiváltására és befektetésre is alkalmas lesz. Ha befektetjük a kamatmentes 10 milliót, akkor korábbi számításunk szerint Babakötvénybe fektetve például 20 év alatt közel 20 milliós nyereségre tehetünk szert vele a jelenlegi kamatszintet alapul véve. Ezúttal viszont azt nézzük meg, mennyit spórolhatunk azzal, ha a meglévő vagy egy tervezett új hitelt váltunk ki vele.A termék természetszerűleg versenytársa lesz a bankok piaci hiteleinek, de ez nem feltétlenül jelenti azt, hogy a bankok rosszul járnának vele vagy nem szívesen értékesítenék majd ezt a hitelterméket. Minden az állami kamattámogatás mértékétől függ majd (ebből jórészt a hitelfelvevők részesednek, de kisebb részben akár a bankok is), amiről egyelőre semmit sem tudunk. Az sem ismert még, hogy jelzáloghitelről vagy valamilyen fedezetlen hitelről lenne szó, ezért most minden fontosabb piaci hiteltípussal összehasonlítjuk, "mit tud" a kormány új kamatmentes hitele.képest is jelentős kamatelőnyt biztosíthat az új hiteltípus. Ha például az MNB decemberi kamatstatisztikái alapján egy átlagos szabad felhasználású jelzáloghitelhez hasonlítjuk, 6,5 százalékponttal is alacsonyabb lehet a kamata, hiszen kamatmentes kölcsönről beszélünk. Még a változó kamatozású lakáshiteleknél és a végig fix, legfeljebb 3%-os kamattal elérhető "CSOK-hitelnél" is kedvezőbb lesz az új hitel, ha jön a baba 5 éven belül.

A pénzbeli előny elsősorban természetesen a törlesztőrészleten lesz tetten érhető: míg az új hitelt tényleges kamatmentesség esetén 42 ezer forintos törlesztőrészlettel kell majd fizetni, egy átlagos lakáshitel manapság a figyelembe vett 10 milliós összeg és 20 éves futamidő mellett 65 ezer forintos havi terhet jelent a családnak, a szabad felhasználású jelzáloghitelek 75 ezer forintos átlagáról nem is beszélve.

Alábbi ábránkon látható, hogy míg az új hitelre a kamatmentesség miatt 10 millió forintos kell majd visszafizetni, a lakáshiteleknél ez 15,7 millió forint, a szabad felhasználású jelzáloghiteleknél 7,9 millió forint. És akkor a kamatkörnyezet várható emelkedésével még nem is számoltunk: a kamatkockázattól is teljesen megvéd az új hitel, miközben az átlagos piaci jelzáloghitelekről ez egyáltalán nem mondható el. Az új hitel előnye tehát jóval nagyobb is lehet a fent említettnél.

Személyi kölcsön és autóhitel helyett is jó

Természetesen nemcsak jelzáloghitelt, hanemis lehet "helyettesíteni" ezzel a hitellel. Egy átlagos autóhitelhez képes 9,4, egy átlagos személyi kölcsönhöz képest 13,3 százalékpont lehet a termék kamatelőnye az MNB decemberi statisztikái alapján.

Törlesztőrészletben mérve ez havi 20-30 ezer forint megspórolását jelentheti azok számára, akik 5 millió forint erejéig 5 évre kívánják felvenni a hitelt (a kisebb jellemző hitelösszeg és rövidebb jellemző futamidő miatt számoltunk most ennyivel).

Így aki autóhitel helyett választja ezt a kamatmentes hitelt, az 5 év alatt csaknem 1,3 millió forintot spórolhat vele, aki pedig személyi kölcsön helyett, az akár 1,9 millió forintot is.

A fentiekben minden esetben az átlagos piaci kamatokkal számoltunk, az elérhető előny a tudatos és jó hitelképességű banki ügyfelek számára ennél természetesen alacsonyabb lehet. Hogy a fentieknél mennyivel kedvezőbb hitelek érhetők el a bankok kínálatában már most is, ahhoz a Pénzcentrum kalkulátorának használatát ajánljuk