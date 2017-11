Mit lép az MNB, ha nagyon elszáll a magyar lakáspiac?

1. Milyen hosszú egy lakásárciklus?

Az MNB lakásárindex több mint negyedszázadot átölelő idősora lehetőséget teremt a magyar lakáspiac mélyebb elemzésére.- lényegesen hosszabb tehát a 2-8 éves ún. üzleti ciklusnál, amely olyan makrogazdasági tényezők alakulását befolyásolja, mint a GDP, az infláció vagy a munkanélküliség. Ennél is érdekesebb, hogy nemzetközi mintán vizsgálva. Tehát a lakásárindex segíthet a pénzügyi ciklus pontosabb meghatározásában, mivel közvetlen kapcsolat köti össze a lakáshitelezéssel, és közvetetten a teljes hitelaggregátum több elemével is.A magyar lakáspiacon 1990 óta még nem ment végbe két teljes ciklus, ezért érdemes más országok tapasztalatait is megvizsgálnunk:. Számos tanulmány mutat rá, hogy a legtöbb OECD-ország esetében tapasztalható a hosszú lakásárciklus jelensége. A megfigyelt növekedési és csökkenési periódusok 4 és 7 év körül szóródnak, ami 8 és 14 év közötti ciklushosszokat eredményez

Az 1. ábrán több OECD ország lakásárciklusát vethetjük össze az üzleti és a pénzügyi ciklusaikkal 1968-tól kezdődő idősorokon.. Ugyanakkor a reál GDP alakulása más mintát követ: a GDP növekedésében közel sem tapasztalhatunk akkora ingadozást, mint amit a lakásár mutat, a recessziós időszakok pedig néhány negyedévig húzódnak - nem 4-7 évig, mint a lakásárak esetében.A nemzetközi adatok tanulmányozása során. Az 1. ábrán zöld színnel a teljes nem pénzügyi szektornak (háztartásoknak és vállalatoknak) nyújtott banki hitelállományt láthatjuk. Látható, hogy a lakásárak és a hitelaggregátum hasonlóan hosszú ciklusokat írnak le, és az is szembeötlő, hogy jellemzően együtt mozognak a csökkenő és növekvő periódusok (az utolsó időszakban egyedül Finnország jelent ebben kivételt)., az egyes nemzeti lakásárciklusok többnyire egymástól függetlenül határozódnak meg. Szembeötlő ez a 2008-as globális pénzügyi válságra adott reakciók esetében: Finnország és Svédország esetében elmaradt az ingatlan- és hitelpiaci visszaesés, mivel ezek az országok a kilencvenes években már megtapasztaltak egy ingatlanbuborékhoz kapcsolódó pénzpiaci válságot, így a válságot megelőzően jóval óvatosabban viszonyultak a jelzáloghitelezéshez.. Nincs okunk feltételezni, hogy Magyarország kivétel lenne ez alól. A 2. ábrán ugyanezen idősorokat megfigyelhetjük a hazai indikátorok esetében is, és ugyanazon sémát fedezhetjük fel: a GDP-től eltérően. Bár az idősor rövid volta miatt korai lenne törvényszerűségekre rámutatni, a tapasztalt séma azonban megfelel a nemzetközi tapasztalatok alapján vártnak.

2. A lakáspiacot és a jelzáloghitelezést több csatorna is összeköti

A magasabb lakásár közvetlenül növeli meg az adott lakás megvételéhez szükséges jelzáloghitel összegét . Ha az árnövekedés hatására a vásárlók nem módosítják lefelé minőségi igényeiket, kénytelenek több kölcsönt felvenni.

. Ha az árnövekedés hatására a vásárlók nem módosítják lefelé minőségi igényeiket, kénytelenek több kölcsönt felvenni. A megnövekedett lakásárak megnövelik a fennálló jelzáloghitelek mögött álló fedezet értékét , melynek hatása egyrészt, hogy az így felszabaduló fedezetet a tulajdonosok újabb hitelek felvételére használhatják fel, másrészt, hogy a megnövekedett lakásvagyon kevésbé kockázatos adóssá teszi a lakástulajdonosokat.

, melynek hatása egyrészt, hogy az így felszabaduló fedezetet a tulajdonosok újabb hitelek felvételére használhatják fel, másrészt, hogy a megnövekedett lakásvagyon kevésbé kockázatos adóssá teszi a lakástulajdonosokat. A lakásárciklus csökkenő szakaszában azonban valamennyi jelzáloghitel kockázatosabbá válik, így nemcsak az új hitelek kínálatát fogja vissza a magasabb tőkeköltség, hanem a már meglévő hitelportfoliót is magasabb tőkekövetelmény jellemzi. Ezáltal a bankok tőkehiányossá válhatnak, ami a teljes hitelkínálat - tehát nem csak a jelzáloghitelek - visszaeséséhez vezet.

A hitelezési ciklus felfutásakor a verseny élénkülése a hitelezési korlátok lazítására készteti a bankokat, ami olcsóbbá teszi a hitelből történő lakásvásárlást. A megnövekedett hitelkínálat a jelzáloghitelpiacon növeli a lakáskeresletet, így a lakásárakra is pozitív hatással lehet.

