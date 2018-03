Pénzügyi zsenik, különleges háttéremberek a magyar cégeknél

Biztosan kijelenthető azonban, hogy a kis- és közepes vállalatok részére nyújtott hitelezés volt a növekedés motorja. Számukra jelentős nagyságrendű források különböző konstrukciókban álltak rendelkezésre. Az ő külső finanszírozásra való ráutaltságuk az alacsonyabb tőkeellátottságuk miatt jelentősebb, mint közép- és nagyvállalati társaiké.

Bankunk ügyfélkörébe magyar és nemzetközi hátterű közép- és nagyvállalatok tartoznak, ennek megfelelően elsősorban ezen szegmens perspektívájából szeretnék választ adni.A vállalati hitelállomány bővülésére nehéz olyan statisztikát találni, amely teljesen megtisztítva tudná bemutatni, hogy pontosan mely vállalati kör (méret illetve tulajdonosi háttér) generálta a növekményt.Rátérve a Commerzbank fókuszában álló szegmensre, a közgazdasági logika alapján azt gondolhatnánk, hogy a negatív betéti kamatkörnyezetben a vállalatok elsősorban saját forrásból ruháznak be, és banki finanszírozásra nem tartanak igényt. Ennek azonban éppen az ellenkezője következett be. Sokan előrelátóan azt mondták, hogy most nagyon alacsony a kamatszint, inkább legyen ott a számlánkon tartalékként meghatározott mennyiségű készpénz, forduljunk a bankunkhoz, és fixáljuk be a mostani rekordalacsony kamatszinten a finanszírozást. E gondolkodásnak az EU-források beáramlása további lendületet adott, és nagyon sokan előrehozták a beruházási döntéseiket. Nálunk ehhez hozzáadódott, hogy bár Magyarországon munkaerőhiány van, még mindig nagy számban jönnek hozzánk új külföldi befektetők, akik itt indítják el tevékenységüket. Jelentős számú új számlanyitásunk és ehhez kapcsolódó finanszírozásunk volt, mind a szolgáltatószektorban mind a termelőcégek körében. Mindennek köszönhetően tavaly a piac átlagos növekedése feletti eredményt értünk el.

Teljes mértékben alá tudom támasztani a megfigyelést: mintha meg sem történt volna a válság. Mintha nem is kellett volna értékvesztéseket elkönyvelni. Bennünket a válság nem érintett meg, hiszen nem voltunk aktívak az ingatlan- és projektfinanszírozásban Magyarországon. Jelenleg azonban olyan struktúrákat, kockázati étvágyat és árakat látunk a piacon, hogy gyakran ki kell jelentenünk: mi ilyen versenyben nem akarunk részt venni, hanem a saját prudens működésünk mellett folytatjuk a finanszírozási tevékenységünket. A piacon azonban egyre többször sajnos aránytalan kockázatvállalást látok, ami véleményem szerint előbb-utóbb vissza fog ütni.

A Schuldschein finanszírozási formát a kötvény és a hitel hibridjének szokták nevezni. Hitel azért, mert az ügyfél a finanszírozásban részt vevő pénzintézetektől bilaterális formában megkapja az adott finanszírozási összeget, szervezésének formája ugyanakkor a kötvényre hasonlít (könyvépítés) leginkább.

