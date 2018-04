Robbannak a lakáshitelek, belehúztak a hitelközvetítők is

Ne feledkezzen el regisztrálni a Hitelezés 2018 konferenciára! ÁTTEKINTÉS

|

RÉSZLETES PROGRAM

|

ÁRAK

JELENTKEZÉS

Ne feledkezzen el regisztrálni a Hitelezés 2018 konferenciára! ÁTTEKINTÉS

|

RÉSZLETES PROGRAM

|

ÁRAK

JELENTKEZÉS

A piaccal megegyező mértékű növekedést ért el a K&H is 2017-ben. Továbbra is a lakásvásárlási célú ügyletek voltak a fókuszban. 2018-ra is 30% körüli növekedést prognosztizálunk, de ennél pontosabb becslést az évnek ebben az időszakában még nehéz lenne adni. A lakossági hitelpiac alakulását elsősorban a fogyasztói várakozások, a reálbérek alakulása és a kamatok szintje befolyásolja majd. Fontos tényező lehet a CSOK igénylésének egyszerűsítése is.Egyre nagyobb a fogyasztóbarát lakáshitelek népszerűsége és ezzel párhuzamosan a hosszabb (5-10-15-20) évre fix törlesztésű hitelek iránt is nő a kereslet. Az ügyfelek egyre inkább úgy gondolják, hogy megfizetik azt a kamatfelárat, amennyivel drágábbak a hosszú kamatperiódusú hitelek, cserébe azért a biztonságért, amit a hosszabb távra kiszámítható fix kamat és törlesztőrészlet jelent.Reális az a becslés, ami arról szól, hogy a hitelközvetítők részaránya 50% körül mozog. Nagyságrendileg erre az arányra számítunk rövid-közép távon is.A CSOK egyszerűsítésének legfontosabb változása, hogy az ügyfelek szempontjából egyszerűsödtek az igénylési feltételek, így újabb pozitív igénylési hullámot hozhatnak ezek a könnyítések. A szóban forgó határidőknél az esetek döntő többségében a K&H elbírálása már korábban is lényegesen gyorsabb volt.