Itt a bejelentés: berobban Magyarországra a bankok nagy ellensége

A magyar csapatunk azon fog elsősorban dolgozni, hogy magyar bankszámlákat is bemutathassunk, így a kártyafeltöltés gyors és olcsó lesz, ugyanis országon belül fogunk banktól bankhoz utalni, aztán bemutatjuk az azonnali hitel- és bankkártyás feltöltést is.

Andrius Biceika: Magyarországon egy hónapon belül tervezzük elindítani hivatalosan is az országmenedzsment-programot, melynek nyolc célországa van, ezekben az országokban fel is vettünk helyieket; növekedéssel foglalkozó szakembereket, PR-osokat, közösségi médiával foglalkozó szakembereket. Ilyen stábunk jelenleg működik az Egyesült Királyságban, a Baltikumban, Franciaországban, Spanyolországban, Németországban és Ausztriában.Magyarországon most még csak banki átutalással lehet feltölteni a kártyát, a SWIFT-rendszeren keresztül. A devizaváltás bankközi árfolyamon történik, a banki utalás költségeit viszont ki kell fizetni, ami viszont öt vagy tíz euró is lehet attól függően, melyik banknál indítjuk a tranzakciót. Ha viszont az eurozónából használod a Revolutot, egy másodperc alatt feltöltheted helyi devizában a kártyádat bankkártyával vagy hitelkártyával is vagy akár utalhatsz a saját, egyedi számládra is.Ezen kívül a terméket a helyi körülményekre akarjuk szabni: jelenleg csak angolul érhető el a Revolut, ami nem feltétlen baj, mivel az ügyfeleink fiatalak, 35 év alattiak, akik jól beszélnek angolul és értenek a technológiához is. De vannak, akik magyarul is el szeretnék érni a szolgáltatást. Egyébként nem indítjuk el azonnal a magyar nyelvű platformot, majd csak ha elég ügyfelet összeszedtünk. Lefordítjuk majd a webes felületünket és az alkalmazásunkat is, hogy közelebb kerülhessünk a piachoz. Szeretnénk helyi partnerségi megállapodásokat is kötni, biztosítókkal, befektetési cégekkel, kártyatársaságokkal.Első körben egyébként az ügyfelek edukációja és a növekedés lesz a célunk Magyarországon. Mégis csak egy teljesen új alternatívát nyújtunk azoknak, akik a hagyományos bankrendszert használják még mindig.

Andrius Biceika.

A brit székhelyű Revolut 2015-ben bontott vitorlát, főleg prepaid-kártyákkal foglalkoznak, melyek segítségével (bizonyos összeghatárig) ingyenessé tudják tenni a devizaváltást, készpénzfelvételt, kártyás vásárlást külföldön is. A fintech-startup banki licencet is igényelt és biztosításokat, illetve hamarosan befektetési szolgáltatásokat is nyújt majd. Itt írtunk róla részletesen.

A tervünk az, hogy 100 ezer felhasználónk lesz az év végéig Magyarországon. Ha már ezt a számot elértük, akkor kezdünk majd el partnerek után kutatni.

Ezt még túl korai megmondani. Magyarországon egyébként 12 ezer felhasználónk van, még úgy is, hogy nincs a termék a piachoz igazítva és nincs csapatunk az országban.Igen, Ritának hívják. Édesanyám után neveztük el, mert ő is tudja a választ minden kérésre. Rita az ügyfélszolgálati kérések, panaszok harmadát meg tudja válaszolni. Az értékelései is nagyon jók, bizonyos helyeken még jobbak, mint az emberi ügyfélszolgálatosainké. Mi teljes mértékben hiszünk a chatbot-technológiában, sok ügyfelünk fel sem fogja, hogy egy chatbottal beszélget. Van, hogy azt írják értékelésként, hogy "ez a Rita nevű hölgy nagyon készségesen megválaszolta a kérdéseimet."Magyar nyelven is előbb-utóbb elérhető lesz Rita, angolul pedig már most is elérhető. Ha elérünk 100-200 ezer felhasználót Magyarországon, akkor biztosan bemutatjuk a magyar nyelvet. Most egyébként még minden piacunkon csak angolul érhető el.

