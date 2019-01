Szuperolcsó hitellel támadnak Matolcsyék - Mit szólnak a bankok?

Várhatóan mely vállalkozások fogják a legaktívabban igénybe venni az NHP fixet? Milyen változást lát e téren a legutóbbi NHP-szakaszhoz képest?

Hozzájárulhat-e az NHP fix a vállalati marzsok további szűküléséhez azáltal, hogy a 2,5%-os kamatfelár által indokolhatónál kockázatosabb kkv-kat is meghiteleznek a bankok, ahogy az a Növekedési Hitelprogram korábbi szakaszaiban is jellemző volt?

Bankja számára mennyivel előnyösebb ösztönző az NHP fix 0%-os refinanszírozási forrása a Piaci Hitelprogramban biztosított kedvező árazású kamatcsere (HIRS) ügylethez képest? Valóban indokolható lépés-e ez a "programcsere" a fix kamatozású kkv-hitelek ösztönzésére kereskedelmi banki nézőpontból?

Bankjának milyen számszerű céljai vannak az NHP fixben való részvételre, és várakozásaik szerint mennyi idő alatt "fogy el" az MNB által meghirdetett 1000 milliárd forintos keretösszeg a hitelintézeti szektorban?

Ha kockázatokat, adminisztrációs vagy egyéb kihívásokat kellene megneveznie az NHP fixszel kapcsolatban, mit emelne ki?

Aladics Sándor (OTP Bank), ügyvezető igazgató-helyettes, Vállalati Igazgatóság

A banki szakértők az alábbi kérdéseinkre válaszoltak. Az OTP, az MKB, a K&H és a CIB bankok válaszában szereplő érdekesebb részleteket mi emeltük ki.1. Az NHP első és második szakaszát döntően a feldolgozóipar, a kereskedelem és a mezőgazdaság használta ki, a harmadik szakaszban pedig nagy hangsúlyt kaptak az ingatlanügyletek is. Előzetes piaci felméréseink alapján, ingatlanvásárlásra főszabály szerint most nem használható a forrás. A termék fix kamatozásának és lehetséges felhasználási céljának megfelelően azokra a vállalkozásokra számítunk, akik fix kamatozású beruházási hitelben gondolkodnak. Az elmúlt időszakban inkább a változó kamatozású hitelek domináltak a piaci hitelezésben, az MNB és a bankok most ezzel az új termékkel tudják a legjobban felhívni a figyelmet a kamatkockázatok elleni védekezés jelentőségére is.2. Az NHP korábbi meghirdetése olyan érdeklődést generált a piacon, amelynek köszönhetően a marketing ezúttal is erősebb lehet, mint egy normál banki termék esetében. A vállalkozások hallottak róla, kérik, jelentős lehet tehát a keresletet.3. A Piaci Hitelprogram során alkalmazott HIRS arra adott módot a bankrendszernek, hogy a belőle származó jövedelmet egyrészt szofisztikáltabb árazással adja tovább ügyeleinek, másrészt organikus módon vállalja az MNB által megcélzott kkv-hitelnövekményt. Végül többet helyezett ki a szektor, mint amennyit a program keretében vállaltak a bankok. Az OTP is döntően a vállalati hitelállomány növelésére használta ki a programot.4. Az a törekvésünk, hogy nagyjából a vállalati piaci részesedésünknek megfelelően vegyük igénybe ezt a forrást, ami ma 13-14 százalék. A forrást érkezési sorrendben lehet lehívni. Várakozásaim szerintaz 1000 milliárdos forrás.5. Ez már a negyedik NHP-szakasz, így bőven vannak róla tapasztalataink. Az NHP fixhez friss javaslatainkat is figyelembe vette a jegybank,. Az ügyféloldali adminisztráció nem változott, más refinanszírozási programokhoz képest. A forráshoz treasury műveleten keresztül jut a bank, az OTP-nél ez is jól bejáratott.

