Közjegyzői eljárás: az MNB javaslatait támogatja a Magyar Bankszövetség

A Magyar Bankszövetséghez is érkeztek az érintettek komoly elégedetlenségről tanúskodó visszajelzések a közjegyzői díjak jelentős emelkedése, valamint a folyamat több lépcsőssé válása miatt. Szektorunk teljes mértékben egyetért a Magyar Nemzeti Bank Versenyképességi Programjának vonatkozó pontjaival, ezek ugyanis már korábban, a jelenlegi változások előtt is a hitelezéshez, ezen belül külön is a lakáshitelezéshez kapcsolódó közjegyzői eljárások olcsóbbá és egyszerűbbé tételének egyértelmű igényét fogalmazták meg. Ez is egy olyan folyamat, ahol az elavult, költség- és időigényes papíralapú rendszert ügyfélközpontú, központi digitális platformmal kellene mihamarabb kiváltani. Magyarország versenyképességének növelésében a hazai bankszektor e témában is teljes szakmai egyetértéséről biztosítja a Nemzeti Bankot, és az általa megfogalmazott jogos és időszerű követelményeket.

Ma reggel írtunk róla , hogy július 1-je óta az új közjegyzői díjrendelet hatályba lépése, mától pedig egy új közjegyzői kamarai iránymutatás borzolja tovább a kedélyeket a hitelpiacon. A változások nem hoztak egyértelmű és érdemi költségcsökkentést még a jogszabály által "különleges elbánásban" részesített lakáshitelek esetében sem.Ahogy felidéztük, a Magyar Nemzeti Bank tavasszal közzétett 330 pontos Versenyképességi Programja is foglalkozik a közjegyzői díjak csökkentésének, illetve a közjegyzői hitelesítés központi digitális platformmal történő kiváltásának a lehetőségével. Mint ma kiderült, a Magyar Bankszövetség teljes mellszélességgel kiáll ezen elképzelések mellett.Megkeresésünkre a Magyar Bankszövetség főtitkára, Kovács Levente az alábbi nyilatkozatot tette ugyanis: