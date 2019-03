Most szabadul el a pokol a lakáshiteleknél?

Fontos téma lesz ez Hitelezés 2019 konferenciánkon, érdemes regisztrálni a rendezvényre! ÁTTEKINTÉS

Kik a leginkább érintettek?

Már meglévő VÁLTOZÓ kamatozású hitellel rendelkezők : az ő kamatuk a 3 havi, a 6 havi vagy a 12 havi bankközi kamatból (BUBOR) mint referenciakamatból és a fixnek mondható kamatfelárból tevődik össze. Előbbi emelkedése miatt törlesztőrészletük ugyanilyen időközönként, legközelebb már a következő kamatfordulónapon emelkedhet, amennyiben a bankközi kamatok emelkednek az MNB lépése hatására. Arányuk a lakáshitelesek körében még mindig 60% körüli, hitelállományuk megközelítheti a 2000 milliárd forintot. Közéjük tartoznak a 2015-ben forintosított devizaalapú hitellel rendelkezők is, hitelük kamatozását ugyanis automatikusan a 3 havi BUBOR-hoz kötötték.

A szigorodó monetáris politika szempontjából leginkább veszélyeztetett csoportnak tehát a meglévő változó kamatozású hitellel rendelkezők számítanak. Törlesztőrészletük a BUBOR alakulásának megfelelően változhat, amire az MNB szigorodó monetáris politikájának közvetlen hatása lehet.

Hogy emelkedhet meg a BUBOR?

bejelentheti a jegybank az 1988 milliárd forintos, MNB által biztosított bankrendszeri többletlikviditás szűkítését az erre szolgáló devizaswap-állomány csökkentésével, ÉS/VAGY

felemelheti az MNB az egynapos (O/N) jegybanki betét kamatát a jelenlegi -0,15%-ról.

A Portfolio által megkérdezett elemzők nem számítanak a 0,9%-os alapkamat emelésére rövid távon, azonban a változó kamatozású hitelek referenciakamatára, vagyis a 3, 6 és 12 havi BUBOR-ra ható tényezők közül kétféle monetáris szigorítási lépésre is sor kerülhet:Előbbi a bankközi likviditás kereslet-kínálati oldalának mennyiségi, utóbbi pedig az árazási paramétereire lenne hatással. Előbbi közvetett módon, utóbbi közvetlen módon gyakorolna felfelé irányuló nyomást a bankközi kamatokra, vagyis a BUBOR-ra. Mivel azonban a Portfolio által megkérdezett elemzők nem számítanak drasztikus szigorításra (az egynapos kamat például legfeljebb 10-15 bázisponttal emelkedhet), ezért a BUBOR elszállására sincs esély rövid távon. Év végére már nagyobb változások jöhetnek: a jelenlegi szinthez képest az O/N betéti és hitel kamat 15-85, illetve 20-60 bázispontos emelésére is sor kerülhet.

Milyen mértékben nőhet a törlesztőrészlet?

Ezzel együtt a változó kamatozású lakáshitellel rendelkezők nagy része jelentős törlesztőrészlet-csökkenésnek örvendhetett az elmúlt években. Egy 12 havi kamatperiódusú, 2,5%-os kamatfelárral rendelkező 10 milliós, 20 éves lakáshitel törlesztőrészlete például a 2015 eleji 64 000 forintról mára 55 400 ezer forintra csökkent annak köszönhetően, hogy a 12 havi BUBOR 2,1%-ról mára 0,5%-ra csökkent. (A törlesztőrészlet mélypontja 2017 végén 53 400 ezer forint volt.) Eközben ráadásul jellemzően a bérek is jelentősen növekedtek, így a törlesztési nehézségek még kevésbé sújtják a háztartásokat.

Cikkünk első ábráján látható, hogy az adósok már túl vannak egy ehhez fogható mértékű BUBOR-növekedésen, hiszen 2018 elejéhez képest tavaly nyár folyamán több tíz bázisponttal emelkedtek a bankközi referenciakamatok - akkor nem monetáris politikai, hanem piaci hatások miatt (emlékezetes pl. az olasz és török turbulenciák miatti hozamemelkedés).Soha nem zárhatunk ki persze egy jelentősebb kamatemelkedést, amely miatt akár bőven a 2015 eleji szint fölé is emelkedhet a törlesztőrészlet. A piac azonban szemmel láthatóan nem számít idén erre. Ha mégis (vagy később) bekövetkezne, akkor például

Ettől a veszélytől természetesen csak egy végig fix kamatozású lakáshitel véd meg, hiszen az 5 vagy 10 éves kamatperiódusú hitelek ritkább, mégis létező kamatfordulónapján is megemelkedhet a törlesztőrészlet, ha éppen egy magasabb hozamkörnyezetben ér minket a következő kamatperiódus. A hírek szerint a Magyar Nemzeti Bank és a Magyar Bankszövetség tárgyalásokat folytat arról, miként lehetne minél több adóst önkéntes beleegyezés alapján átterelni a fix kamatozásba, azonban ez kemény dió, hiszen kevesen vállalják be rövid távon a magasabb törlesztőrészletet azért, hogy később egy valószínűleg ennél magasabb, de bizonytalan időpontban bekövetkező törlesztőrészlet-emelkedéstől megóvják magukat. A kamatperiódusváltások és hitelkiváltások megkönnyítése azonban biztosan növelné a fix kamatozásra váltók arányát, ma ugyanis nem egyszerű és sok esetben nem olcsó ilyet végrehajtani.