Nagyon erős tanácsadói jelleggel bírunk. Nem dobozos termékeket értékesítünk, hanem proaktívan elébe megyünk az igényeknek, felkészülve a cégek üzleti modelljéből és megismerve az elképzeléseiket. Számunkra a "Know Your Customer" nemcsak egy szlogen, hanem valós tartalommal töltjük meg. Ennek nyilvánvalóan az a feltétele, hogy olyan szakemberekkel dolgozzunk, akiknek a “kisujjukban" van a vállalatfinanszírozás. Inkább ez alapján pozícionáljuk magunkat, amellett hogy konszernünk által biztosított minden olyan termék, amire egy vállalatnak szüksége lehet. Büszke vagyok arra, hogy nálunk a szakmai tréningek, képzések nagyon erőteljesen a humán tőkére fókuszálnak, az önismeretre, az érdekérvényesítésre, az argumentációra, az érzelmi intelligenciára, mert ebből egyébként a környezetünkben hiány van. Ezáltal mindenképpen kitűnünk a mezőnyből. Ezen kívül az építtetői fedezetkezelés területén piacvezetők vagyunk, hiszen ezt a szolgáltatást bankunk nyújtotta Magyarország legtöbb és legnagyobb beruházásai számára.A mi szegmensünkben, ahogy már említettük, nagyon erős a verseny, ezért a hagyományos értékesítési csatornák mellett egyre nagyobb szerepet játszanak a bizalmi kapcsolatok. Ennek megfelelően a mi első számú értékesítési csatornánk a továbbajánlás. Az a leghitelesebb és leghatékonyabb, ha partnereink jó szívvel ajánlanak bennünket beszállítóiknak, vevőiknek, ismerőseiknek. Ennek köszönhetően sok esetben nem is nekünk kell megszólítani az ügyfeleket, hanem ők keresnek fel bennünket. Anyavállalatunk kiterjedt hálózatán keresztül természetesen több külföldi, elsősorban német hátterű cég keres fel bennünket, hiszen tudják, hogy a konszernünknél a megszokott szakmai színvonalat és szolgáltatást kapják meg. Emellett nyilvánvalóan mi is folytatunk akvizíciós tevékenységet. Ez elsősorban a megszerzett ügyfeleink szektoraiban, a kialakított szakmai kompetenciánk mentén történik. A megszólítandó vállalatokból minden esetben külön felkészülünk, megalkotjuk azt a stratégiát, amely alapján felkelthetjük az érdeklődésüket, és az általunk nyújtott szolgáltatásokban találhatják meg a megoldást. Az akvizíciós tevékenységünk során nagy hangsúlyt fektetünk arra, hogy munkatársaink tisztába legyenek a leendő ügyfelek piaci tendenciáival és tevékenységével. Ezt minden cég nagyra becsüli, és szívesen veszi, hogy egy nyelvet beszélünk, és együtt gondolkodunk velük.A trend szemmel látható, minden bank felkészül erre mind a forrásszerzés, mind a hitelkihelyezés kapcsán. Erre a célra professzionális treasuryvel rendelkeznek bankok. Az ügyfelek irányába ugyanakkor szintén meg kell tenni a szükséges tájékoztatást, hogy lehetőségük legyen eldönteni, hogy a különböző előrejelzésekhez, várakozásokhoz kapcsolódóan milyen fedezési, kockázatcsökkentési intézkedést akarnak megtenni. A kérdés második feléhez kapcsolódóan: az anyavállalatunk korábban és most is azt mondja, hogy azért hozta létre a leányvállalatokat, hogy az adott piacokat helyben szolgálja ki. Van persze ez alól indokolt esetben kivétel, de az a fő szabály, hogy abban az országban történjen meg az operáció finanszírozása, ahol ismerik a helyi sajátosságokat és a legjobban meg tudják ítélni a helyi üzleti modell működőképességét és persze a biztosítékokat. Tehát nem távolról finanszírozzuk ügyfeleinket. Emellett az ún. lead branch elvet követjük, az anyacéggel jól működő kommunikációt folytatunk az adatvédelmi törvények betartásával.Egyértelműen azok, és ez a tudás már ott van bennük. Ha véletlenül mégsem, akkor nekünk bankként az a feladatunk, hogy felhívjuk az ügyfelek figyelmét a kockázatokra, megmutassuk a várakozásokat. Ez persze nem jelenti azt, hogy a várható kockázatokra csak egyféleképpen reagálnának. Van, aki azt mondja, hogy ő most szeretne fix kamatozású, hosszabb lejáratú hitelt, mert azt gondolja, hogy a kamatszint előbb-utóbb elkezd emelkedni. Mások úgy vélik, még 1-2 évig biztosan nem indul el a kamatemelkedés, így kivárnak, addig is változó kamaton ketyeg a hitelük. Manapság semmilyen korlát nincs arra, hogy 1-2 év után ne