Gondoljon bele: ha valaki fontot vált bármilyen devizára, az átváltott összeg 4-5%-át elbukja!

Érdemes először ennek a kontextusát vizsgálni. Jelenleg 1,5 milliárd dollárt mozgatunk havonta. Ez a volumen 10-20%-ot növekszik minden egyes hónapban. Összesen már 100 millió tranzakciót bonyolítottunk meg, 200 millió dollárnyi kiadást, olyan rejtett díjakat, melyeket az ügyfelek bankoknak fizetnek ki, takarítottunk már meg felhasználóinknak. Ezek többnyire olyan rejtett költségek, melyeket a devizaárfolyamokba építenek a pénzintézetek devizaváltáskor, nemzetközi utalásokkor. Az emberek általában nem vizsgálják meg a devizaárfolyamokat, nem tudják értékelni, hogy például egy forint-euró átváltás éppen mennyibe kerül, jó-e vagy rossz-e. Csak egy jó devizaárfolyam van: a bankközi árfolyamok. Ehhez képest takarítottunk meg 200 millió dollárt, mert mi tudjuk, pontosan mekkora rejtett költséget építenek bele a bankok a devizaárfolyamokba. Általában ez 1-3%-os költséget jelent, de Magyarországon is van olyan bank, amely 5-6%-os árfolyamrést használ. Az Egyesült Királyságban pedig 4-5% az átlag.Ez egy nagyon jó kérdés. Mi ugye a pénzügyi szolgáltatások piacán dolgozunk, ahol a bizalom kulcsfontosságú. Ezt a bizalmat pedig nagyon könnyű elveszteni. A bizalom megszerzésének az egyik módja a banki jogosítvány megszerzése, mellyel együtt betétbiztosítás is jár 100 ezer eurós értékhatárig.Célunk emellett az is, hogy egy nagyon versenyképes hitelezési szolgáltatást tudjunk létrehozni. Most egy csomó olyan személyi kölcsönökkel foglalkozó cég van, amely egyszerűen lehúzza az ügyfeleit. Ezeknek a cégeknek nem számít az sem, hogy mennyire vagy jó felhasználó, milyen a hitelminősítésed, még a bankoknál is 10% körüli kamattal kapsz személyi kölcsönt. A gyorskölcsönnel foglalkozó cégeknél pedig akár 40-100% körüli kamatokkal is találkozhatunk. Ezeket a számokat mi minimum felezni akarjuk. Fontos szempont nálunk a mobilitás is: ez úgy működik majd, hogy fogod a telefonodat, kérsz egy kölcsönt és egyből megjelenik elbírálás után a Revolut-számládon. Akár egy perc alatt is kölcsönhöz lehet így jutni onnantól számítva, hogy beküldjük az adatainkat. Miért használnánk bármi mást?Most a középtávú célunk ennek a hitelterméknek az összeállítása, miután megkaptuk a banki jogosítványt. Először a balti államokban indítjuk majd el, utána megjelenünk majd a többi európai piacon is. Használni fogjuk az EKB útlevelézésének előnyeit, hogy EU-szerte elterjesszük a szolgáltatást, Magyarországon is.Középtávon más radikális megoldásokat is el tervezünk indítani, például innovatív készülékbiztosításokat, utasbiztosításokat, lesz majd befektetési termékünk is, melyen keresztül nagyon könnyen lehet majd befektetni számos eszköztípusba, illetve bevezetünk más kriptodevizákat is, a hónapban vezetjük be a Ripplet a kínálatba. Lényegében bármi, ami pénzzel vagy egy modern világjáró állampolgár életével kapcsolatos, megtalálható lesz nálunk, legyen szó olyan dolgokról, mint a repülés, a biztosítások vagy a befektetések. Jön majd a költségvetés-tervezés, megtakarítás is.Természetesen, csak hasonló küldetéssel, vízióval kell rendelkeznünk. A jelenlegi hiteltermékünket integráltuk egy brit hitelezési startupba, a CreditWorksbe. Befektetés esetén is integrálódunk egy brit startuppal, erről részleteket viszont nem árulhatok el. A felhasználóik majd az ő szolgáltatásaikat is elérhetik. Nem félünk és fel vagyunk készülve arra, hogy együttműködéssel tárgyaljunk bárkivel, aki szuper, világszínvonalú terméket dob a piacra, ami jobb minden másnál.Nem vagyok sajnos olyan pozícióban, hogy ezzel kapcsolatosan spekuláljak. Ezt valószínűleg az alapítónk sem válaszolná meg, ahogy eddig sem tette. Jelenleg csak arról tudok beszélni, amire fókuszálunk, ez pedig egy olyan termék létrehozása, ami az emberek pénzügyi életét radikálisan megkönnyíti a jelenlegi rendszerekhez képest.

