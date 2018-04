Sorsdöntő ítélet készülődik, minden magyar devizahitelest érint

A tavaly szeptember 20-án meghozott, román ügyet érintő ítéletről akkor ezt írtuk: A magyar jelzáloghitelesek számára is érdekes ítéletet hozott az Európai Bíróság egy román ügyben. A testület ezúttal sem mondta ki, hogy a devizaárfolyam-kockázat áthárítása miatt semmis lenne a hitelszerződés, ehelyett arra hívta fel a figyelmet, hogy a kérdés csak akkor vizsgálható, ha az erre vonatkozó feltételről nem világosan és érthetően adott tájékoztatást a bank. Hogy ez az egyedi esetben fennáll-e, azt a román bíróságnak kell megvizsgálnia.Akik tehát abban bíztak, az ítélet hatására lavina indulhat el Magyarországon is, azoknak csalódniuk kellett tavaly ősszel. Vannak persze további, magyar ügyek is a bíróság asztalán.A május 3-án megjelenő főtanácsnoki indítvány egyébként nem kötelező érvényű iránymutatás az Európai Bíróság később (várhatóan hónapokkal később) megjelenő ítéletének megalkotása során, de általában nagy hatással van a végső ítéletre.