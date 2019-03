Kivégezte a magyar lakosság a legveszélyesebb lakáshiteleket

Kiemelt téma lesz mindez Hitelezés 2019 konferenciánkon, érdemes regisztrálni! ÁTTEKINTÉS

Meglepődtünk egy hónappal ezelőtt , amikor kiderült az adatokból, hogy a lakáshitelek új kihelyezése 2018 decemberében lényegében stagnált az egy évvel korábbihoz képest. Hiszen 2018 egésze még 31%-os bővülést hozott az új szerződéses összegben. Ami januárt illeti, 9,2%-kal vettünk fel több lakáshitelt, mint egy évvel korábban, vagyis a kihelyezések kétszámjegyű növekedése nem tért vissza.

Ahogy a lakáshiteleknél, úgy a személyi kölcsönöknél is lassuló a tendencia az új kihelyezések növekedésében. Míg 2018 egészében 48%-kal nőtt itt az új kihelyezések volumene, idén januárban 25,7% volt az új szerződési állomány bővülése.

Összességében így 61,6 milliárd forintnyi lakáshitelt és 34,2 milliárd forintnyi személyi kölcsönt vettünk fel januárban, a teljes háztartási hitelkihelyezés pedig 120,7 milliárd forintra rúgott, vagyis e két hiteltípus adta az új kihelyezések 79%-át. Decembernél kis mértékben volt erősebb az idei év első hónapja.

A 2008-as csúcstól összességében továbbra is messze vagyunk, nem tért vissza ugyanis a szabad felhasználású jelzáloghitelek piaca, a fogyasztási hitelek döntő része személyi kölcsön.

A téli hónapok hagyományosan gyengébbek a hitelezésben, ez a nettó tranzakciókon is látszik: az év első hónapjában 7,6 milliárd forinttal vettünk csak fel több hitelt, mint amennyit törlesztettünk. A nyári hónapokban ez 50 milliárd forint körül szokott lenni mostanában.

Nem változott jelentősen az elmúlt hónapokban sem a lakáshitelek, sem a személyi kölcsönök átlagos THM-e, de az egy évvel korábbihoz képest igen: a tavaly januári 4,4%-ról 5,1%-ra nőtt a lakáshitelek átlagos költsége (ebben összetétel hatás is bőven van, hiszen jócskán megnőtt a fix kamatozású hitelek aránya), a személyi kölcsönöké eközben 14,4%-ról 13,8%-ra apadt.

A lakáshiteleken belül a fix kamatozású hitelek kamata jellemzően 4,5-5% környékén állt meg az elmúlt hónapokban, a változó kamatozású hiteleké azonban emelkedett, és januárban meghaladta a 3,5%-ot.

Az adósságék-szabályok tavaly októberi szelektív szigorítása óta tovább csökkent a változó kamatozású hitelek aránya az új lakáshitelezésben, így januárban már csak 4% volt. A hitelek 68%-át több mint 5 éves kamatperiódussal nyújtották a bankok, ezen belül a 10 évnél is hosszabb kamatperiódusúak 9%-ot tettek ki.

A háztartások hitelállománya januártól januárig 5,9%-ot emelkedett, ezen belül a lakáshitelek állomány évi 10,0%-kal, a személyi kölcsönöké 37%-kal nőtt, a többi hiteltípusban nincs említést érdemlő változás az előző hónapok trendjéhez képest.

A lakossági betétek továbbra is a hitelállományt meghaladó mértékben, 13,8%-kal nőnek, így a hitelek 6156 milliárdjával szemben 8869 milliárd forinton álltak január végén. Az éven belül lekötött forintbetétek egy év alatt 7,5%-kal estek vissza, a látra szóló forintbetétek viszont 23,8%-kal bővültek.

A vállalati betétek hallatlan bővülése januárban megállt, sőt, 270 milliárd forinttal csökkent is az állomány, de éves összevetésben így is 11,6%-os a növekedés. A csökkenésben nagy szerepe lehet a hiteltörlesztéseknek, ugyanis a hitelállomány sem nőtt januárban, itt így csak kissé, de 14,4%-ra lassult az éves növekedés üteme.

Valószínűleg a hosszú távon is alacsony, fix kamatot nyújtó, év elején elindult NHP fix miatti kivárással is magyarázható, hogy december után még január hónap sem volt olyan erős a vállalati hitelezésben, de ezzel együtt is egy év alatt 926 milliárd forinttal vettek fel több hitelt a hazai vállalatok, mint amennyit törlesztettek.