tudja befixálni vagy elswapolni valaki a kamatot, amivel eredetileg leszerződött, úgyhogy ez sem jelent akadályt. De nagyon tudatosak már ebben a cégek, az üzleti terveikbe betervezik a kamatkockázatokat.Szinte mindenhol, szektortól és vállalatmérettől függetlenül találkozunk a jelenséggel. Amikor én azt látom, hogy egy céget 5-7 évre érdemes megfinanszírozni a projekt megtérülése és az üzleti modell stabilitása alapján, akkor a versenytársak egy része az erősödő verseny hatására 10-15 éves futamidőig is elmegy. Hasonló tendencia látható az árazásban és a biztosítéki struktúrában is. Jó pár olyan finanszírozás kerül a látókörünkbe, amely számunkra olyan kockázatot testesít meg, amelyet már nem akarunk bevállalni. A mi alapelvünk az, hogy ügyfeleink kockázatviselő és jövedelemtermelő képességéhez igazodó finanszírozást nyújtunk, ezzel is biztosítva, hogy ne kerülhessenek kifeszített likviditási helyzetbe. Emiatt minden hiteldöntést alaposan megfontolunk, megszűrünk már front-office oldalon is.A közép- és nagyvállalati szektorban nem igazán volt szükség edukációra, mert ez a kör folyamatosan kapott finanszírozást, hiszen kihagyhatatlan volt a gazdasági körforgásból. Bármely bank részéről luxus lett volna, ha őket ignorálja. Ugyanakkor van egy olyan vállalati réteg, amely szeretné diverzifikálni vagy optimalizálni a finanszírozási struktúráját. Emellett a vállalatok elkezdték jóval erősebben versenyeztetni a hitelezőiket, és sűrűn tesznek közzé olyan kiírásokat, amelyek azt mutatják, hogy nem bilaterálisan akarnak szerződni, hanem több bankkal közösen, sokkal kedvezőbb, egységes kondíciókat megcélozva. Pont ez a törekvés hozta újra divatba a jó pár évvel ezelőtt oly “divatos" club deal-t. Ennek a hasznossága nem csak finanszírozotti, hanem finanszírozói oldalon is megállapítható, hiszen lehetőséget ad a banki kockázatok megosztására, egységes biztosítéki kezelést tesz lehetővé sokszor ügynöki funkció igénybevétele mellett. Ennek megint a virágkorát éli a piac. Büszkén hangsúlyozom ugyanakkor, hogy van újdonság a hazai piacon - a külföldön már elterjedt - ún. "Schuldschein". 2017 folyamán két másik bankkal közösen szerveztük meg az első hazai vállalati Schuldschein kibocsátását, amelynek keretében közel 100 millió eurónyi finanszírozást teremtettünk meg. Meggyőződésem, hogy a hazai vállalatok közül még jó páran kipróbálják ezt a Nyugat-Európában már bevált finanszírozást.Ez a forma a német piacon alakult ki, immáron egy évszázados múltra tekint vissza, azonban hamar nagy sikerre tett szert egész Európában, elsősorban a feltételek rugalmassága (az ügyfél határozza meg bilaterálisan pl. a futamidőt, kamatozást, összeget a finanszírozóval) ill. a kötvénykibocsátás költségeihez képest kedvezőbb árazása miatt. Lejáratkor egy összegben fizeti vissza a névértéket. Alkalmazásakor a német jog az irányadó, de a dokumentációja angolul készül. Ezen finanszírozási formát többek között azon cégeknek, ügyfeleknek ajánljuk, akik a befektetői, finanszírozói körüket szeretnék diverzifikálni.Véleményem szerint ez egy összetett helyzet. Tendenciájában sokkal több nyereség, profit maradt a vállalatok kasszájában, mint korábban, köszönhetően a kedvező gazdasági helyzetnek, növekedési pályának. Egyre jobb gazdasági mutatószámokkal rendelkeznek a cégek, ezáltal a banki adósminősítések egyértelműen javulnak. Ebben a helyzetben a vállalatok egy része azt mondja, hogy kihasználja a fellendülést, a kedvező megítélését, és beruházásba fog, melyhez finanszírozást igényel, de magasabb önrészt tesz bele, mint korábban tette volna. De amíg az nem indul el, és nincs elbírálva a hitele, gyűjtögeti a saját forrást. Mások azt mondják, hogy nem nyúlnak a tartalékaikhoz, ehelyett a jelenlegi alacsony kamatkörnyezetben és banki likviditásbőség kínálta kedvező lehetőségeket és az óriási “banki hiteléhséget" kihasználva, hitelt vesznek fel, jóval kisebb önerővel. Ezáltal tartalékokat képeznek “ínségesebb" időkre. Mindemellett biztosan az EU-s források beáramlása is szerepet játszik a betétállomány növekedésében.

