Személyi kölcsönök: a tűzzel játszik a magyar?

egyre nagyobb azok aránya, akik 7 évnél hosszabb futamidővel verik magukat ilyen tartozásba, tavaly már a személyi kölcsönt felvevők 30%-a tartozott ebbe a kategóriába, szemben a négy évvel ezelőtti 15%-kal.

Két érdekes, újdonságértékű statisztika is megjelent a héten az MNB friss Pénzügyi stabilitási jelentésében a fogyasztási hitelekről. Az egyik azt mutatja, hogyan változott az utóbbi időben az újonnan felvett személyi kölcsönök futamideje. Kiderült:Eközben egyre kisebb azok aránya, akik 1 éves vagy annál is rövidebb futamidővel nyúlnak e hiteltípushoz, ez azonban nem jelenti azt, hogy egyre kevesebben vannak ők, csak azt, hogy mellettük egyre nagyobb tömegben jelennek meg a hosszú távon eladósodók is a piacon.

Tavaly az előző évi 15,5% után már 19,5% volt azok aránya, akik 45-50 százalékos JTM mutató mellett vettek fel személyi kölcsönt, és összesen 30% közeli a 40-50 százalékos JTM-mel hitelt felvevők aránya. Az ő magatartásukat bátran nevezhetjük kockázatvállalónak.

A másik statisztika arról árulkodik, hogy megfordult a korábbi trend, amikor azt volt a jellemző, hogy nem használják ki a Jövedelemarányos Törlesztőrészlet Mutatót (JTM) a hitelfelvevők. Megnőtt ugyanis azok aránya tavaly, akik 45-50%-os jövedelemarányos törlesztést vállaltak be, vagyis kimaxolták e téren az adósságfék-szabályokat. (50% felett bizonyára a hitelkiváltókat láthatjuk, akikre nem vonatkozik a szabály).A szabályozás minderre továbbra is lehetőséget ad, október 1-jén ugyanis az MNB ugyan szigorította az adósságfék-szabályokat (pl. változó kamatozású lakáshitelt legfeljebb 25%-os JTM-mel lehet felvenni), de ez csak a jelzáloghitelekre vonatkozik.

a személyi kölcsönök bizonyos hitelcélok esetében a lakáshitelek alternatívái lehetnek, és átvették a válság nagy népszerűségnek örvendő szabadfelhasználású jelzáloghitelek helyét (még ha új volumenük nem is közelítette meg azt),

a historikusan alacsonynak számító ár jellegű feltételek (az átlagos kamatfelár 12 százalékpontra csökkent) kedveztek a személyi kölcsönök térnyerésének, mely fedezetlen volta miatt gyors hitelbírálatot is biztosít,

2018 folyamán a hitelintézeti szektor 451 milliárd forint értékben kötött személyikölcsön-szerződéseket a háztartásokkal, amely a fogyasztási hiteleken belül közel 70 százalékos részesedést jelent,

a bankszektor legnagyobb szereplőivel folytatott MNB-s interjúk során elhangzott, hogy a személyikölcsön-szerződések háromnegyedét alapvetően három hitelcélra kötik a háztartások: lakáscélra, gépjárművásárlásra és hitelkiváltásra,

a hitelintézetek által folyósított személyi kölcsönök szerződéses összege a futamidővel párhuzamosan emelkedett, az újonnan kötött személyi hitelek esetében az átlagos szerződéses összeg 1,2 millió forintról 1,7 millió forintra nőtt 3 év alatt, az eloszlás pedig 2015 óta folyamatosan tolódik a nagyobb összegek irányába,

2018-ban jelent meg markánsan az 5 millió forint feletti kategória (5 százalékos részaránnyal a kibocsátáson belül), amit részben a hitelcélok változása okozhatott,

érdekesség, hogy bár a legtöbb piaci szereplő már 10 millió forintos összegű hitelt is kínál, ez a szerződéskötések alig 0,25 százalékát teszi ki,

az átlagos futamidő 2016 óta 5 évről 6 évre emelkedett, a futamidő 2017- ben kezdett el kitolódni a magasabb értékek felé,

a személyi kölcsönök esetében az ügyfelek közel harmada a szabályozói limit közelében adósodik el (a lakáshitelezésben ilyen tendenciák nem figyelhetőek meg: 40 és 50 százalék közötti jövedelemarányos törlesztőrészlet a szerződések 12 százalékához kapcsolódott, ami 2015 óta változatlan arányt jelent.)

A Magyar Nemzeti Bank Pénzügyi stabilitási jelentéséből több további információ is kiderül a személyi kölcsönök piacára vonatkozóan: