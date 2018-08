Lakásvásárlás: még elcsíphetők a 3% alatti hitelek

A hazai lakáshitelek kamatszintjét rövid (legfeljebb 1 éves) kamatperiódusú hitelek esetében a BUBOR-hoz, hosszabb (legalább 3 éves) kamatperiódusú hitelek esetében pedig a BIRS-hez vagy az ÁKK-hozamokhoz kötik, ritkább esetben a teljes futamidőre fixálják. Az új kamatperiódusban az új kamatot a fordulónapot megelőző hónap utolsó munkanapja előtt 2 nappal érvényes referencia-kamatlábhoz igazítják a hitelintézetek.Hosszú évek kamatcsökkenési trendje tört meg az elmúlt hónapokban a pénz- és tőkepiacokon, így a hazai lakáshitelek kamatát befolyásoló referenciahozamok is emelkedésnek indultak. Minél hosszabb lejáratú hozamokról beszélünk, százalékpontban mérve jellemzően annál magasabb volt a hozamok emelkedése, vagyis a hozamgörbe meredekebbé vált.

Ami a rövidebb kamatperiódusú hiteleket illeti, ezek referenciahozama a mélyponthoz képest az elmúlt hónapokban 0,2-0,5 százalékponttal emelkedett mostanáig. A hosszabb kamatperiódusú hitelek referenciahozamában ennél jellemzően nagyobb, 1-1,5 százalékpontos emelkedést láthattunk év eleje óta.

Tapasztalataink alapján a bankok eltérően reagáltak az új lakáshitel-felvevők számára elérhető ajánlataikban a hozamváltozásokra. Jellemzően igyekeznek a hosszabb kamatperiódus felé terelni az ügyfeleket, ennek eredményeként júniusban például már az ügyfelek kevesebb mint 15%-a vett fel 1 éves vagy még rövidebb kamatperiódusú lakáshitelt. A rövidebb kamatperiódusú hitelek esetében ezért tömegesebbnek tűnik a hozamemelkedés ügyfélre hárítása, mint a hosszabb kamatperiódusúaknál. Pénzcentrum kalkulátora segítségével ugyanakkor még most is bőven találtunk 3% alatti kamatozású lakáshiteleket a 250 ezer forint feletti jövedelemmel rendelkező hitelfelvevők számára. Ehhez rövid kamatperiódust kell vállalni, vagyis meg kell barátkozni a gondolattal, hogy a törlesztőrészlet éven belül is változhat. A legalacsonyabb törlesztőrészlettel és kamattal a Gránit Bank, a legkisebb THM-mel viszont a Budapest Bank rövid kamatperiódusú lakáshitele rendelkezik.

A 3 és 5 éves kamatperiódusú hitelek esetében 3,5% környékén kezdődnek a kamatok. Ezek a hitelek még mindig nem nyújtanak teljes biztonságot a hiteltörlesztő adósok számára, cserébe viszont olcsóbbak a 10, 15 vagy éppen 20 évre fixált hiteleknél. A legjobb kamatozású és törlesztőrészletű ajánlat a kalkulátor szerint az UniCredité, THM-ben viszont itt is a Budapest Bank áll az élen.

Az igazán biztonságos, legalább 10 évig változatlan törlesztőrészletű hitelek estében 4% környékén kezdődnek a kamatok. A legjobb törlesztőrészlettel és kamattal ezúttal is az UniCredit lakáshitele rendelkezik, THM szempontjából pedig a Budapest Bank hitele a legjobb.

Ahogy a fenti táblázatokból kiderült, ha 20 évre veszünk fel 10 millió forintos lakáshitelt használt lakásra 250 ezer forint feletti jövedelemmel, akkor már akár 52 ezer forint körüli havi törlesztőrészlet is elérhető számunkra, a BUBOR változékonysága miatt azonban ez gyakran változhat. Aki biztonságra törekszik, annak 59 ezer, de még inkább 61 ezer forint környékén alakuló törlesztőrészlettel érhetők el a legjobb lakáshitelek.