Egyébként meg ott van a számlavezetés, az ATM-használat - bizonyos összegig -, a kártyás fizetés, számlanyitás - ezeknek mind ingyen kell lennie.

Annak nincs értelme, hogy csak azért foglalkozunk a blockchainnel, mert mindenki ezzel foglalkozik.

Része volt az eredményünknek a kriptó, de nem volt semmi különleges, semmi olyasmi, amire ne számítottunk volna. Nagyon egészséges bevételi csatornáink vannak, ilyen például a Revolut Premium. Ez egy fizetett szolgáltatás, amit havonta vagy évente fizethetsz, ez rengeteg bevételt termel nekünk, az ügyfeleink 10%-a már ezt használja az 1,5 millió felhasználónkból. Ezen kívül fizet nekünk a Visa is, ha valaki használja a kártyát.Nincs szükségünk arra, hogy ezeket monetizáljuk. A többi szolgáltatás pedig bevételt termel nekünk, még akkor is, ha olcsóbbak ezek a termékek, mint máshol a piacon. Most nagyon fogy az utasbiztosítás, a készülékbiztosítás és a kriptodeviza.A fő extra a fiatalabb generációknak a speciálisan kidolgozott prémium kártya. Van ezüst és arany kártyánk is, utóbbit kézzel készítik és díjat is nyert az Egyesült Királyságban. Négy típusból választhatsz és nincsenek az elején számok, ezért biztonságos, még le is lehet fotózni, sőt, ha az ATM-be beteszed, nem hagyományos módon olvassa le. Online ugyanúgy lehet vele fizetni, mint más kártyákkal.Csináltunk egy kis közvélemény-kutatást, ebből kiderült, hogy egy csomóan azért választják a prémium szolgáltatást, mert különlegesek akarnak lenni. Persze emellett jár még kétszer annyi ingyenes készpénzfelvétel és korlátlan devizaváltás is - utóbbi 6000 euróig ingyenes csak az alapszámlán, így akár egy ingatlan árát is átválthatod, ez is egy fontos szempont, amiért népszerű a prémium. Jár még mellé elsőbbségi, 24/7-es ügyfélszolgálat is, egészségbiztosítás, akarunk még hozzáadni hotelfoglalást és repülési szolgáltatást is.De ha van valaki, aki többet csinál, mint 200 készpénzfelvétel és sokat küld külföldön, akkor nagyon gyorsan visszahozza azt a 7,99 eurós havidíjat.Még korai erről beszélni. Most mindenki a blockchainről beszél, de a jelenlegi gyakorlati megoldásokat szemlézve ebben most még nehezen lehet értéket látni. Papíron persze szép, de a valóságban még ki kell puhatolni, hogy mire lehet használni és hogy miben lenne radikálisan jobb, mint a mostani megoldások.