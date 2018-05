Új "devizahiteles" katasztrófától félsz? Akkor ezt nézd meg!

a hitelfedezeti mutató (angolul LTV, magyarul HFM) a fedezetként felajánlott eszköz (lakáshitel esetén a lakás) forgalmi értékének arányában határozza meg a felvehető hitelösszeg maximumát,

a jövedelemarányos hitelkorlát (angolul LTI) illetve a jövedelemarányos törlesztőrészlet (angolul PTI, magyarul JTM) mutató pedig a legálisan kimutatott nettó jövedelem arányában határozza meg a felvehető hitelösszeg, illetve a teljes havi hiteltörlesztés maximumát.

Hitelintézeti Szemle legutóbbi számában az MNB szakértői több érdekességre is ráirányították a figyelmünket a hazai és a nemzetközi adósságfékszabályokra vonatkozóan, és áprilisi Hitelezés 2018 konferenciánkon is előkerült a téma. Ezek legfontosabb tanulságait összegezzük az alábbiakban.Az adósságfék-szabályok kétféle módon képesek megakadályozni a lakosság túlzott eladósodását:Magyarországon mindkét szabály létezik (a másodiknak a PTI változata), ráadásul mindkettő kötelező, és ezzel egyike vagyunk a 8 legszigorúbb szabályozást követő EGT-országnak.

a forintalapú jelzáloghitelek felvehető összege nem lehet nagyobb a fedezeti ingatlan forgalmi értéke 80%-ánál, és

az adós nem vállalhat a legálisan kimutatott nettó jövedelme 50%-ánál (400 ezer forint feletti jövedelem esetén 60%-ánál) magasabb törlesztőrészletet.

A Magyarországon 2015 eleje óta MNB-rendeletben meghatározott adósságfékszabályok értelmében példáulAz LTV elsősorban a hitelnyújtót védi, hiszen egy lakásáresés esetére is korlátozza a fedezet érvényesítéséből fakadó banki veszteséget, a PTI pedig az adóst, hiszen korlátozza a havi törlesztési kötelezettségét, megvédve a pénzügyi sokkok egy részétől.

Ma már kissé érthetetlen, de a 2007-2008-as pénzügyi válság előtt nem volt elterjedt ez a fajta szabályozás a világban. A válság után rohamosan terjedni kezdett, de például az eurózónában ma sem jellemző az aktív alkalmazása. A régiónkban Magyarország mellett Szlovákiában kötelező az LTV- és a PTI-szabályozás is, máshol inkább csak ajánlás formájában szabályozták a kérdést. Az alábbi táblázat tartalmazza az egyes paramétereket országonként, de ezek nehezen összevethetők, különösen a PTI és az LTI esetében. Nagy különbségek tapasztalhatók a szabályozás intézményi hatálya, a beszámítható jövedelmek körének meghatározása és a kockázati dimenziók szerinti differenciálás alapján is. Magyarország például a devizahitelezés tanulságaiból okulva egyedülálló PTI-előírásokat vezetett be, amikor az euróban és más devizanemben (például frankban) felvett hitelek esetében szigorúbb szabályozást írt elő a főszabálynál.

Megnyugtató a tanulmány alábbi két ábrája, amely azt mutatja, hogy a hitelfelvevők többsége nem használja ki teljesen a lehetőségeit az eladósodás során, vagyis effektíve nem ütközik bele a nagy részük ezekbe a korlátokba - ebből arra is következtethetünk, hogy a szabályozás egyelőre nem fogta vissza érdemben a hitelezést. Az első ábra tanúsága szerint a legtöbben a jövedelmük 10-20, illetve 20-30 százalékáig vállalnak hiteltörlesztést, a második ábra pedig arról árulkodik, hogy 2008 és 2010 környékével ellentétben alacsony (egyharmad alatti) a 70 százalék feletti hitelfedezeti értékkel eladósodók aránya, ehelyett az utóbbi időben 60-70 százalékos LTV a leggyakoribb.

a kedvezőbb kamatozású konstrukciók választása: különösen a változó kamatozású hitelek jelentenek alacsonyabb kamatozást, ezáltal alacsonyabb várható törlesztőrészletet a hitelfelvevők számára,

a hosszabb futamidő választása: ezzel szintén csökkenthető a törlesztőrészlet, így a kifeszített költségvetésű adósok ezáltal is könnyebben beférhetnek a PTI-korlát alá.

A fenti számok alapján arra lehet következtetni, hogy Magyarországon az LTV-korlátot jobban kihasználják a hitelfelvevők, nagyobb a tömörülés a 80%-os LTV-korlát, mint az 50%-os PTI-korlát közelében. Ugyanakkor a MNB szakértői által számolt eloszlás azt mutatja, hogy a PTI-korlát több hitelfelvevő esetében igényelt alkalmazkodást. A szabályozáshoz való alkalmazkodás két legfontosabb formája

Az előírások jelenleg nem korlátozzák érdemben a hitelezést, de túlzott eladósodás esetén ennek ideje is eljöhet, az MNB szükség esetén a korlátok szigorítására is sort keríthet. Április 18%-ai Hitelezés 2018 konferenciánk - főleg bankoktól érkező - közönsége azonban döntő arányban úgy vélte, jelenleg megfelelő az adósságfékszabályok mindkét fő előírása.

regionálisan differenciált adósságfékszabályok alkalmazása (pl. ha Budapesten túlzott lenne az eladósodás az ország más részeihez képest, de jelenleg még nem tartunk itt),

a változó kamatozású hitelek esetében a szabályozás differenciált szigorítása (ezek magasabb kamatkockázata potenciálisan magasabb törlesztőrészletet és nem fizetési kockázatot jelenthet, de szerencsére már 70% fölött van az éven túli kamatperiódusú lakáshitelek aránya Magyarországon az új kihelyezésekben),

az előírások hatékonyságának erősítése kötelező pozitív adóslista (jelenleg önkéntes) és a bankok által igénybe vehető központi jövedelem-lekérdezhetőség megteremtésével.

Az adósságfékszabályozás nemcsak enyhíthető vagy szigorítható, de árnyalható és differenciálható is. Egyes országok tapasztalatai alapján például sor kerülhet