Andorka Eszter (MKB Bank), a Vállalati Termékek Főosztály vezetője

Hodina Péter (K&H Bank), Vállalati értékesítési igazgatóság vezetője

1. Az MKB Bank törekszik ügyfelei minél teljesebb körű kiszolgálására, ágazati és méretbeli korlátozás nélkül - természetesen figyelembe véve az egyes refinanszírozott programok, így az NHP fix által szabott korlátokat is. Az MKB Bank az NHP korábbi szakaszaiban átlagosan 9% feletti piaci részesedést tudott elérni, egyre jelentősebb részt kihasítva a lízingügyletek refinanszírozásából - többek között az MKB-Euroleasingen keresztül - ezért arra számítunk, hogy ez a tendencia folytatódik. Ezenfelül ágazattól és cégmérettől függetlenülaz NHP fix által nyújtott beruházási hitelek iránt a 2019.01.02-i indulás óta.2. Azt tapasztaljuk, hogy az NHP programok indulása óta jelentősen átalakult a vállalati hitelezési piac. Ügyfeleink egyre inkább keresik minden termék esetén a fix kamatozású konstrukciókat, ezért az MKB is kidolgozott minden vállalat részére elérhető, saját forrásból biztosított fix kamatozású hiteltermékeket. Ezek a fix kamatozású finanszírozási megoldások az ügyfelek számára biztonságot, kiszámíthatóságot és tervezhetőséget jelentenek, és az MKB színeiben törekszünk az ügyfélélmény növelésére. Alapvetően minden beérkezett hitelkérelmet egyedileg bírálunk el, a mindenkori üzleti és kockázati szabályrendszer alapján, nem kivétel ez alól az MNB által refinanszírozott NHP konstrukció sem. Az ügyfelek pénzügyi adatai alapján a lehető legkedvezőbb finanszírozási megoldást biztosítjuk ügyfeleink részére. Tekintettel arra, hogy az NHP fix keretében, legyen szó akár például folyószámlahitelről, vagy forgóeszközhitelről.3. A PHP keretében jelentős összegű KKV hitelállomány-növekedést vállaltunk, és ezt is sikerült teljesíteni. Ezáltal sikerült a KKV-knak kedvező kamatozású, fix hiteleket nyújtani. Ugyanakkor. Mind az ügyféligények, mind a banki törekvések a fix kamatozású konstrukciók kiterjesztésére irányulnak, így bármilyen ilyen irányú törekvést üdvözlünk.4. Tekintettel arra, hogy az NHP III konstrukció 15 hónapos rendelkezésre állása alatt 700 milliárd forintnyi NHP forrást helyezett ki a bankrendszer, illetve a legutóbbi NHP program lezárása óta a vállalatoknál újabb beruházási igények jelentkeztek, ezért arra számítunk, hogy a. Számok tekintetében az MKB Bank az NHP minden szakaszában növelni tudta piaci részesedését, így ennek a tendenciának a folytatását tűztük ki magunknak célul.5. Az NHP programokkal kapcsolatos feltételek a kezdetek óta hasonlóak, így folyamati és adminisztrációs szempontból már kitaposott útvonalon haladunk. Az új program érdekessége, hogy az MNB a bankok között nem allokálta az 1000 milliárd forintos keretet, így most még arra sem kell külön figyelni az első 700 milliárdos keret kihasználásáig, hogy mekkora hitelállományt helyeztünk ki., melynek teljesítésére kiemelt figyelmet fordítunk.1. Úgy gondoljuk, hogy ágazattól függetlenül bármelyik beruházást tervező kkv számára vonzó lehetőség az NHP fix hitel vagy lízing termék. Ahol nagyobb aktivitásra számítunk, azok a. A legutóbbi NHP szakaszban egy jelentős részt képviselt a termőföld-finanszírozás, melyre a jelenlegi program nem ad lehetőséget.2. Nehéz megjósolni, hogy a jelenlegi programnak lesz-e ilyen hatása hosszú távon, mivel3. Más típusú a két eszköz. Az NHP fix program elindításával az MNB a kihirdetett céloknak megfelelően a hosszú lejáratú, fix hitelezést ösztönzi, amely a jelenlegi kamatkörnyezetben vonzó hitelfelvételi lehetőséget jelent a kkv-k számára beruházásaik megvalósításához a futamidő végéig változatlan, kiszámítható kamatteher mellett.A PHP 3 éves időszaka alatt elérhető volt az NHP 3.szakasza 2017.03.31-ig, ezt követően pedig az alacsony kamatkörnyezetben nagyobb kereslet mutatkozott a változó kamatozású hitelek iránt.4. A korábbi NHP szakaszokhoz hasonlóan a K&H Bank aktívan részt kíván venni az NHP fix értékesítésben és a normál hitelezési céljaival megegyező vagy akár azt meghaladó mértékben kíván teljesíteni a programban.5. Az általunk látott

Szabó Balázs (CIB Bank), Vállalati Üzletág vezetője

1. Az NHP fix konstrukciót bármilyen magyar kis- és középvállalkozás igényelheti beruházási céljai megvalósítására, függetlenül a vállalkozás méretétől, tehát az egyéni vállalkozóktól egészen a 15 milliárd forint árbevételű középvállalati körig. Ágazati korlátozás nincs, az NHP fixet várhatóan az agrárvállalkozások, a feldolgozóipar és a magyar gazdaság húzóágazatának számító autóipar beszállító ágazatai fogják a legaktívabban igénybe venni. Nincs számottevő változás az NHP előző szakaszaihoz képest azon túl, hogy. A program előnye a korábbiakhoz hasonlóan a fix kamat, mely biztonságot és kiszámíthatóságot nyújt a hitelfelvevőknek.2. A CIB Bank hitelpolitikája prudens és konzervatív, ezért a nagyobb kockázatok kezelésére, mint például a Garantiqa Hitelgarancia Zrt.-t vagy az Agrár-vállalkozási Hitelgarancia Alapítványt. Ezt a hitelpolitikát a Növekedési Hitelprogram keretében is alkalmazzuk. A kiszámítható és tervezhető fix kamatozásnak köszönhetően az NHP fix keretében jobb törlesztési fegyelemre számíthatunk.4. A CIB Bank célja, hogy idénhasítson ki a kkv-szektor hitelállományából, ez azt jelenti, hogy a program egészében 80-100 milliárd forintnyi kedvező kamatozású hitel kihelyezését célozzuk meg. Nehéz megbecsülni, hogy mennyi idő alatt "fogy el"5. Nem kifejezetten az NHP fix hitelprogramhoz kapcsolódik, de a jelenlegi hazai környezetben a beruházások jó részét érinti, így a hitelfelvevők is szembesülhetnek vele, hogy. Másrészt arra a kockázatra hívnám fel a figyelmet, hogy nem elég egy gépet beszerezni, adott esetben részben támogatásból és egy kedvező kamatozású hitelből,. De a szükséges humán erőforrás biztosítása tapasztalataink szerint komoly kihívás a legtöbb cégvezető számára. Ami a hitelek lebonyolítását illeti, a CIB Bankban a korábbi szakaszokkala Magyar Nemzeti Bankkal, ezáltal