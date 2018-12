Varga bejelentette: jön falusi CSOK

Pályázati források

Ennek egy része már az Ipar 4.0-hoz, a robotizációhoz, a digitalizációhoz kötődik.

A másik részét olyan vállalkozásoknak biztosítják, amelyek kiszorultak az európai uniós támogatásokból a méretük vagy a foglalkoztatói létszámuk miatt. Ezek a nagyvállalati, beruházási-támogatási programban a fejlesztéseikhez, a beruházásaikhoz segítséget kapnak a magyar államtól.

Babakötvény

Falusi csok

Varga Mihály hozzátette: most készítik elő a vidéken élők otthonteremtési támogatásának eszközeit, például a falusi csokot.

A főváros közvetlen közelének népszerű települései közül a többség 5000 fő feletti (ilyen pl. Budakeszi, Csömör, Kistarcsa, Mogyoród vagy Solymár), de Csobánka, Felsőpakony, Nagytarcsa, Remeteszőlős vagy Pilisborosjenő magasabb CSOK-kal kecsegtet.

Hozzátette: a folyó fizetési mérleg többletet mutat, a külkereskedelmi mérleg szintén. Jól látható, hogy a magyar gazdaság egyensúlyi állapotban van, és az export továbbra is erősen teljesít - mutatott rá a miniszter.Varga Mihály kiemelte: az uniós források mellett 2019-ben is számos olyan kiírással találkozhatnak majd a vállalkozások, amelyeket a kormány hazai forrásból finanszíroz.Kiemelte: az állam 42 500 forint életkezdési támogatást nyújt minden születendő gyermeknek, amit egy letéti számlám helyeznek el a Magyar Államkincstárban.A babakötvénybe tett megtakarításokhoz nagyon kedvező kamatozás társul, több mint öt százalék jelenleg a kamat. Ez ma Magyarországon az állampapírok és a különböző kincstárjegyek közül a legvonzóbb és legmagasabb megtakarítási hozammal rendelkező forma - emelte ki.A pénzügyminiszter szerint a kormány legfontosabb programja a családi otthonteremtési kedvezmény (csok).A csok 2016-os bevezetése óta az épített lakások száma megduplázódott, a kiadott építési engedélyek száma pedig megháromszorozódott - mondta Varga Mihály. Jelezte: a csok megpróbálja kezelni az ország területi különbözőségeit, ezzel azoknak az 5000 fő alatti településen élőknek is igyekeznek segíteni, akik a vidék népességmegtartó erejét jelentik.A vidéki CSOK először idén júliusban merült fel, azonban a részletekre azóta is várunk. A Portfolio már akkor megmutatta , hogy mely települések jöhetnek szóba az újfajta támogatás elnyeréséhez.Hely hiányában az ország összes 5000 fő alatti települését nem tudjuk itt felsorolni,ugyanis 2873 ilyen kistepelülés van, amelyeken egyébként most 3 150 000 ember él.(Eközben a 304 nagyobb településen 6 820 000 ezer fő lakik). A fővárosból kiköltözni szándékozók számára azonban összegyűjtöttük Pest megye 5000 fő alatti településeit.Az idén január 1-jei adatok szerint a legnagyobb 5000 fő alatti települések Pest megyében az alábbiak: Nagymaros, Örkény, Inárcs, Monorierdő, Sződliget, Csemő, Kóka, Pilisszentiván, Dány és Délegyház.Szentmártonkáta, Szada, Alsónémedi, Bugyi, Tápiószentmárton, Zsámbék, Kartal, Tahitótfalu, Dömsöd, Aszód.Az említett agglomerációs települések közül egyébként Remeteszőlős és Nagytarcsa ma a legnépszerűbb: előbbinek 38%-kal, utóbbinak 17%-kal nőtt a lakossága 2011 óta.

