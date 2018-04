Kifutott az NHP, apadnak az EU-s források, mi lesz a magyar kkv-kkal?

A vállalatoknál a B2B, halasztott fizetésű számlák is szóba jönnek, mint finanszírozási lehetőség. Ezeknek az átlagos határideje 30-60 nap, persze vannak 8 napos határidejű számlák is.

A cégek árbevételének 30-35%-a követelés, átlagosan egy 3-4%-nyi nyereségről beszélhetünk, ebben persze benne vannak a cégcsoporton belüli követelések is.

A magyar cégek struktúrája tőkeszegény és elaprózott, ezért gyenge a hitelképességük. Sok esetben nem kiforrottak a cégek üzleti tervei, amiért a hitelkockázatok magasak. A halasztott fizetési megállapodások gyorsaságuk és egyszerűségük miatt kenőolajat jelenthetnek a működő gazdasághoz.

A halasztott finanszírozásnál kockázat a nem megfelelő hitelbírálat, fontosak a korábbi üzleti tapasztalatok, a megfelelő jogi előkészítéssel és fedezetek bevonásával, illetve hitelbiztosítással viszont mérsékelni ehet a kockázatokat (bár növeli az adminisztrációs költségeket és az átfutási időt). A kkv-knak viszont sokszor nincs meg a megfelelő forrásuk arra, hogy az ilyen rendszereket és a jogi hátteret kiépítsék. Ha mégis baj van, soft és hard tényezőket is lehet használni az ügy rendezésére.

Csorbai Hajnalka, az Opten Kft. stratégiai igazgatója a halasztott fizetésű számláról beszélt:Az előadást követő panelbeszélgetésben Kozma András, a RiskCover Hungary vezérigazgatója a következőket kérdezte a résztvevőktől:Fazekas Roland, a Carboferr Zrt. vezérigazgatója úgy véli, hogy sokkal több növekedésre lenne lehetőség, mint amit tapasztalunk, a magyar gazdaság alulfinanszírozott. A pénzügyi válság óta, ha nem lett volna az NHP, ahol az MNB kvázi kikényszerítette a finanszírozást a bankokból, a magyar kkv-k helyzete gyászosabb helyzetben lenne. Kementzey Ferenc, a Raiffeisen Bank vezérigazgató-helyettese szerint nagyon érdekeltek a bankok a hitelezésben, óriási többletlikviditás van a bankokban. Keresleti oldalon is érzékelnek növekedést, sokan viszont még sem jutnak olyan hitelhez, amelyet szeretnének, legyen szó kkv-król, startupokról. Van egy kockázati probléma, eltérés van a banki kockázatvállalási hajlandóság és az ügyfelek elvárásai közt, bár a helyzet folyamatosan javul. Márkus Zsolt, a Garden Invest vezérigazgatója úgy látja, hogy 2014-ben a projektjére nagyon nehezen tudott finanszírozást szerezni, azóta viszont már sokkal könnyebben tud és nem azért, mert jelentősen változott volna a projektje vagy ennek profitabilitása, kockázati feltételei. Márkus szerint a legnagyobb probléma, hogy a beruházások mennyire lesznek profitábilisak 2-3 éven belül, ahogy a kamatkörnyezet változik. Szerdahelyi Róbert, az Erste Bank Kis- és Középvállalati Igazgatója szerint korábban is finanszírozták a bankok a jó projekteket, de kevés vállalat akart hitelt igényelni. Most bár a kereslet növekszik, ez nem minden esetben jár együtt a mérleg javulásával. Fazekas Roland (Carboferr) szerint a régiós versenytársak könnyebben jutnak forráshoz, mint magyar kkv-k a magyar bankokból, a magyar bankok sokkal komolyabb biztosítékokat kérnek, még az NHP esetén is. Kementzey Ferenc (Raiffeisen) hozzátette: jelentős paraméterekben azonosan hiteleznek a pénzintézeti csoportjukban.Fazekas Roland (Carboferr) szerint volt már példa arra, hogy nem a legolcsóbb konstrukciót választották, a teljes képet kell nézni finanszírozás választásakor, a különböző konstrukciók között viszont több mint 10-20 bázispontos költségekről beszélünk. Szerinte minden más bank máshogy ítél meg minden egyes ügyfelet. Markus Zsolt (Garden Invest) szerint sem lehet 10-20 bázispontos különbség döntéshozatal szempontjából kritikus, ha például minden más tényező a drágább mellett szól. Inkább a csomagelvű szemléletet követi. Kementzey Ferenc (Raiffeisen) sem gondolja, hogy az ár mindent visz, kérdés, hogy a bank képes-e együtt gondolkodni partnerével, egy megfelelő szolgáltatáscsomagot összeállítani. Hogy ez 10-20 bázisponttal több-e vagy kevesebb, az ezeknek fontossága mellett eltörpül. Nagyobb tranzakcióknál persze jelentősebb tényező az ár. Szerdahelyi Róbert (Erste) egyetért azzal, hogy ez komplex kérdés, szerinte az egyik legfontosabb szempont az ügyfél és a bank közötti kommunikáció és kapcsolat, valamint a bizalom kiépítése.Kementzey Ferenc (Raiffeisen) szerint számos ilyen tényező van, például tulajdonosváltás, földrajzi tényezők, diverzifikáció, valamilyen probléma a kiszolgálással, esetleg menedzsmentváltás vagy egy tanácsadócég bevonása. Szerdahelyi Róbert (Erste) szerint a tulajdonosváltás náluk nem okozott fennakarást, hiszen a többségi tulajdonos maradt. Amikor akvizíciós fókuszt jelölnek ki, akkor szektorokat jelölnek ki.Markus Zsolt (Garden Invest) szerint az ügyfeleknek mindig van B-tervük. Fazekas Roland (Carboferr) szerint az ügyfél vállalatának mérete minél nagyobb, annál erősebben tudja az érdekeit érvényesíteni.Fazekas Roland (Carboferr) szerint nincsenek hosszú távú források a bankszektorban, amit az EU-források elfedtek, viszont ezek most már elapadtak és 2020-ig itt a fű sem fog nőni. Kementzey Ferenc (Raiffeisen) szerint a legnagyobb dilemma a kockázatkezelésben van, ebben lehet javulni és közeledni a szektor igényeihez. Szerinte amúgy vannak hosszú távú források, 10 éves termékek léteznek, csak ezeket nem tudják bárkinek odaadni. Probléma, hogy nem elég jók a bankok a digitális szolgáltatásokban. Szerdahelyi Róbert (Erste) szerint az az egyik legnagyobb gond, ha a bank nem érti az ügyfelének üzleti modelljét, meg kell érteniük a pénzintézeteknek ezeket az üzletágakat, a scoring helyett inkább az üzleti modelleket kell vizsgálni. Helye van egy gyors, digitális rendszernek is, szerinte ez is fontos szempont, amikor az ember bankot választ.

