Tízből kilenc eszközkezelős visszavásárolná a lakását

Közleményük szerint a nemzetközileg is egyedülálló intézkedés sikerességét igazolja, hogy a megküldött nyilatkozatok alapján tízből kilenc, korábban bajba jutott devizahiteles vissza kívánja vásárolni otthonát.. Mindösszesen az ügyfelek 11 százaléka döntött úgy, hogy nem él a visszavásárlás lehetőségével. Részükre természetesen továbbra is biztosított a kedvező bérleti konstrukció.A kormány 2010 után a bajba jutott devizahitelesek megsegítése érdekében számos intézkedést hozott (forintosítás, árfolyamgát, végtörlesztés, banki elszámoltatás, magáncsőd intézménye), amelyekkel összesen több mint egymillió család otthonát mentette meg. A NET-program egyike volt a segítségeknek, aminek köszönhetően több mint 36 ezer otthont tudtak megvédeni, és mintegy 154 ezer ember menekült meg úgy a többmilliós hiteltartozástól, hogy továbbra is az otthonában maradhatott.