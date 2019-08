Reagált a közjegyzői kamara: nem drágul a közjegyzői díjak miatt a lakáshitelezés

Nem állítottuk, hogy a kamarai iránymutatás új szabályozást tartalmazna, de azt igen, hogy az általunk megkérdezett bankok szerint szigorúan értelmezi a rendeletben meghatározott 30%-os, csökkentett díjra jogosultak körét.

A MOKK és egy bank által rendelkezésünkre bocsátott táblázatok feketén-fehéren mutatják, hogy kevesebbet és többet is kérhet a közjegyző a korábbi gyakorlathoz képest. Valóban nem igaz, hogy a díjrendelet feltétlenül drágított volna a lakáshitelezésen, de ennek az ellenkezője sem. Idézet pénteki cikkünkből : "az általános közjegyzői munkadíj-emelkedés miatt a közjegyzői költségek új szintje egy 10 millió forintos lakáshitel esetében a korábban jellemző díjszabás alsó és felső széle között helyezkedik el, változatlan okirat-oldalszám mellett az alsó sávhoz áll közelebb. A korábbinál kisebb közjegyzői költség az oldalszám csökkentésével érhető el, ez azonban banki forrásaink szerint a gyakorlatban nem terjedt még el."

Cikkünkre megjelenése óta a Magyar Bankszövetség is reagált:Több olyan híresztelés is megjelent, talán félreértések nyomán, mintha a megjelent kamarai iránymutatás valamiféle új szabályozást tartalmazna a díjrendelethez képest, ami azonban nem igaz - emelte ki Pulinka Mihály. A MOKK 104-es számú iránymutatása egy egyoldalas dokumentum, ami az új díjrendeletnek a 38/A és 38/B szakaszait értelmezi. Nem új szabályokat teremt, nem szűkíti le például a díjkedvezményekre jogosultaknak a körét, hanem a lakáscélú jelzálog-hitelszerződésekhez kapcsolódó egyoldalú közjegyzői okiratokhoz kapcsolódóan pár fogalmat értelmez a díjrendeletben, húzta alá az irodavezető-helyettes.Például, hogy mit jelent a tervezet fogalma, a tartalmi változtatás a közjegyző részéről, amik mind kihatnak a közjegyzői díjszabásra, és ezekben adja a támpontot a 104-es számú iránymutatás. Értelmezésre kerültek olyan szavak, kifejezések, amik részben a magyar nyelv sajátosságai, részben a korábban eltérő gyakorlat miatt értelmezést igényeltek, hogy egységes legyen a közjegyzők gyakorlata - ismételte meg a szakember.Leszögezte: az augusztus 9-én hatályba lépő iránymutatás nem érinti azt, hogy mennyibe kerül a közjegyzői díj. Pulinka Mihály álláspontja szerint az sem igaz, hogy maga a díjrendelet drágított volna a lakáshitelezésen, ugyanis az említett 38/A és 38/B szakasza a díjrendeletnek kifejzetten egy jelentős, 70 százalékos díjkedvezményt biztosítanak a lakáscélú jelzálog-hitelszerződésekhez kapcsolódó egyoldalú közjegyzői okiratokra. A díjrendelet 38/A illetve 38/B szakaszaiban foglalt feltételek teljesülése esetén a díjkedvezmény a közjegyző oldalán azt eredményezi, hogy kevesebb összeget tud elkérni közjegyzői díjként, mint korábban, húzta alá.A szakember végezetül arra hívta fel a figyelmet, hogy a pénzintézetek maguk is sokat tudnak annak érdekében tenni, hogy olcsóbb legyen a közjegyzői díj, például az elektronikus hiteles kiadmány elfogadásával.