Már több mint 2400 családot lakoltattak ki Magyarországon idén

a kilakoltatások 62%-a, 1490 eset ingatlanárverés alapján történt,

22%, vagyis 527 kilakoltatás esetében lakásügyben hozott határozat végrehajtásáról volt szó,

a maradék 16% esetében a Nemzeti Eszközkezelő tette ki nem fizető bérlőjét, vagy önkényesen elfoglalt lakást ürítettek ki vagy bírósági végrehajtáson kívüli értékesítés történt.

Az idei választási évben a "hideg tél miatt" április 30-ára tolták ki a szokásos téli kilakoltatási moratóriumot, így az ingatlannal kapcsolatos végrehajtások a második negyedévben pörögtek fel.A statisztika szerint: az év első kilenc hónapjában 6%-kal, illetve 18%-kal történt kevesebb kilakoltatás, mint 2016, illetve 2017 azonos időszakában. A harmadik negyedévben is csökkenés figyelhető meg.

A kilakoltatások mellett a banki kényszerértékesítések darabszáma is nyilvános, de nem tudni, mennyi az átfedés közöttük, hiszen kilakoltatások közüzemi, bérleti, önkormányzati stb. tartozásokhoz is kötődnek, a kényszerértékesítések pedig nem feltétlenül járnak fizikai kilakoltatással.Az MNB adatai szerint az idei első félévben összesen 3235 darab lakóingatlant érintett a hitelek nem fizetése miatti kényszerértékesítés (ebben az adósok által eladottak és a Nemzeti Eszközkezelő által megvettek is benne vannak), ami 39%-os visszaesést jelentett egy év alatt. 1415 ingatlant viszont maguk a pénzügyi intézmények kényszerértékesítettek, ami egy év alatt 33%-os növekedést jelentett. A friss, harmadik negyedéves adatok még nem jelentek meg erről.