A megnövekedett hitelkínálat a jelzáloghitelpiacon növeli a lakáskeresletet, így a lakásárakra is pozitív hatással lehet. A hitelciklus csökkenő szakaszában a bankok tőkehiányossá válhatnak, amit a hitelkínálat visszafogásával kompenzálnak, ez megdrágítja a jelzáloghiteleket, ami árcsökkenést idéz elő a lakáspiacon. A hitelkínálat visszaesése visszaveti a lakáskereslet azon részét, amely a vásárlást hitelfelvétel igénybe vétele mellett valósítaná meg. Ezáltal a lakásárak is csökkennek, ami a fedezetek értékének csökkenése által ráadásul még súlyosabbá teheti a problémás bankok tőkeigényét. Ennek a prociklikus viselkedésnek a káros következményeit leghatékonyabban a szabályozói közbeavatkozás tudja kezelni, a szabályozói eszközök közül pedig elsősorban a célzott makroprudenciális eszközök alkalmasak, melyekről cikkünk végén külön is szólunk.

3. A hazai lakásárak ciklikus pozíciójának azonosítása

Összességében mind a nemzetközi, mind a magyar adatok elemzése arra utal, hogy. Cikkünk következő pontjában rámutatunk ennek a kapcsolatnak a mozgatórugóira is.C. Reinhart és K. Rogoff " This Time is Different " című könyvében az elmúlt 800 év különböző országokban bekövetkezett pénzügyi válságait tanulmányozza, és rámutat, hogyTöbb tényező járulhat hozzá ehhez a lakásárakat a hitelezéssel összekötő kapcsolathoz:A másik irányból, a hitelezéstől a lakásárak felé mutató hatásokra is több csatorna azonosítható:- mivel mindkét piacot befolyásolhatják a másik piactól független külső tényezők is. Ilyen lehet például a lakáspiacon a kínálati alkalmazkodás, tehát a lakásépítések számának növekedése. Erre jó példa a magyar lakásár- és hitelciklus egy speciális szakasza: 2004 eleje és 2008 vége közöttiEnnek oka abban rejlik, hogy a lakáspiacra két ellentétes irányú hatás gyakorolt befolyást.(2004 és 2008 között az új lakások évenkénti száma 40 ezer körül mozgott). Tehát azt látjuk, hogy, így - bár a kölcsönös egymásra hatás fennállt - a lakásár- és a hitelciklus látványos együttmozgása nem érvényesült.A lakásárak ciklikus ingadozása és a lakáspiac összekapcsolódása a hitelezési folyamatokkal szükségessé teszik, hogy az MNB, mint makroprudenciális hatóság mérje és figyelemmel kísérje a hazai lakásárak esetleges túlzott mértékű emelkedését, vagy más szavakkal túlértékeltségét.(pl. háztartások jövedelmi helyzete, lakáskínálat)Ahogy feljebb kifejtettük, a nagymértékben visszaeső lakásárak ugyanis csökkentik a bankok jelzáloghitelei mögötti ingatlanfedezetek értékét, ami növeli a jelzáloghitelek esetleges bedőlésekor várható veszteséget (loss given default, LGD), és így rontja a bankrendszer jövedelmezőségét.Az MNB a hazai lakásárak ciklikus pozíciójának, vagyis alul- vagy túlértékeltségének azonosítására többféle számítási módszert alkalmaz . Az e módszerek mögötti intuíció szerint a lakásáraknak hosszú távon együtt kell mozognia a lakáspiacot meghatározó gazdasági fundamentumokkal, míg ha a lakásárak utóbbiaktól elszakadnak, akkor beszélhetünk alul- vagy felülértékeltségről. Az MNB a hazai lakásárak gazdasági fundamentumok által indokolt szintjétől való eltérésére legutóbb a novemberi Lakáspiaci jelentés című kiadványában készített becslést, ami szerint 2017 első félév végén, pénzügyi stabilitási kockázatot nem jelentve ezzel (3. ábra).

4. Összegzés

A lakásárak túlértékeltsége különösen veszélyes lehet, ha a bankrendszer részéről túlzott kockázatvállalással, és túlhitelezéssel párosul. Mivel a lakásárak emelkedése és a hitelkiáramlás növelése számos ponton kapcsolódik egymáshoz, ezek egymást erősítő folyamattá válhatnak. Szükség esetén azonban az MNB makroprudenciális hatóságként több lehetséges eszközzel is mérsékelni tudja a kockázatokat: keresleti oldalról főként az adósságfék szabályokkal , kínálati oldalról pedig különböző Az. A lakáspiac ciklikus pozíciójának becslését az MNB a 2016 októberi Lakáspiaci jelentésében publikálta először, amit a félévente megjelenő kiadványban rendszeresen frissít. A magyar lakáspiacon egyelőre nem tapasztalható túlértékeltség, azonban a tapasztalt jelentős áremelkedés mindenképp indokolttá teszi a piac szoros monitoringját. A lakásárak ciklikus pozíciójára az MNB legközelebb a 2018 tavaszán megjelenő Lakáspiaci jelentésében készít becslést.