2017-ben első alkalommal adtuk át Business and Finance Summit című konferenciánkon a CFO of the year díjat. A szakmai zsűri mintegy ötven társaság vezetőjéből, majd egy nyolc jelölt álló szűkebb körből választotta ki a nyertest, a díj átadására közvetlenül a konferenciát követően került sor.A jelöltek mindannyian egy-egy sikeres vállalat pénzügyi/gazdasági vezetői voltak:A tavalyi "CFO of the year" díj kitüntetettje Szász Károly, a Bonafarm Csoport gazdasági igazgatója lett, akivel itt olvasható interjúnk.

Ahogy korábban említettem, nagy jelentősége van munkánkban a tanácsadói szerepnek, hiszen nem dobozos termékekkel, hanem személyre szabott ajánlatokkal dolgozunk, egyedi, cégre szabott szolgáltatásokat nyújtunk. Pont olyan vállalatok pályáztak tavaly erre a díjra, amelyek a mi meglévő illetve potenciális ügyfélkörünkbe tartoznak, azaz közép- és nagyvállalatok, akik valami maradandót alkotnak a működésük által, - kihasználva a pénzügyi instrumentumok széles köréből adódó lehetőségeket,- erős szakmai kompetenciákat testesítenek meg a tevékenységi területükön, és nem rettennek meg valamilyen összetettebb kockázatkezelési illetve működési struktúra felállításától sem.Sokszor ez ugyanolyan nehéz feladat, mint valami különlegeset letenni az asztalra. Bankunk értékrendjében a bizalom, a lojalitás ugyanolyan nagy súllyal szerepel, mint a kreativitás és a magas szintű szaktudás. Ez az összetett szempontrendszer ily módon megnehezítette a díj odaítélését is, hiszen le kellett tenni a voksunkat az egyik vagy a másik szempontrendszer mellett. A másik indok, amiért belevágtunk ebbe a támogatásba, hogy kollégáink a legtöbbször a CFO-kal ülnek egy asztalhoz, hiszen hozzájuk van a legtöbb, legerősebb kapcsolódási pontunk. A CFO az a pozíció, amelyben rendkívül sokat dolgoznak, a sikereket azonban jellemzően a legfelső vezetők aratják le. Mi a díj támogatásával azt szeretnénk kifejezni, hogy a "másodvonal" munkáját is nagyra értékeljük. A legutóbbi konferencia óta is nagyon sok partnerrel alakult ki együttműködés, együttgondolkodás. Egyértelművé vált, hogy ami nekünk fókuszban áll, nekik is a zászlajukra van tűzve.