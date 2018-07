Új típusú NOK-os csoport jön, nagy rohamra számítanak

legalább 120 tag toborzásával lehet létrehozni egy közösséget,

a közösség tagjai a NOK-nál elhelyezett megtakarításaikat kizárólag új lakás vásárlására fordíthatják,

a lakás tervezett értékének maximumát előre meg kell határozni, és ehhez igazodik a befizetendő összeg,

a közösség 10-15 éven keresztül működik, ezen időszak alatt minden tagnak lakáshoz kell jutnia,

ha egy tag nem új lakás vásárlásához (más célra) kívánja felvenni itt elhelyezett pénzét, akkor meg kell várnia a közösség megszűnését,

ezen idő alatt egyenletes összegű rendszeres, illetve rendkívüli befizetésekkel is lehet takarékoskodni,

bizonyos rendszerességgel megrendezett kiválasztások (licit vagy sorsolás) során dől el, ki mikor jut új lakáshoz a közösség összes tagjának befizetéséből,

a licit során az szerepel jobban, aki a lakásértékhez képest nagyobb önerőt tesz be, a sorsoláson pedig a szerencse dönt,

a lakáshoz jutás időpontja tehát vagy a többi tag előre nem látható magatartásától, vagy a szerencsétől függ,

a tagok tehát lényegében egymást egyfajta kamatmentes kölcsönnel finanszírozzák,

a közösség kamatot nem fizet és nem szed, de

az állam 30%-os befizetésarányos állami támogatást nyújt a befizetésekre, amelynek maximuma 300 ezer forint évente,

az állami támogatás viszont csak a "megbízható szervező" által szervezett közösség tagjainak jár,

megbízható szervezonek az a cég minősül, amely legalább 2 éve fogyasztói csoportot működtető cégként adatot szolgáltatott az MNB-nek, és legalább 1000 lakóingatlan adásvételében már közreműködött,

az Országos Betétbiztosítási Alap (OBA) védelmét nem élvezi a NOK-nál elhelyezett megtakarítás.

A Nemzeti Otthonteremtési Közösség program első tagjai a következő hetekben költözhetnek be lakásukba, a NOK-os csoport tagjainak egy évük van arra, hogy kiválasszák a megvásáorlni kívánt lakást.A Central NOK által szervezett közösségnek már több száz tagja van, és hamarosan lezárják a második közösséget is. Reményeik szerint a taglétszám gyorsan bővülni fog, mert nemsokára egy új típusú közösséghez is lehet majd csatlakozni - mondta Török Béla a lapnak.A Central NOK tájékoztatása szerint tipikus ügyfél 180 hónapos futamidőre és 15 millió forintra szerződik. Mivel a szerződéses összeg a vásárláskor kiegészül a 30 százalékos állami támogatással, a lakásvásárlásra e forrásból 19,5 millió forintot tud fordítani.A Nemzeti Otthonteremtési Közösség (NOK) lényege 15 pontban