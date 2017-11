Tízmilliárdos nagyságrendél jár a fogyasztóbarát lakáshitel

Akik elárulták az összeget

Akik nem árulták el az összeget

Azaz MNB által megjelölt kamatperiódusokra (3, 5 és 10 évre) kínálja a fogyasztóbarát lakáshitelt vásárlásra, építésre, illetve hitelkiváltásra is, július 24-től. A pénzintézet október végéig a hitelbőléstermékei között szeptember eleje óta elérhetőek a fogyasztóbarát hitelek. Eddig csaknem kétszázat. Fokozatosan emelkedik a fogyasztóbarát lakáshitelt igénylő ügyfelek aránya, október végén már 25 százaléknál tartott - közölte a bank.A Takarékbankot, az FHB Kereskedelmi Bankot és az FHB Jelzálogbankot, valamint takarékszövetkezeteket magában foglalónovember közepéig 313 minősített fogyasztóbarát hitelkérelmet fogadott be és 72 esetben már folyósították a teljes hitelösszeget vagy annak egy részét, összesen csaknem. Ezen felül 241, de még nem folyósították a kért összeget, amelyek együttes értéke. A csoportnál továbbá 69 darab kérelmet átvettek, de még nem fogadtak be a hónap közepéig.Azszeptember 20. óta kínálja 3 és 5 éves kamatperiódusú, illetve a 10 és 15 éves teljes futamidő alatt fix kamatozású fogyasztóbarát lakáshiteleit. Az azóta eltelt időszakban közel 60 kérelmet fogadtak be, és tízhitelösszegre.is kínálja már az MNB által minősített lakáshitelét, a pénzintézet tájékoztatása szerint kampányt indítanak és "vezető termékként" ajánlják a lehetőséget. Több tucat igénylést fogadtak be az elmúlt két hónapban, s folyamatosan nő a fogyasztóbarát lakáshitelek aránya a terméklistán belül.nál szeptember 20-tól lehet igényelni a fogyasztóbarát lakáshiteleket az igénylő választásától függően 5 és 10 éves kamatperiódus mellett. A bank extraszolgáltatást is kínál a fogyasztóbarát kölcsönöket kereső ügyfeleknek: a szakértőik telefonon megmondják, milyen összegű minősített lakáshitelre számíthat az érdeklődő.Azaugusztus 21-én az ügyfelei szempontjából "a legbiztonságosabb és legtervezhetőbb" tíz éves kamatperiódusú minősített fogyasztóbarát termék bevezetése mellett döntött, amely tíz éven keresztül biztosít kiszámítható törlesztést a háztartások számára. Ugyanakkor az eltelt időszak tapasztalatai alapján az 5 éves kamatperiódusú és a 20 éves futamidő végéig fix kamatozású minősített fogyasztóbarát lakáshitel is hamarosan elérhetővé válik a bank termékpalettáján (a Portfolio-nak erről Csányi Sándor is beszélt).október 18. óta kínál fogyasztóbarát lakáshitelt ügyfeleinek, amely iránt "nagy az érdeklődés".A legutóbbi hírek szerint már 52 kereskedelmi bank és takarékszövetkezet kínál minősített fogyasztóbarát lakáshitelt. A fogyasztóbarát lakáshitelek kamatfelára nem haladhatja meg a 350 bázispontot, a folyósításig felmerülő díjakat és költségeket maximálják, törlesztésük annuitásos, azaz havi egyenlő törlesztésű részleteket állapíthat meg a pénzintézet, a minősített lakáscélú, forint alapú lakáshiteleket 3, 5 vagy 10 éves vagy a futamidő végéig tartó kamatperiódussal lehet nyújtani. Az MNB szerint a konstrukciónak köszönhetően a jövőben csökkennek a lakáshitelek kamatai, kisebb lesz a hiteldíj, ennek hatására nő a bankok közötti verseny is.