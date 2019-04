Még mindig nem pukkan ki az ingatlanpiaci lufi

Mennyire terjed a coworking koncepció az irodapiacon?

Milyen lehetőség van a SZIT-ekben?

Mekkora veszély vagy lehetőség a kötvénykibocsátás?

Mit hoz az ingatlanalapok T+180 napos szabályozása?

Történelmi mélypontjuk alatt az irodapiaci hozamok

A közönség és a panelbeszélgetés résztvevői többségükben egyaránt a hozamok további csökkenésére számítanak, és inkább csökkenhet, mint nőhet a lengyel és a cseh piachoz képesti spread. Az országok közötti politikai kockázat befolyással van a befektetői döntésekre, de elsősorban a stabilitás, ami számít a nemzetközi befektetőknek. Az állampapírok még attraktívabbá válása az ingatlanpiac szereplői számára is kihívás lesz.

Teljes mértékben beépült az iroda-bérbeadásba a coworking koncepció, 20-30%-os mértékig értéknövelő tényező lehet ez, ugyanakkor hosszú távú kockázatokat hordoz, ha túlzott teret nyer - mondta Darida Pál (Futureal). Szabó Krisztián (Raiffeisen) szerint a banki kockázatkezelés hajlamos ferde szemmel tekinteni az ilyen bérlőkre, de kezelhető finanszírozási oldalon is ez, általában többlet biztosítékokat kérnek. Morvai Zsolt (Takarékbank) még nem tudott megvalósult finanszírozási projektről beszámolni ezen a területen, de a koncepció elterjedésére számítanak.Lehoczky Zoltán (Gránit Pólus) szerint a SZIT-ektől konzervatív befektetői magatartást vár el a jogszabályi környezet, amihez a tőzsdei jelenlét transzparenciát, az adókedvezmény jobb cash flow-t biztosít. Dr. Schweizer Edina (Noerr) szerint a SZIT már egy Nyugat-Európában elterjedt forma, lényege egy trade: az adókedvezményért cserébe kisbefektetőket kell beengednie a tulajdonosai közé. Szabó Krisztián (Raiffeisen) szerint a finanszírozásuk nagyon hasonlít a befektetési alapokéhoz, a tőzsdei célok miatt legjobb eszközöket teszik a cégek a SZIT-be. Morvai Zsolt (Takarékbank) felhívta a figyelmet, hogy csak két SZIT működik jelenleg Magyarországon, ők jelenleg SZIT-előtársaságban rendelkeznek finanszírozással. Darida Pál szerint a SZIT-nek a likviditás az egyik nagy korlátja: el kell költse a pénzét, hiszen alulról korlátos, hogy mennyi ingatlant kell tartania.Finanszírozási szempontból aranyéveket él a fejlesztői szakma, a Futurealra ez hatványozottan igaz, külföldi forrásokat is igyekeznek bevonni, átlépve a magyar bankszektor és a hitelből történő finanszírozás határait. Dr. Schweizer Edina szerint a projektfinanszírozás jórészt a bankokhoz kötődik ma, de bizonyos szereplőknél a kötvény is utat tör magának, amely számos szempontból nagyobb szabadságot biztosít a forrást bevonó cég számára a hitelfelvételnél. Lehoczky Zoltán a konzorciális finanszírozás előnyeire és hátrányaira is felhívta a figyelmet. Morvai Zsolt szerint a szponzort, a lokációt, az önerőt, az előértékesítést és egyre inkább a kivitelezés megvalósíthatóságát is vizsgálják a bankok, kondíciókban és kamatmarzsban is lazulnak manapság a feltételek. Szabó Krisztián elmondta: a kötvénykibocsátások a banki portfóliókra sok esetben negatív hatást gyakorolnak, 60-80 bázispontos árelőnyért akár százmillió eurós nagyságrendű hitelportfóliót is kötvényportfólióra váltanak a hitelezettek a régióban.Lehoczky Zoltán szerint még a szabályozás szigorítása mellett is képesek lehetnek tovább eszközök vásárlására az ingatlanalapok, hiszen alacsony külső finanszírozással és magas likviditási aránnyal működtek eddig. A befektetők szempontjából természetesen kevésbé lesznek attraktívak. Szabó Krisztián és Dr. Schweizer Edina szerint külföldön jóval több finanszírozást vesznek igénybe az ingatlanalapok, a likvid arány csökkenésével ez változhat. Morvai Zsolt (Takarékbank) szerint vannak jelenleg bankhitelből való finanszírozások is az ingatlanalapok piacán, döntően zártkörű ingatlanalapoknál.Borbély Gábor, a CBRE kutatási igazgatója a panelbeszélgetést felvezető előadásában elmondta: az elmúlt 3 év kiegyensúlyozott forgalmat hozott a magyar ingatlanbefektetési piacon 1,5-1,8 milliárd eurós éves volumennel. A legalacsonyabb irodapiaci hozamok már lejjebb vannak Budapesten, mint az előző ciklus mélypontján, 2007 környékén, de például a többi régiós nagyvárosban még nem érték el ezt az alacsony szintet. Idén ugyan még többen vannak, akik növelni tervezik befektetéseik értékét a globális piacon, de már csak kis többségben vannak ők, kevés az agresszív vevő. A retail piac fordulóponthoz érkezett, kifulladni látszanak a növekedési lehetőségek. A magyar irodafejlesztések legnagyobb arányban a Váci út környékére és kisebb részben Dél-Budára koncentrálódnak, a történelmi belvárosban azonban kis volument képviselnek. Az V.kerületi iroda bérleti díjak már a bécsi árszínvonalnak felelnek meg. A kihasználtsági arányok alapján jó dolog ma irodatulajdonosnak lenni, miközben a fejlesztési árszínvonal szempontjából nagyon kifeszített az irodapiac. Az ipari piac ebből a szempontból kevésbé kifeszített, a bérleti díjak növekedése azonban a rendkívül alacsony kihasználtsági rátának köszönhetően rendkívül dinamikus.

Fotó: Stiller Ákos