Mintha nem lenne holnap: visszük a hiteleket, mint a cukrot

Szeptemberben 77,6 milliárd forintnyi új lakáshitel-szerződést kötöttek a háztartások, ami 35%-kal magasabb szám az egy évvel korábbinál. A személyi kölcsönök új szerződéses összege 41,8 milliárd forintra emelkedett, ami 45%-os emelkedést jelent.

Ez a két hiteltípus teszi ki egyébként a háztartási hitelfelvételek 81%-át, amelynek a teljes összege 147 milliárd forint volt szeptemberben. Ez szintén harmadával magasabb szám az egy évvel korábbinál.

A lakáshitelezés lényegében a 2008-as csúcsnak megfelelő szintre emelkedett nominálisan: míg egy évtizeddel ezelőtt 643 milliárd, idén 641 milliárd forintnyi lakáscélú hitelt vettünk fel az év első kilenc hónapjában. Mivel 2008 utolsó hónapjaiban bár betört Magyarországra a válság, könnyen elképzelhető, hogy idén sikerül új rekordot beállítani a lakáshitelezésben.

Ha a mostani ütemben haladunk, az év egészében akár a 900 milliárd forintot is elérheti a lakáscélú hitelek új volumene, a személyi kölcsönöknél pedig a 450 milliárd forint is meglehet. Mindkét érték várakozáson felülinek tűnik: magasabb, mint amit az idei évre előrejelzést adó banki szakértők többsége jósolt (az alábbi ábra piros sávja a többi fogyasztási hitelt is tartalmazza).

Nemcsak a mennyiség, a minőség is javul a lakossági hitelezésben: miközben a személyi kölcsönök java fix kamatozású, a lakáshitelek körében is egyre inkább a hosszú kamatperiódus felé tolódik el a piac. Szeptemberben már az új lakáshitelek csaknem 50%-a 5 évnél hosszabb kamatperiódusú volt. Igaz, a legfeljebb 1 éves kamatperiódusú lakáshitelek aránya kicsit nőtt az előző hónapokhoz képest: 15% volt.

Első ránézésre rossz hír, hogy az új lakáshitelek átlagkamata tovább emelkedett, mégpedig a tavaly év végi 4,01%-ról 4,74%-ra. Becslésünk szerint ezen 73 bázispontos emelkedés több mint fele azonban nem tényleges banki kamatemelések, hanem statisztikai összetételhatás következménye: nagyobb arányban vettünk fel hosszabb kamatperiódusú, vagyis biztonságosabb, de drágább hiteleket.

A személyi kölcsönök ezzel szemben egyértelműen tovább olcsóbbodtak: átlagos THM-ük 13,6%-ra csökkent, ami a tavaly év végi értéknél kereken 1 százalékponttal alacsonyabb érték. A gépjárműhitelek 9,8%-os THM-e nagyjából stagnálást, a szabad felhasználású jelzáloghitelek 6,6%-os átlagértéke viszont drágulást jelez.

Szeptemberben 37 milliárd forinttal több hitelt vettek fel a háztartások, mint amennyit törlesztettek, a nettó hiteltranzakciók volumene március óta stabilan pozitív érték.

A lakosság teljes banki hitelállománya 6064 milliárd forintra rúgott szeptember végén, ennek 54%-volt lakáshitel és 17%-a szabad felhasználású jelzáloghitel. Ez utóbbiak nagy iramú törlesztése miatt a teljes háztartási hitelállomány nagysága a hitelezés felpörgése ellenére 3,3%-kal emelkedett csak az elmúlt egy évben, a lakáshitelek viszont ezen belül 8,8%-os, a személyi kölcsönök pedig 37%-os emelkedést mutattak.

A lakosság betétállománya eközben 12%-kal bővült egy év alatt, ezen belül az alacsony kamatszint miatt továbbra is "slágernek" számító látra szóló állomány 24,5%-kal, miközben az éven belül lekötött forintbetétek állománya csaknem 7%-kal tovább zsugorodott.

Egy éven belül lekötött forintbetétre átlagosan mindössze 0,18% kamatot fizetnek a bankok, az éven túli betétek esetében is csak 0,81%-ot. Az eurókamatoknál lakossági szempontból még rosszabb a helyzet, ezeket azonban a lakosság egyes rétegei előszeretettel devizaárfolyam-spekulációra használják.

A betétképzés nemcsak a lakosságnál, hanem a vállalatoknál is nagy divat: a vállalatok betétállománya egy év alatt 17%-kal emelkedett, miközben a hitelállomány is hosszú évek óta nem látott mértékben, 15,5%-kal (!) bővült.

Az elmúlt egy évben 896 milliárd forinttal több hitelt vett fel a vállalati szféra, mint amennyit törlesztett, ilyen magas éves nettó hiteltranzakciós adatra a vállalatok esetében utoljára 2007 és 2008 nyara között volt példa.